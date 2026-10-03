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మేష రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో ప్రశాంతత, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు!

ఈ వారం మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో కుటుంబ ప్రశాంతత, మానసిక స్థిరత్వం లభిస్తాయి. మధ్య నుంచి ఆత్మవిశ్వాసం, పనిలో వేగం పెరుగుతాయి. కెరీర్‌లో గుర్తింపు, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, పిల్లల విషయంలో సంతోషకర పరిణామాలు కనిపిస్తాయి.  

Published on: Oct 3, 2026, 12:30:28 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఈ వారం మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభంలో కొద్దిగా గృహ వాతావరణం, మానసిక ప్రశాంతత లభించినప్పటికీ, రాను రాను ఆత్మవిశ్వాసం, పనిలో వేగం పెరుగుతాయి. వారం చివరి నాటికి పిల్లల చదువులు, సామాజిక పరిచయాల ద్వారా సంతోషం కలుగుతుంది. గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా ఈ వారం మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మేష రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో ప్రశాంతత, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు! (AI)
మేష రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో ప్రశాంతత, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు! (AI)

వారం ప్రారంభం - కుటుంబ ప్రశాంతత నుంచి వృత్తిపరమైన వేగం వరకు

ఈ వారం ఆరంభంలో ఇల్లు, కుటుంబం మరియు మానసిక ప్రశాంతత మీకు అండగా నిలుస్తాయి. అయితే, వారమంతా ఒకే వేగంతో సాగదు; కాబట్టి తొలిరోజుల్లో జరిగే పరిణామాల ఆధారంగానే వారాన్ని అంచనా వేయవద్దు. అక్టోబర్ 4 సాయంత్రం 6:31 గంటల తర్వాత చంద్రుడు మీ నాల్గవ భావానికి మారడం వల్ల ఇల్లు, తల్లి, ఆస్తులు మరియు సుఖసంతోషాల వైపు మీ దృష్టి మళ్ళుతుంది. అక్టోబర్ 6 రాత్రి 10:17 గంటల తర్వాత చంద్రుడు ఐదవ భావానికి ప్రవేశించడంతో విద్య, పిల్లలు, సృజనాత్మకత మరియు కీలక నిర్ణయాలు చురుగ్గా మారుతాయి.

ప్రేమ జీవితం - భావోద్వేగాల సమతుల్యత

మేష రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఈ వారం తల్లి లేదా మాతృతుల్యులైన వ్యక్తుల ద్వారా భావోద్వేగ స్థిరత్వం లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి గృహ సంబంధిత నిర్ణయాల్లో మీకు పూర్తి సహకారం అందిస్తారు.

"కొన్నిసార్లు చిన్నచిన్న విషయాలే పెద్ద బంధాలను బలపరుస్తాయి; కాబట్టి తొందరపడి మాట్లాడే బదులు ఎదుటివారి మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మంచిది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పెళ్లి కాని వారికి లేదా సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారికి కుటుంబ వేడుకల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వక్రీకరించిన శుక్రుడు మీ ఏడవ భావంలో ఉండటం వల్ల పాత విషయాలు లేదా పాత బంధాల జ్ఞాపకాలు తిరిగి వచ్చే సూచనలున్నాయి.

ఉద్యోగ మరియు కెరీర్ విశేషాలు

ఈ వారం విద్యార్థులు తమ ఏకాగ్రతను మధ్య భాగం నుంచి మెరుగుపరుచుకుంటారు. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది, పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.

సూర్యుడు మీ ఆరవ భావంలో ఉండటం వల్ల పోటీ పరీక్షలు, సేవ, దినచర్య మరియు పెండింగ్ పనులపై బాధ్యత పెరుగుతుంది.

కొత్త ప్రకటనలు లేదా ప్రయోగాలు చేయడం కంటే, చేతిలో ఉన్న పనులను నాణ్యతతో పూర్తి చేయడం ముఖ్యం.

అక్టోబర్ 7న బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల క్లయింట్లు లేదా వ్యాపార భాగస్వాములతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ మాటల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఆర్థిక పరిస్థితి - బడ్జెట్‌కు ప్రాధాన్యత

ఇల్లు, వాహనం లేదా గృహోపకరణాల కొనుగోలుపై ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందవచ్చు.

రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

ప్రయాణాలు, కమ్యూనికేషన్ ద్వారా చిన్నపాటి ఖర్చులు మరియు లాభాలు రెండూ ఉంటాయి.

వారం చివరి నాటికి రోజువారీ ఖర్చులు, ఈఎంఐలు మరియు బకాయిలను క్రమబద్ధీకరించడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

ఆరోగ్య సూచనలు

వారం ఆరంభంలో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, మధ్య భాగం నుంచి శరీరంలో శక్తి ఇనుమడిస్తుంది.

క్రమమైన ఆహారం, తగినంత నీరు, నిద్ర మరియు తేలికపాటి వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

సామాజిక కార్యక్రమాల వల్ల రాత్రి సమయాల్లో ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం తగ్గించండి.

ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అనవసరమైన శారీరక అలసటను నివారించవచ్చు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/మేష రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో ప్రశాంతత, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు!
Home/Rasi Phalalu/మేష రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో ప్రశాంతత, ప్రేమ జీవితంలో కుటుంబ సహకారం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు!
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