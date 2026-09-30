Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

అక్టోబర్ 3 నుంచి 42 రోజులు 7 రాశులపై శుక్రుడి తిరోగమనం ప్రభావం.. బడ్జెట్‌పై భారం!

అక్టోబర్ 3న శుక్రుడు తులారాశిలో వక్రగమన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. శుక్రుని ఈ మార్పు కారణంగా ఏ ఏడు రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారో తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 30, 2026, 19:00:22 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుభ గ్రహమైన శుక్రుడు ధనం, కీర్తి, ప్రేమ, సౌందర్యం, భాగస్వామ్యం, మేధోపరమైన ఆనందం, శ్రేయస్సుకు ప్రతీక. శుక్రుడు అక్టోబర్ 3న మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో వక్రగతి సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. శుక్రుడు సుమారు 42 రోజుల పాటు అంటే నవంబర్ 14 వరకు ఈ రాశిలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. కొన్ని రాశుల వారు ఈ 42 రోజుల కాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

శుక్రుడి తిరోగమనం
శుక్రుడి తిరోగమనం

సింహ రాశి

శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉన్న కాలంలో సింహరాశి వారు తమ తోబుట్టువులు, సహోద్యోగులతో సంబంధాలలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. సరిగ్గా ఆలోచించకుండా అనవసరమైన ఖర్చులు లేదా విలాస వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. మీ కార్యాలయంలో మీ మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ మాటలు ఇతరులకు హాని కలిగించగలవు. ఈ కాలంలో సింహ రాశికి చెందిన వారు తమ ప్రేమ సంబంధంలో భాగస్వామికి దూరంగా ఉండవలసి రావచ్చు. అదేవిధంగా సంగీత రంగానికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో దూర ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. దీని కారణంగా మీ ఖర్చులు పెరగవచ్చు. అలాగే మీరు అందం, ఆకర్షణకు సంబంధించిన విషయాలపై ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. అంతేకాకుండా వాహన మరమ్మతులు మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేయవచ్చు. ఈ సందర్భంలో మీరు సంపద పరంగా భారీ నష్టాన్ని చవిచూడవలసి రావచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే చాలా మంచిది.

వృశ్చిక రాశి

శుభ గ్రహంగా పేరుగాంచిన శుక్రుడు, వృశ్చిక రాశి వారి జాతకంలోని 12వ ఇంటిపై తన ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. అందువల్ల ఈ రాశి వారికి ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి వారు ఎవరికీ పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వకూడదు లేదా ఎవరి నుండీ డబ్బు తీసుకోకూడదు. లేకపోతే వారు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. అందువల్ల వృశ్చిక రాశి వారు ఈ కాలంలో తమ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. కోర్టు సంబంధిత కేసుల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోకపోవడం చాలా మంచిది. ఈ కాలంలో మీరు మీ సంతోషం, శ్రేయస్సు కోసం చాలా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. భార్యాభర్తల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల వారి జాతకంలోని దశమ భావంపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో పని, వ్యాపార సంబంధిత పనులు అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల మకర రాశి వారు చాలా ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవచ్చు. అలాగే పని చేసే చోట పై అధికారులతో గానీ, వినియోగదారులతో గానీ ఎలాంటి వాదనలు లేదా వివాదాలకు దిగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. ఈ సందర్భంలో ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే ముందు, సంబంధిత పత్రాలన్నింటినీ సరిగ్గా తనిఖీ చేసుకుని ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.

మీన రాశి

మీన రాశి జాతకంలో 8వ ఇంట్లో శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల మీ వైవాహిక జీవితంలో, భాగస్వామ్య పనులలో ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో లేదా వ్యాపార భాగస్వాములతో వ్యవహరించేటప్పుడు పారదర్శకంగా ఉండటం చాలా మంచిది. అలాగే ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు పాత ఆలోచనల వల్ల ఎక్కువగా కలత చెందే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ సమయంలో చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో ప్రతిరోజూ 'ఓం శం శుక్రాయ నమః' మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి. శుక్రవారం నాడు పేదలకు లేదా అవసరమైన వారికి బియ్యం, పాలు, పెరుగు, బెండకాయ లేదా తెల్లని వస్త్రాలను దానం చేయండి.

కర్కాటక రాశి

తులారాశిలో శుక్రుడి వక్రగమనం కారణంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభ ఫలితాలు లభించవు. ఈ కాలంలో మీ అనవసర ఖర్చులు బాగా పెరగవచ్చు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల మీ వ్యాపార ఆదాయం తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో ప్రయాణాల కారణంగా డబ్బు, సంపద విషయంలో నష్టాలను చవిచూడవచ్చు. దీనివల్ల మీ మనస్సు విచారంగా ఉంటుంది. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వివాహితులు ఈ కాలంలో ఏదైనా విషయంపై తమ జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు లేదా గొడవలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

కన్యా రాశి

శుక్రుడి వక్రగమన సంచారం కారణంగా కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ప్రేమలో మీ భాగస్వామి పట్ల ఆకర్షణ తగ్గవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం వల్ల మీ బడ్జెట్‌పై భారం పడవచ్చు. అలాగే వివాహితులైన కన్యారాశి వారు ఈ కాలంలో తమ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి చాలా ఆందోళనలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. కన్యారాశికి చెందిన వారు ఇలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు ఆదాయ వ్యయాలను సమతుల్యం చేసుకోవడంలో నష్టాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ కాలంలో మీరు మీ భాగస్వామి కోరికలు, ఆకాంక్షలను నెరవేర్చవలసి రావచ్చు.

కుంభ రాశి

శుక్రుడి వక్రగమన సమయంలో కుంభ రాశి వారు తమ మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ కాలంలో కుంభ రాశికి చెందిన వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాల వారు ధన, సంపద పరంగా భారీ నష్టాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ కాలంలో ఆర్థిక సంబంధమైన ఎలాంటి లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఏ రకమైన వ్యాపార, వాణిజ్య రంగంలోనైనా మీరు ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. అంతేకాకుండా వ్యాపార విషయాలలో భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు సుఖభోగాలకు సంబంధించిన విషయాలపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 3 నుంచి 42 రోజులు 7 రాశులపై శుక్రుడి తిరోగమనం ప్రభావం.. బడ్జెట్‌పై భారం!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 3 నుంచి 42 రోజులు 7 రాశులపై శుక్రుడి తిరోగమనం ప్రభావం.. బడ్జెట్‌పై భారం!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes