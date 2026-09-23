సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 17 వరకు పుష్యనక్షత్రంలో కుజుడు.. వీరు నక్క తోక తొక్కినట్టే!
కుజుడు సెప్టెంబర్ 24న పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కుజుడి నక్షత్రంలో ఈ మార్పు కారణంగా ఏ ఐదు రాశుల వారికి ధన, సంపద, వృత్తిలో భారీ లాభాలు చేకూరుతాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాలకు అధిపతి, అభిరుచికి ప్రతీక అయిన కుజుడు శని పాలించే పుష్య నక్షత్రంలో 2026 సెప్టెంబర్ 24 నుంచి సంచారిస్తాడు. అక్టోబర్ 17వరకు అందులోనే ఉంటాడు. కుజుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి తమ ప్రయత్నాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారని అంటారు. కుజుడి ఈ గొప్ప సంచారం ప్రభావం 12 రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపించినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారు గొప్ప, శుభప్రదమైన, సానుకూల ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీ రాశి ఆ అదృష్ట రాశులలో ఒకటో కాదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
ఈ శుభ సంచారం కర్కాటక రాశిలోనే జరగనుంది. అందువల్ల కర్కాటక రాశి వారిపై ఇతర ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఈ కాలంలో మీరు అధిక ఆత్మవిశ్వాసం, ఉత్సాహం, నూతన శక్తిని పొందుతారు. ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశి వారి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం మునుపటి కంటే మరింత బలంగా ఉంటుంది. తద్వారా మీరు ఒక ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మకర రాశి కింద వ్యాపారం, వాణిజ్యం చేసే వారికి ఈ కాలంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. విజయం సాధించడానికి అనేక మంచి మార్గాలు మీకు కనిపిస్తాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి, కుజ గ్రహ సంచారం వారి లాభ స్థానంలో జరుగుతుంది. ఈ కాలంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఆర్థిక విషయాలలో గొప్ప శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. కుజుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కన్యారాశి వారు ఇప్పటికే ఏ రంగంలోనైనా పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే.. ఈ కాలంలో మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కన్యారాశి వారి నెరవేరని కోరికలన్నీ విజయవంతంగా నెరవేరడంతో మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి
కుజుడు వృశ్చిక రాశికి అదృష్ట గృహమైన 9వ ఇంట్లో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు తమ కష్టానికి తోడు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతు పొందుతారు. కుజుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పనులన్నీ ఈ కాలంలో అకస్మాత్తుగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ధార్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు కలలు కంటున్న సుదూర ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి కూడా ఒక శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారి జాతకంలో కుజ సంచారం కర్మ స్థానంలో కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి వృత్తిపరంగా బలమైన స్థానాన్ని పొందడంలో చాలా సహాయం లభిస్తుంది. తులారాశి వారు తమ మంచి పనితీరు కారణంగా తమ పనుల ద్వారా ఎంతో ప్రశంసలను పొందగలుగుతారు. చాలా కాలంగా కొత్త లేదా మెరుగైన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న తులారాశి వారికి ఈ కాలంలో శుభప్రదమైన, కోరుకున్న అవకాశం లభించి, వారి జీవితం ఎంతో ఆనందంగా మారుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో ధన, ద్రవ్య స్థానంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి డబ్బు ఎక్కడైనా పోయినట్లయితే.. ఈ కాలంలో దానిని తిరిగి పొందే బలమైన అవకాశం ఉంది. దీనితో మిథున రాశి వారికి వారసత్వ సంపద ద్వారా అపారమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కుజ గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోయి, మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More