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నీచ స్థితిలోకి శుక్రుడు.. 6 రాశుల వారికి లక్కు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశం!

శుక్రుడిని సంపద, విలాసం, ప్రేమ, అందం, భౌతిక సుఖాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అక్టోబర్ 14న శుక్రుడు తులారాశిలో ఉంటాడు. సూర్యునికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల శుక్రుడు నీచ స్థితి(అత్యంత బలహీనంగా)లో ఉంటాడు. శుక్రుడు నీచ స్థితిలో ఉన్న ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివస్తుంది?

Published on: Oct 1, 2026, 13:53:40 IST
By Anand Sai
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శుక్రుడి స్థానంలో మార్పు 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. పంచాంగం ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 14న శుక్రుడు తులారాశిలో నీచ స్థితిలో ఉంటాడు. ఈ మార్పు వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి, వైవాహిక జీవితం పరంగా ముఖ్యమైనది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడి నీచ ప్రభావం ప్రతి రాశికి ఒకేలా ఉండదు. కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తిలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవచ్చు, మరికొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక పరంగా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. శుక్రుడు సుమారు 14 రోజుల పాటు ఈ స్థితిలో ఉండి, అక్టోబర్ 28న తిరిగి ఉదయిస్తాడు.

అక్టోబర్ అదృష్ట రాశులు
అక్టోబర్ అదృష్ట రాశులు

కుంభ రాశి

కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో కుంభ రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ సంచారం ముఖ్యమైనది కావచ్చు. పని ప్రదేశంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. ఇవి కెరీర్ పురోగతికి సహాయపడవచ్చు. లాభదాయకమైన ఉద్యోగ సంబంధిత అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా వ్యాపార సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అదనపు ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో సమతుల్యతను పాటిస్తే, ఈ కాలం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ సంచారం వృత్తిపరంగా గణనీయమైన పురోగతికి దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ కృషి, పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు పాత పరిచయం లేదా సంబంధం ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. కానీ ఏదైనా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, పూర్తిగా సరిచూసుకోవడం, ఎలాంటి తొందరపాటు చర్య తీసుకోకపోవడం మంచిది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో సానుకూల పరిణామాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపునకు సంబంధించిన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త వినియోగదారులు లభిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక సమస్యకు పరిష్కారం దొరికే అవకాశం ఉంది. మీ నిరంతర కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అధిక అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి

శుక్రుడి వక్రగతి కాలం మిథున రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో కొన్ని కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. పనిలో అదనపు బాధ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ పని సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లు లేదా వ్యాపార పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త ఆదాయ మార్గాల గురించి ఆలోచించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఆర్థిక పనులు క్రమంగా పూర్తయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ పెట్టుబడులు లేదా పెద్ద ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు సాగడం మంచిది.

వృశ్చిక రాశి

జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం.. శుక్రుడి వక్రగతి వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు పాత పరిచయాల ద్వారా కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా వ్యాపార అవకాశాలను పొందవచ్చు. గతంలో చేసిన కృషికి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబ ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. కానీ విలాసవంతమైన ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. పెద్ద పెట్టుబడులు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం మంచిది.

కన్యా రాశి

శుక్ర గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగులకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు, ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త పరిచయాల ద్వారా లాభదాయక అవకాశాలను పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బును తిరిగి పొందే లేదా అదనపు ఆదాయ వనరులను కనుగొనే అవకాశం కూడా ఉంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు సాగడం మంచిది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/నీచ స్థితిలోకి శుక్రుడు.. 6 రాశుల వారికి లక్కు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశం!
Home/Rasi Phalalu/నీచ స్థితిలోకి శుక్రుడు.. 6 రాశుల వారికి లక్కు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశం!
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