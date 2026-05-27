Happy Bakrid 2026 : బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.. మీ ప్రియమైనవారికి విషెస్ చెప్పేందు 60 సందేశాలు!
మీ ప్రియమైన వారికి పవిత్రమైన బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలపండి. ఇందుకోసం కొన్ని సందేశాలు మీ కోసం ఉన్నాయ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన 60 సందేశాలతో కుటుంబ సభ్యులకు బక్రీద్ 2026 విషెస్ చెప్పండి.
ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే పండుగలలో 'ఈద్-ఉల్-అజ్హా' (బక్రీద్) ఒకటి. ఈ ఏడాది భారతదేశంలో మే 28న ఈ పండుగ వచ్చింది. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి అరబ్ దేశాలలో ఒక రోజు ముందుగానే (మే 27న) వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి.
త్యాగానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ పండుగ రోజున.. బంధుమిత్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని ఉత్తమ సందేశాలు, ఎస్ఎంఎస్లు, వాట్సాప్ స్టేటస్లు మీ కోసం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అందించాం.
🌙 ఈద్-ఉల్-అజ్హా ముబారక్! మీ జీవితం ప్రశాంతతతో, సంతోషంతో మరియు అల్లాహ్ అంతులేని ఆశీస్సులతో నిండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. 🤍
🐐 మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రేమ, ఐశ్వర్యాన్ని అందించే బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. 🌸
✨ మీ త్యాగాలను అల్లాహ్ స్వీకరించి, మీపై తన కరుణను కురిపించుగాక. ఈద్ ముబారక్! 🤲
🌙 మీకు, మీ ప్రియమైన వారికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండండి! 💖
🕌 ఈ ఈద్ మీ జీవితంలో సంతోషాన్ని, విజయాన్ని, మంచి ఆరోగ్యాన్ని తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను. Eid Mubarak!! 🌟
🤍 ఈ పవిత్ర పర్వదినాన మీ హృదయం కృతజ్ఞతతో, విశ్వాసంతో నిండిపోవాలి. బక్రీద్ ముబారక్!
🌸 మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆనందాలు, నవ్వులతో వెలిగిపోవాలని కోరుకుంటూ.. ఈద్-ఉల్-అజ్హా శుభాకాంక్షలు. 😊
🐐 ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా అల్లాహ్ మీకు లెక్కింపలేనంత సంతోషాన్ని ప్రసాదించుగాక. Happy Bakrid 2026 🌙
✨ ఈ పండుగను ప్రేమతో, కరుణతో, అందరూ కలిసికట్టుగా జరుపుకోండి. ఈద్ ముబారక్! 💕
🤲 మీ ప్రార్థనలు, త్యాగాలు అల్లాహ్ చేత అంగీకరించబడాలని కోరుకుంటూ.. మీకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు! 🌟
🕌 బక్రీద్ ముబారక్! మీ భక్తికి, విశ్వాసానికి ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. ✨
🌙 ఈ పండుగను పరస్పర సహకారం, కృతజ్ఞతా భావంతో జరుపుకొందాం. 🤍
🐐 ఈ రాత్రి చంద్రునిలాగే మీ జీవితం కూడా ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోవాలి. ఈద్-ఉల్-అజ్హా ముబారక్! 🌟
💖 ఈ బక్రీద్ మీకు ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలను, అంతులేని ఆశీర్వాదాలను అందించాలని ఆశిస్తున్నాను. 😊
🤲 అల్లాహ్ కరుణాకటాక్షాలు మీ కుటుంబంపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు! 🌸
🌙 ఈద్ ముబారక్! ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. 🕌
✨ ఈ పవిత్ర సమయం మీ ఆత్మకు శాంతిని, మీ హృదయానికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. 💕
🐐 మీ ప్రియమైన వారితో కలిసి ఈ బక్రీద్లోని ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందించండి. 🌟
🌸 మీకు నా హృదయపూర్వక ప్రేమ, ప్రార్థనలు మరియు పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈద్ ముబారక్! 🤍
🕌 జీవితంలో మీరు వేసే ప్రతి అడుగులోనూ అల్లాహ్ మీకు విజయాన్ని, సంతోషాన్ని ప్రసాదించుగాక. Happy Bakrid 2026🌙
🐐 ఈద్-ఉల్-అజ్హా ముబారక్! ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ, ఆనందంగా ఉండండి. 😊
🌙 అల్లాహ్ మీ ప్రార్థనలను, త్యాగాలను స్వీకరించుగాక. ✨
💕 ఈ పండుగ మీ జీవితంలో విజయాన్ని, అమితమైన ఆనందాన్ని తీసుకురావాలి. 🕌
🌸 కృతజ్ఞతతో కూడిన హృదయంతో బక్రీద్ వేడుకలను ఆనందంగా జరుపుకోండి. 🤍
🌟 ఈద్ ముబారక్! మీ రాబోయే రోజులు ప్రశాంతంగా, సానుకూలంగా సాగిపోవాలి.
