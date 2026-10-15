బంగారం, వెండి ధరలు: భారీ పతనం తర్వాత కోలుకుంటున్న పసిడి
వరుసగా మూడు రోజుల పాటు భారీగా నష్టపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు అక్టోబర్ 15న పుంజుకున్నాయి. బాండ్ ఈల్డ్లు, డాలర్ ఇండెక్స్ తగ్గడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పుత్తడి మళ్లీ మెరిసింది. అయితే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు మారడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ ఎటువైపు పయనిస్తుందో ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించాలి.
గత మూడు రోజులుగా నిరంతరం పడిపోతున్న బంగారం, వెండి ధరలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గురువారం (అక్టోబర్ 15) ఉపశమనం లభించింది. గురువారం నాడు స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.64 శాతంతో పుంజుకుని ఔన్సుకు $4,138.34 డాలర్లకు (వార్త రాసే సమయానికి) చేరింది. క్రితం రోజున బంగారం ధర ఏకంగా 1.11 శాతం పడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా పుంజుకున్నాయి. బుధవారం ఏకంగా 6.29 శాతం మేర భారీగా క్షీణించిన వెండి.. గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో 0.37 శాతం కోలుకుని ఔన్సుకు $55.944 డాలర్లకు ఎగబాకింది.
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోయాయి?
అమెరికాలో వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు (US Consumer Inflation Data) అంచనాల కంటే ఎక్కువగా నమోదు కావడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ (Fed) మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందేమోనన్న భయాలు మార్కెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచాయి.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమోడిటీ అనలిస్ట్ మానవ్ మోడీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. న్యూయార్క్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ విలియమ్స్ చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత బంగారం ధరలు కోలుకోవడం ప్రారంభించాయి. ఈ ఏడాది చివరిలో మరోసారి వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉండవచ్చని, అయితే 2027 నాటికి మరిన్ని కఠిన చర్యల అవసరం ఉండకపోవచ్చని ఆయన సంకేతాలిచ్చారు. దీంతో వడ్డీ రేట్ల పెంపు చక్రం ముగింపు దశకు చేరుకుందనే భావన ఇన్వెస్టర్లలో బలపడింది.
సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వడ్డీ రాబడి లేని బంగారం, వెండి లాంటి అసెట్స్పై పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపరు. అందుకే వడ్డీ రేట్ల భయాలతో బంగారం క్రితం రోజుల్లో పడిపోయింది.
గురువారం పసిడి ఎందుకు పుంజుకుంది?
అమెరికా ఈక్విటీ మార్కెట్లలో భారీ అమ్మకాలు వెల్లువెత్తడంతో సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పరిగణించే పసిడికి (Safe-haven Demand) డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని మానవ్ మోడీ విశ్లేషించారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) సూచీ 1.1 శాతం నష్టపోయి, గత జూలై తర్వాత అత్యంత అధ్వాన్నమైన సెషన్ను నమోదు చేసింది. అలాగే నాస్డాక్ (Nasdaq) 1.9 శాతం పడిపోయింది. అంచనాలకు మించి పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, పెరిగిన రుణాలు ఐటీ పరిశ్రమపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చాయి.
ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం: సెప్టెంబర్ ద్రవ్యోల్బణం (CPI) వార్షిక ప్రాతిపదికన 3.7 శాతానికి పెరిగింది. ఇది ఫెడ్ నిర్దేశించుకున్న 2 శాతం లక్ష్యం కంటే చాలా ఎక్కువ.
ఈల్డ్లు, డాలర్ పతనం: సెప్టెంబర్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల తర్వాత 10 సంవత్సరాల యుఎస్ బాండ్ ఈల్డ్ 5.3 శాతానికి పైగా పెరిగింది. కానీ, స్టాక్ మార్కెట్ల పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన వైపు అడుగులు వేయడంతో ఈల్డ్లు మళ్లీ తగ్గాయి. దీనికి తోడు డాలర్ కూడా తన లాభాలను కోల్పోవడంతో పసిడి ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి.
నష్టాల్లో ఉన్న బాండ్ ఈల్డ్లు, బలహీనపడిన డాలర్, ఈక్విటీలలో అనిశ్చితి కలసి బంగారం మార్కెట్కు కొత్త ఊపిరి పోశాయని మోడీ వివరించారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఇకపై ఏం గమనించాలి?
దేశీయంగా చూస్తే, డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ (USD-INR) స్థిరపడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని రికవరీ ప్రభావం భారత మార్కెట్లలోనూ స్పష్టంగా కనిపించింది. రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించడంలో యుఎస్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI), రిటైల్ విక్రయాల గణాంకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ముఖ్యంగా 2026 అక్టోబర్ 27-28 తేదీల్లో జరగబోయే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మానిటరీ పాలసీ సమావేశంపై ఇన్వెస్టర్లు కన్నువేసి ఉంచాలి. డాలర్ ఇండెక్స్, బాండ్ ఈల్డ్ల కదలికలు, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు సమీప భవిష్యత్తులో బంగారం, వెండి ధరల దిశను శాసిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More