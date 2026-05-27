హైదరాబాద్లో బక్రీద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ రూట్లలో వెళ్తున్నారా? ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!
హైదరాబాద్లో బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు విధించారు. దానికి తగ్గట్టుగా ప్రజలు ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకుని నగరంలో మేకలు, గొర్రెల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ శాఖ మే 27, మే 28 తేదీల్లో నగరంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు మరియు మళ్లింపులను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం 5:00 గంటల నుండి తెల్లవారుజామున 4:00 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయి. టోలిచౌకి - నానల్ నగర్ - రేతిబౌలి ఇరువైపులా, అలాగే రేతిబౌలి - అత్తాపూర్ మార్గాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
టౌలిచౌకి, మెహదీపట్నం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు
- రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి నుండి మెహదీపట్నం వెళ్లే వారు.. షేక్పేట్ అండర్పాస్ వద్ద ఫిల్మ్ నగర్ రోడ్డు వైపు లేదా షేక్పేట్ ఫ్లైఓవర్ దిగిన తర్వాత బృందావన్ కాలనీ రోడ్డు గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
- లక్డీకాపూల్ నుండి రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి వెళ్లే వారు.. మాసబ్ ట్యాంక్ జంక్షన్ వద్ద కుడి వైపునకు తిరిగి బంజారాహిల్స్ మీదుగా ప్రయాణించాలి.
- మెహదీపట్నం నుండి రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి వెళ్లే వారు.. నానల్ నగర్ ఎక్స్రోడ్స్ వద్ద లంగర్ హౌజ్, నార్సింగి రోడ్డు వైపు మళ్లడం మంచిది.
- మాసబ్ ట్యాంక్ నుండి అత్తాపూర్ వెళ్లే వారు.. మిరాజ్ కేఫ్, గుడిమల్కాపూర్ మీదుగా పీవీ నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్వే (పిల్లర్ నంబర్ 2, 3) రూట్ను ఉపయోగించుకోవాలి.
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులకు సూచన
రాత్రి వేళల్లో మెహదీపట్నం - టోలిచౌకి రూట్లోకి రాకుండా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ద్వారా వెళ్లాలని పోలీసులు సూచించారు.
ఇతర ప్రాంతాలలో బక్రీద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
ముఖ్య ప్రార్థనా స్థలాలైన మీర్ ఆలం ఈద్గా, సికింద్రాబాద్ ఈద్గా పరిసరాల్లో కూడా పండుగ రోజు ఉదయం పూట ప్రత్యేక ఆంక్షలు ఉంటాయి.
- మీర్ ఆలం ఈద్గా పరిసరాల్లో (బహదూర్పురా): పురానాపూల్, కమలాపూర్ నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్.. బహదూర్పురా ఎక్స్రోడ్స్ వద్ద కిషన్ బాగ్ లేదా బహదూర్పురా పోలీస్ స్టేషన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
- శివరాంపల్లి, ఎన్పీఏ నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్.. దనమ్మ హట్స్ ఎక్స్రోడ్స్ వద్ద శాస్త్రిపురం గుండా మళ్లిస్తారు.
- కాలాపత్తర్ నుండి ఈద్గా వైపు వచ్చే వాహనాలు.. మోతీగల్లీ వద్ద కాలాపత్తర్ పీఎస్ వైపు పంపుతారు.సికింద్రాబాద్ ఈద్గా పరిసరాల్లో: మిలటరీ ట్రేడ్స్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ (MTTS) నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్.. ఈద్గా వైపు అనుమతించరు. వీటిని లూథరన్ చర్చ్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.
ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్
ప్రయాణ సమయంలో ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనా, ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కున్నా వాహనదారులు 9010203626 నంబర్కు ఫోన్ చేసి ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ సహాయం పొందవచ్చు. అలాగే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా ఇచ్చే లైవ్ అప్డేట్స్ను గమనిస్తూ సహకరించాలని పోలీసులు కోరారు.
