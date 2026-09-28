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నవరాత్రుల సమయంలో పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 12 రాశులకు ఎలా ఉండబోతోంది?

నవరాత్రుల ప్రారంభంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన జరగనుంది. అత్యంత శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది, ఇది 12 రాశుల వారి జీవితాలపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ సంవత్సరం దసరా పండుగ 12 రాశులలో ఏ రాశుల వారికి ఆశీస్సులు అందిస్తుందో తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 28, 2026, 09:36:29 IST
By Anand Sai
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దసరా అనేది చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని జరుపుకొనే ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ పండుగ 2026 అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమవుతుంది. తొమ్మిది రోజుల నవరాత్రుల పూజల తరువాత, పదో రోజు అయిన విజయదశమిని దసరాగా జరుపుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనది . ఎందుకంటే నవరాత్రులలో మొదటి రోజున ఒక అద్భుతమైన జ్యోతిష్య సంఘటన జరుగుతుంది. అక్టోబర్ 11న ఉదయం 10:4 గంటలకు చంద్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు, బుధుడు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. నవరాత్రుల రోజున శుక్రుడు, బుధుడు, చంద్రుడు తులారాశిలో కలిసి త్రిగ్రహ యోగాన్ని సృష్టిస్తాయి. 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుందో చూడండి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి అక్టోబర్ 11న నవరాత్రుల ప్రారంభం నుండి శుభ ఘడియలు మొదలవుతాయి. మీరు అపారమైన ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. మీ కష్టానికి రెట్టింపు లాభం లభిస్తుంది. మీ జాతకంలోని ఏడో ఇంట్లో త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీ చిరకాల కలలు నెరవేరుతాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనాలనే మీ చిరకాల కల నెరవేరుతుంది.

వృషభ రాశి

ఈ నవరాత్రులు వృషభ రాశి వారికి అన్ని సవాళ్లను అధిగమించే శక్తిని ప్రసాదిస్తాయి. మీరు చెడుపై మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీ కలలన్నీ నెరవేరే సువర్ణ సమయం ఇది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే కల నెరవేరుతుంది. అంతేకాకుండా దీనికి మీ కుటుంబ సహకారం కూడా లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోతాయి. ప్రశాంతమైన జీవితం మీ సొంతమయ్యే సమయం ఇది.

మిథున రాశి

ఈ సమయం మిథున రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైనది. నవరాత్రులు మీ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును తీసుకువస్తాయి. ఈ సమయంలో మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి, మీ కష్టాలు తీరిపోతాయి. మీ పిల్లలు ఉన్నత విద్యను పొందుతారు. మీరు చేసే పనిలో మీ మేధస్సు బలపడుతుంది. అలాగే, చాలా కాలంగా సంతానం లేని దంపతులకు శుభవార్త అందవచ్చు.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి నవరాత్రులు అపారమైన ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని తీసుకువస్తాయి. మీ శుభ దినాలు అక్టోబర్ 11 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఎందుకంటే మీ జాతకంలోని నాలుగో భావంలో, అంటే ఆనంద స్థానంలో, త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదం. ఈ సమయంలో, మీరు భూమి, వాహనాలు, మంచి ఇల్లు, ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రాజరిక విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు.

సింహ రాశి

నవరాత్రి పండుగ సింహరాశి వారి జీవితాలలో నాయకత్వ లక్షణాలను మెరుగుపరిచేది. మీ కష్టానికి ఫలాలు పొందే సమయం ఇది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగులు కోరుకున్న ఉన్నత హోదా, అధిక జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం పొందవచ్చు. కానీ దీని కోసం మీరు కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.

కన్యా రాశి

కన్యారాశి వారికి కోరుకున్న వరం లభించే సమయం ఇది. కానీ ఈ సమయంలో మీ కృషి చాలా ముఖ్యం. మీరు ఎంత కష్టపడితే.. మీ ప్రణాళికలు అంత విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ రాశి వారిలో రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి, త్రిగ్రాహి యోగం అధికారం, గౌరవం, కీర్తిని తెస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

తులా రాశి

తులారాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. అక్టోబర్ 11 నుండి మీ కష్టాలు ముగుస్తాయి. నవరాత్రులతో మీరు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఎందుకంటే మీ జాతకంలో లగ్నంలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదం. దీనివల్ల సమాజంలో మీ కీర్తి, గౌరవం రెట్టింపు అవుతాయి. పని చేసే చోట మీ తెలివితేటలు ప్రశంసిస్తారు. మీరు చేసే పనికి సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఖచ్చితంగా మీకు చాలా ధన వరం వస్తుంది. మొత్తం మీద, నవరాత్రులు మీ జీవితంలోకి ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకువస్తాయి.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి నవరాత్రులలో ఖర్చుల రంగంలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం సవాలుతో కూడిన సమయాన్ని సృష్టించవచ్చు. ఈ సమయంలో అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కోర్టు కేసుల కారణంగా నష్టాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని చాలా తెలివిగా ఎదుర్కోండి. ఇది మీ ధైర్యాన్ని పరీక్షించే సమయం అవుతుంది.

ధనుస్సు రాశి

నవరాత్రులతో సువర్ణ దినాలు ప్రారంభమవుతాయి. అక్టోబర్ 11 నుండి మీ అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఎందుకంటే మీ జాతకంలోని శుభ స్థానంలో త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడటం చాలా ప్రయోజనకరం. దీనివల్ల మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీ కోరికలు నెరవేరడంతో మీ ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం ఆనందాన్ని తెస్తుంది.

మకర రాశి

ఈ నవరాత్రి పండుగ మకర రాశి వారికి కొత్త మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఎందుకంటే మీ కర్మ స్థానంలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం వలన చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు మీ వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. రాజకీయ లేదా ఉన్నత ప్రభుత్వ పదవి లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇది విద్యార్థులకు చాలా శుభ సమయం. చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వారు పరీక్షలలో ఆశించిన ఫలితాలను పొందుతారు.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈసారి నవరాత్రుల సమయంలో కుంభ రాశి వారు కోరుకోకపోయినా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ఊహించుకుంటారు. మీ అదృష్ట స్థానంలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం వల్ల అక్టోబర్ 11 నుండి మీకు శుభదినాలు ప్రారంభమవుతాయి. మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. ధార్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు, వ్యాపార అవకాశాలు లభిస్తాయి.

మీన రాశి

ఈ సమయం మీన రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ దానిని ఎదుర్కొనే శక్తిని మీరు పొందుతారు. మీ జాతకంలో త్రిగ్రాహి యోగం అశుభ స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీకు ఆకస్మిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి, పనిలో అంతరాయం మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అందువల్ల ఈ సమయంలో మీరు కొంచెం జాగ్రత్త వహిస్తే, రాబోయే రోజులు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటాయి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/నవరాత్రుల సమయంలో పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 12 రాశులకు ఎలా ఉండబోతోంది?
Home/Rasi Phalalu/నవరాత్రుల సమయంలో పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 12 రాశులకు ఎలా ఉండబోతోంది?
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