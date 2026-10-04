ఈ 5 రాశుల వారికి అక్టోబర్ 17 నుండి రాజయోగం.. శుభపరిణామాలు, రాజవైభోగం!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించి, అప్పటికే తులారాశిలో ఉన్న శుక్రుడితో సంయోగం చెందుతాడు. ఈ సూర్య-శుక్ర సంయోగం శుక్రాదిత్య రాజయోగంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తీసుకురాగలదు.
ప్రస్తుతం శుక్రుడు తులారాశిలో ఉండగా.. అక్టోబర్ 17, 2026న సాయంత్రం 7:57 గంటలకు సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది సూర్య-శుక్ర సంయోగాన్ని సృష్టించి, శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యాపార విషయాలలో అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. కొత్త అవకాశాలు, ఆదాయ పెరుగుదల, వృత్తిలో పురోగతికి అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. పనిలో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి రావచ్చు. పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభించడం వృత్తిపరమైన పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కస్టమర్లు, వ్యాపార పరిచయాలు, కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడవచ్చు. గతకాలం నుండి పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు లేదా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సరైన పరిశోధన చేయడం మంచిది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఆదాయ వనరులను విస్తరించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక ప్రణాళికకు సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. వారు పాత కస్టమర్లు లేదా వ్యాపార పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కెరీర్ పురోగతికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు, మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించవచ్చు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పూర్తి సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవడం మంచిది.
తులా రాశి
సూర్యుడు, శుక్రుడు ఒకే రాశిలో సంయోగంలో ఉండటం వలన ఈ కాలం తులారాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చు. మీ వృత్తిలో కొత్త మైలురాళ్లను సాధించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పరిచయాలు, వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు. మీరు సంతృప్తి చెందవచ్చు. ఈ కాలంలో, సామాజిక, వృత్తిపరమైన హోదా, అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి మీకు స్ఫూర్తి లభించవచ్చు. మీ విజయాన్ని కొనసాగించడానికి, పనిలో స్థిరత్వాన్ని, నిర్ణయాలలో సమతుల్యతను పాటించడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్య-శుక్రుల కలయిక కుటుంబ జీవితం, సౌకర్యాల పరంగా అనుకూలమైన ఫలితాలను తీసుకురావచ్చు. కుటుంబం, ఇంటికి సంబంధించిన కొన్ని చిరకాల కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగులు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందవచ్చు. వారికి పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి మంచి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పనిని ప్రణాళికాబద్ధంగా కొనసాగిస్తే, ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు.
మేష రాశి
శుక్రాదిత్య రాజయోగం మేషరాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ కష్టానికి, కృషికి పని ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలతో పాటు, వృత్తిపరమైన ఉన్నతికి అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త వృత్తి అవకాశాల కోసం చూస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు భాగస్వామ్య ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పాత పరిచయాల ద్వారా కూడా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించవచ్చు. అయితే, ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More