సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ ఆస్తులపై ఈడీ విచారణకు బీఆర్ఎస్ డిమాండ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఏ. రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులు, వ్యాపార లావాదేవీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)తో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని బీఆర్ఎస్ నేత మన్నె క్రిశాంక్ డిమాండ్ చేశారు. సీఎం కుటుంబం గత రెండేళ్లలో రూ.50,000 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు కూడబెట్టిందని ఆయన సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఏ. రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల వ్యాపార ప్రయోజనాలు, ఆస్తులు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)తో స్వతంత్ర విచారణ జరిపించాలని భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నేత, మాజీ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ మన్నె క్రిశాంక్ డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తమ వద్ద ఉన్న పత్రాలు, కంపెనీ రికార్డులు, ఆర్థిక వివరాల ఆధారంగానే ఈ డిమాండ్ చేస్తున్నామని, వాటన్నింటినీ ప్రజలతో పాటు దర్యాప్తు సంస్థల ముందు ఉంచుతున్నామని తెలిపారు.
రూ.13,000 కోట్ల బ్లాక్ మనీ మళ్లింపుపై ఈడీ దర్యాప్తునకు పట్టు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన పదవిని ఉపయోగించుకుని కుటుంబ సభ్యులతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాపార ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని క్రిశాంక్ ధ్వజమెత్తారు. మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, మ్యాక్స్బైన్ ఫార్మా, సహృదయ హెల్త్కేర్ సంస్థలతో సీఎం కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. మెడికవర్ లావాదేవీల ద్వారా దాదాపు రూ.13,000 కోట్ల నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చారని పేర్కొంటూ, ఈ అంశంపై ఈడీ క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేయాలని పట్టుబట్టారు. కంపెనీల నిధుల మూలాలు, వాటాదారుల వివరాలు, బెనిఫిషియల్ ఓనర్ల సమాచారంపై స్వతంత్ర ఆర్థిక దర్యాప్తు జరగాలని స్పష్టం చేశారు.
హ్యుందాయ్ షోరూమ్లు, గీతా ఆటోమోటివ్స్పై ప్రశ్నల వర్షం
దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో హ్యుందాయ్ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమైన తర్వాతే హైదరాబాద్లో 'గీతా ఆటోమోటివ్స్' పేరిట ఐదు హ్యుందాయ్ షోరూమ్లు వెలిశాయని క్రిశాంక్ ఆరోపించారు. "ఈ కంపెనీలలో అసలు పెట్టుబడిదారులు ఎవరు? నిజమైన యజమానులు ఎవరు? పెట్టుబడులకు మూలం ఏమిటి?" అని ఆయన నిలదీశారు. అనేక కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన దుంపా శిరీష పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రజా ఆరోగ్యం నిర్లక్ష్యం.. ప్రైవేట్ వ్యాపారాల విస్తరణ
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలను తగినంత వేగంతో నిర్మించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ప్రభుత్వం, సీఎం కుటుంబంతో సంబంధం ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థల విస్తరణకు మాత్రం పెద్దపీట వేస్తోందని క్రిశాంక్ విమర్శించారు. గడిచిన రెండేళ్ల కాలంలో రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబం రూ.50,000 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు, వ్యాపార ప్రయోజనాలు గడించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
"నా ఆరోపణలు తప్పని సీఎం కుటుంబ సభ్యులు నా ముందుకు వచ్చి నిరూపిస్తే, నేను క్షమాపణ చెప్పి ఈ ఆరోపణలను ఉపసంహరించుకుంటాను. మళ్లీ ఎప్పటికీ సీఎం కుటుంబం గురించి మాట్లాడను" అని ఆయన సవాల్ విసిరారు.
రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీకి పత్రాల సమర్పణ
ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన పూర్తి ఆధారాలను భారత రాష్ట్రపతి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీలతో పాటు తెలంగాణలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు అందజేస్తామని క్రిశాంక్ తెలిపారు. అవినీతి, నల్లధనంపై పోరాటంలో చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలని, కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఈడీ విచారణకు ఆదేశించాలని కోరారు. గతంలో తనను రెండుసార్లు జైలుకు పంపారని, ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టినా భయపడేది లేదని, అధికారంలో ఉన్నవారిని నిలదీస్తూనే ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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