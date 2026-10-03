వార ఫలాలు: అక్టోబర్ 4-10 మధ్య గ్రహాల ప్రభావంతో ఈ రాశులకు అదృష్టం.. ధన లాభాలు, కెరీర్లో పురోగతి!
అక్టోబర్ 4 నుంచి 10 వరకు శుక్రుడు, గురుడు, శని గ్రహాల గమనాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని ఈ జ్యోతిష్య అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చని చెబుతున్నాయి.
అక్టోబర్ 4 నుంచి 10 వరకు వచ్చే వారం ఖగోళంలో అత్యంత కీలకమైన సమయం. వివిధ రాశులలో సంచరిస్తున్న గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై మరియు 12 రాశుల వారి జాతకాలపై ప్రగాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఈ కాలంలో సూర్యుడు కన్యా రాశిలో పయనిస్తుండగా, బుధుడు మరియు శుక్రుడు తుల రాశిలో, కుజుడు అలాగే గురుడు కర్కాటక రాశిలో కొలువుదీరనున్నారు. మరోవైపు శని భగవానుడు వక్ర గతిలో మీన రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో, కేతువు సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో అక్టోబర్ 3న సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు వక్ర గతి పట్టనున్నారు. అలాగే అక్టోబర్ 8న గురుడు అశ్లేషా నక్షత్రపు తదుపరి పాదంలోకి అడుగుపెట్టనుండగా, అక్టోబర్ 9న శని దేవుడు తన సొంత నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్రపదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో సరికొత్త మలుపులను, ఊహించని విజయాలను అందించనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి: సుఖ సంతోషాలు, కెరీర్లో తిరుగులేని దూకుడు
మిథున రాశి వారికి రాబోయే వారం సర్వతోముఖాభివృద్ధిని ఇస్తుంది. మీలో సానుకూల శక్తి ఉప్పొంగుతుంది. తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ స్పష్టమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లేదా ఉన్నత అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది.
గతంలో మీరు తీసుకున్న అప్పుల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలం లాభాల వర్షం కురిపిస్తుంది. సృజనాత్మక రంగాలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రముఖులకు ఇది స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. భోగభాగ్యాలు పెరగడంతో పాటు కుటుంబంలోనూ సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. అయితే మీ మాట తీరుపై కొద్దిగా నిగ్రహం పాటించడం చాలా అవసరం.
కన్యా రాశి: ఊహించని ధనలాభం, వ్యాపారంలో తిరుగులేని వృద్ధి
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం వరుస శుభవార్తలు పలకరించనున్నాయి. మీ వాక్చాతుర్యం ద్వారా అసాధ్యమైన పనులను కూడా సులువుగా సుగమం చేసుకుంటారు. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది.
కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా నెలకొన్న వివాదాలు, మనస్పర్థలు పూర్తిగా తొలగిపోయి శాంతి నెలకొంటుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు బలోపేతమవుతాయి. కెరీర్లో ముందుకు సాగేందుకు సరికొత్త తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు మీ చేతికి అందుతాయి.
తుల రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, రుణ విముక్తి
తుల రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. మీ చేతుల మీదుగా ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. రాబడి మార్గాలు మెరుగవ్వడంతో పాటు అనవసర ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి.
దీనివల్ల పొదుపు చేయడంలో మీరు సంపూర్ణ విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో ఉన్న పాత గొడవలు సర్దుమణిగి సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. గురు గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల జీవితంలో ఆర్థిక భద్రత చేకూరుతుంది. ఎలాంటి పెద్ద ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి: అదృష్ట తోడుగా.. ఆదాయానికి కొత్త బాటలు
ధనుస్సు రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. సమాజంలో పేరున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇది మీ కెరీర్కు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలనేవి మీ దరిచేరవు.
రాబడికి సంబంధించి సరికొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. దైవ కార్యాలపై ఆసక్తి పెరగడంతో పాటు పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించే అవకాశాలున్నాయి. శని దైవ ప్రభావం కారణంగా అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది.
మకర రాశి: వృత్తి జీవితంలో ఉన్నతి, వైవాహిక సౌఖ్యం
ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్ లేదా హోదా లభించే బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా మీరు ఊహించని లాభాలను అందుకుని నిలదొక్కుకుంటారు. మీ లక్ష్యాలను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాధిస్తారు.
వ్యాపార సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం ఎంతో మధురంగా, అన్యోన్యంగా సాగిపోతుంది. మీ మీద ఉన్న కుటుంబ బాధ్యతలను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More