కుంభ రాశిలో కుజుడి సంచారం: ఈ 5 రాశుల వారికి ధనవర్షమే!
కుజుడు నవంబర్ 12, 2026 వరకు కర్కాటక రాశిలో సంచరించనున్నారు. ఈ కాలంలో కుజుని అనుగ్రహంతో వృశ్చికం, కర్కాటకం, కన్య, కుంభం మరియు వృషభ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, కెరీర్లో తిరుగులేని పురోగతి లభించనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల సేనాపతిగా కుజుడికి అత్యంత శక్తివంతమైన స్థానం ఉంది. భూమి, ధైర్యం, పరాక్రమం, శక్తి మరియు వివాహ కారకుడైన కుజుడు ప్రస్తుతం చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటకంలో గోచరిస్తున్నారు. సరిగ్గా సెప్టెంబర్ 18న కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెట్టిన కుజుడు, నవంబర్ 12, 2026 వరకు ఇక్కడే సంచరించనున్నారు. సుమారు 45 రోజుల పాటు సాగే ఈ కుజ సంచారం ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఈ సమయంలో ఐదు ప్రత్యేక రాశుల వారికి అపారమైన లాభాలను, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
వృశ్చిక రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడే కావడంతో, ఈ రాశి వారికి కర్కాటకంలో కుజుడి సంచారం అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ మనస్సు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఎక్కువగా నిమగ్నమవుతుంది. ప్రతి పనిని ఎంతో ఉత్సాహంతో, అంకితభావంతో పూర్తి చేస్తారు. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటుంది, దీని వల్ల కార్యాలయంలో మరియు సమాజంలో మీపై గౌరవం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ వృద్ధి, ఆర్థిక పరిపుష్టి
కుజుడు స్వయంగా మీ సొంత రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం కర్కాటక రాశి జాతకులకు గొప్ప వరమనే చెప్పాలి. ఆర్థికంగా మీ స్థితి మరింత బలపడుతుంది. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ను పెంచుకోవడానికి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
కన్యా రాశి: విద్యార్థులకు స్వర్ణయుగం, అద్భుత విజయాలు
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ కుజ గోచారం అసాధారణమైన శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ 45 రోజుల సమయం స్వర్ణయుగమని భావించవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే యువతకు అద్భుతమైన విజయాలు సొంతమవుతాయి. చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, ఉపాధ్యాయుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: లవ్ లైఫ్ అదుర్స్, విద్యాపరమైన ప్రయాణాలు
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత సానుకూలంగా, సంతోషకరంగా సాగిపోతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది, భాగస్వామితో మరింత దగ్గరవుతారు. విద్యార్థులు లేదా ఉద్యోగ నిమిత్తం కొందరు వ్యక్తులు విద్యాపరమైన పర్యటనలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ ప్రయాణాలు మీ భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
వృషభ రాశి: కుటుంబ సహకారం, కెరీర్లో పురోగతి
వృషభ రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో చాలా కాలంగా ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోయి సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారికి సీనియర్ల అండదండలు లభిస్తాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More