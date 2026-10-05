అక్టోబర్ 5 రాశి ఫలాలు: సోమవారం ఈ రాశులకు అదృష్టం.. ఆర్థిక లాభాలు, విజయాలు!
అక్టోబర్ 5 సోమవారం నాటి గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చికం, కుంభం వంటి రాశులకు ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.
అక్టోబర్ 5వ తేదీ సోమవారం నేడు అరుదైన గ్రహ స్థితిగతులు ఏర్పడ్డాయి. వారంలో మొదటి రోజైన సోమవారం పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ పవిత్ర రోజున భోళా శంకరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా భక్తుల జీవితంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, నేటి నక్షత్రాల గమనం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన అదృష్టాన్ని ఇస్తుండగా, మరికొందరు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది.
మేష రాశి: నేటి రోజు మీకు వృత్తిపరంగా అత్యద్భుతమైన విజయాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది, ధనలాభం కలుగుతుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి అలసత్త్వం వద్దు.
వృషభ రాశి: మీలో ఉండే ఏకాగ్రత, ఆచరణాత్మక ఆలోచనే నేడు మీకు శ్రీరామరక్ష. పనులను చిన్న భాగాలుగా విభజించుకుని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి చేయండి. ఇంటా బయటా మీ మృదువైన మాటలు, సహకార స్వభావం అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి.
మిథున రాశి: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. దైనందిన పనులలో సహనం, నిజాయితీ మిమ్మల్ని నిలకడగా ముందుకు నడిపిస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మంచి ఉత్పాదకత కనిపిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: మనసులో ప్రశాంతత, అంతర్గత శక్తి పెరుగుతాయి. ప్రతి పనిని ఎంతో ఓపికతో, నిశిత పరిశీలనతో చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. చిన్న విషయాలపై కూడా మీ దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
సింహ రాశి: మీలో స్థిరత్వం, స్పష్టమైన ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. చిన్న చిన్న సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇల్లు మరియు కార్యాలయంలో వేగంగా ప్రగతి సాధిస్తారు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సానుకూల ధోరణిని అవలంబించండి.
కన్య రాశి: భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ధనాన్ని పొదుపు చేయడం మీ ప్రస్తుత ప్రథమ ప్రాధాన్యత కావాలి. డబ్బును తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు అవసరం.
తులా రాశి: మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలు తోటివారికి ఎంతో సహాయపడతాయి. మీ భావాలను ఇతరులతో పంచుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఎదుటివారి మాటలను శ్రద్ధగా వినడం నేర్చుకోండి. ప్రశాంతమైన నిర్ణయాలు మీకు మంచి పేరు తెస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఉద్యోగ రంగంలోనూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎదురయ్యే సవాళ్లను చాకచక్యంగా ఎదుర్కొంటారు. భద్రమైన భవిష్యత్తు కోసం మంచి పెట్టుబడి మార్గాలను అన్వేషించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధిత విషయాలు సానుకూలంగా ముగుస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి: మీ ఊహాశక్తి, ఇతరుల మాటలను ఓపికగా వినే గుణం నేడు కొత్త అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తాయి. సృజనాత్మక కార్యకలాపాలకు సమయం కేటాయించండి. కుటుంబ సభ్యులకు మీ వంతు సహాయం అందించి వారి మొఖంలో చిరునవ్వు చూడండి.
మకర రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి, ముఖ్యంగా రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. చిన్న, స్పష్టమైన అడుగులతో ముందుకు సాగితే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
కుంభ రాశి: మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా నేడు మీరు ఎంతో అదృష్టవంతులుగా నిలుస్తారు. సంపద వృద్ధి చెందే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. తీరిక లేని పని వేళల్లోనూ మీ కుటుంబ, ప్రేమ జీవితం అత్యంత ఆనందంగా సాగిపోతుంది.
మీన రాశి: మీ రొమాంటిక్ లైఫ్ను మరింత ఆసక్తికరంగా, సృజనాత్మకంగా ఉంచుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. అయితే, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్థిక ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగువేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More