🤲 దైవకృప మీ జీవితాన్ని అంతులేని సంతోషంతో నింపేయాలి. 🐐
🕌 ప్రేమాపూర్వక ప్రార్థనలతో మీకు నా హృదయపూర్వక ఈద్ శుభాకాంక్షలు. 🌙
💖 మీకు, మీ కుటుంబానికి ప్రకాశవంతమైన, సంతోషకరమైన బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. ✨
🌸 ఈ ఈద్ అల్-అజ్హా సందర్భంగా మీ ప్రతి ప్రార్థన ఫలించాలని కోరుకుంటున్నాను. 🤲
🐐 ఈ ప్రత్యేక రోజున లభించే దైవ ఆశీస్సులను, మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈద్ ముబారక్! 😊
✨ ఈద్ ముబారక్! మీ మనసులోని మంచి కోరికలన్నింటినీ ఆ అల్లాహ్ నెరవేర్చుగాక. 🕌
🤍 ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా మీ ఇంట్లో నవ్వులు, ప్రేమ వికసించాలి. 😊
🌙 ఈ పండుగలోని ప్రతి క్షణం ఒక అందమైన జ్ఞాపకంగా మారిపోవాలి. Happy Bakrid 2026 💖
🤲 అల్లాహ్ ఆశీస్సులు మీతో ఎప్పటికీ ఉండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. 🌟
🕌 జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ మీరు విజయం సాధించాలి. ఈద్ ముబారక్! ✨
🌸 బక్రీద్ ముబారక్! సురక్షితంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. 🤍
🐐 మీ కుటుంబంలో ఐక్యత, అంతులేని ఆనందం వర్ధిల్లాలి. 🕌
🌟 మీకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నతమైన ఈద్ పండుగ కలగాలి. 🤲
🌙 ఈద్-ఉల్-అజ్హా ముబారక్! మీ జీవితం ఎల్లప్పుడూ పాజిటివిటీతో మెరిసిపోవాలి. 💖
🕌 అల్లాహ్ మీ ప్రార్థనలను ఆలకించి, తప్పులను క్షమించుగాక. అందరికీ బక్రీద్ ముబారక్!
ఈద్ ఉల్-అధా ముబారక్! ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వదించబడి, నవ్వుతూ ఉండండి. 😊
🌙 అల్లా మీ ప్రార్థనలు మరియు త్యాగాలన్నింటినీ స్వీకరించుగాక. Happy Bakrid 2026 ✨
💕 ఈ ఈద్ పండుగనాడు మీకు విజయం, ఆనందం మరియు అంతులేని ఆశీస్సులు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. 🕌
🌸 కృతజ్ఞతా హృదయంతో, ఉల్లాసమైన స్ఫూర్తితో బక్రీద్ జరుపుకోండి. 🤍
🌟 ఈద్ ముబారక్! మీ రాబోయే రోజులు శాంతి మరియు సానుకూలతతో నిండి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను.
🤲 అల్లా అనుగ్రహం మీ జీవితాన్ని అంతులేని ఆనందంతో నింపుగాక. 🐐
🕌 ప్రేమ మరియు ప్రార్థనలతో కూడిన హృదయపూర్వక ఈద్ శుభాకాంక్షలు. 🌙
💖 మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి ఉజ్వలమైన మరియు సంతోషకరమైన బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. ✨
🌸 ఈద్ అల్-అధా సందర్భంగా మీ ప్రతి ప్రార్థన నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బక్రీద్ 2026 🤲
🐐 ఈద్ ముబారక్! ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు ఆశీర్వాదాలను మరియు మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించండి. 😊
🌙 అల్లాహ్ మీకు జ్ఞానం, సహనం మరియు శాంతిని ప్రసాదించుగాక. Happy Bakrid 2026 🕌
✨ ఈ బక్రీద్ మీకు ఆనందంతో, మధురమైన క్షణాలతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. 💕
🤍 ఈద్ ఉల్-అధా ముబారక్! ప్రతిచోటా ప్రేమ, దయను పంచండి. 🌸
🌟 ఈ పవిత్ర పండుగ మీ ఇంటికి శ్రేయస్సును, సామరస్యాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.
🤲 ఈద్ వేడుకలతో మీకు ఆశీర్వాదం రావాలని, ప్రార్థనలు మరియు శుభాకాంక్షలు పంపుతున్నాను. 🐐
🕌 అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ రక్షించి, మంచి మార్గంలో నడిపించుగాక. Happy Bakrid 2026🌙
💖 ఈద్ ముబారక్! మీ వేడుక ఆనందంతో, ఐక్యతతో నిండిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను. 😊
🌸 ఈ బక్రీద్ పండుగనాడు మీ ఆనందం శాశ్వతంగా నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ✨
🐐 మీ హృదయం శాంతి, ప్రేమ, కృతజ్ఞతతో పొంగిపొర్లాలని ఆశిస్తున్నాను. 🤍
🌙 బక్రీద్ ముబారక్! అల్లాహ్ ఆశీస్సులు మీ భవిష్యత్తును ప్రకాశవంతం చేయుగాక. Happy Bakrid 2026 🌟
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More