Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వాలెంటైన్స్ డే 2026: మీ మనసులోని మాటను తెలియజేసే 10 ఆత్మీయ సందేశాలు ఇవే

    వాలెంటైన్స్ డే కోసం కేవలం ఖరీదైన బహుమతులే కాదు, మనం పంచుకునే చిన్న సందేశం కూడా అవతలి వ్యక్తి హృదయాన్ని తాకుతుంది. అందుకే, మీ భాగస్వామికి, స్నేహితులకు లేదా ఆత్మీయులకు పంపేందుకు సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Feb 14, 2026 8:22 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వాలెంటైన్స్ డే 2026 వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రావడంతో ప్రేమికులు, స్నేహితులు తమ ఆత్మీయులతో సమయం గడిపేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. కేవలం ఖరీదైన బహుమతులే కాదు, మనం పంచుకునే చిన్న సందేశం కూడా అవతలి వ్యక్తి హృదయాన్ని తాకుతుంది. అందుకే, మీ భాగస్వామికి, స్నేహితులకు లేదా ఆత్మీయులకు పంపేందుకు 10 ప్రేమ సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    వాలెంటైన్స్ డే 2026: మీ మనసులోని మాటను తెలియజేసే 10 ఆత్మీయ సందేశాలు ఇవే (AFP)
    వాలెంటైన్స్ డే 2026: మీ మనసులోని మాటను తెలియజేసే 10 ఆత్మీయ సందేశాలు ఇవే (AFP)

    Happy Valentine's day wishes: వాలెంటైన్స్ డే సందేశాలు

    మీ భాగస్వామి పట్ల మీకున్న గాఢమైన ప్రేమను ఈ మాటలతో వ్యక్తపరచండి:

    1. మై లవ్.. నా నేడు, నా రేపు.. అంతా నువ్వే. హాపీ వాలెంటైన్స్ డే.
    2. నా శ్వాస నీ ధ్యాసే.. నేనెప్పటికీ నీకోసమే.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే
    3. నువ్వు నా తోడుంటే చాలు… ఎంత చిన్న పనైనా సంతోషాన్నిస్తుంది.. ఎంత పెద్ద సాహసమైనా చిన్న పనిగా తోస్తుంది.. లవ్ యూ బంగారం, హాపీ వాలంటైన్స్ డే"
    4. నా మనసులో, ఆలోచనలో నువ్వు లేని క్షణం లేదు.. నిన్నటి కంటే ఈరోజు, నేటి కంటే రేపు నిన్ను ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
    5. ఎన్ని జన్మలకైనా నువ్వే నా లవ్.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే
    6. ప్రపంచంలో నాకు అత్యంత ఇష్టమైన ప్రదేశం ఏదైనా ఉంది అంటే.. అది నీ పక్కనే.. లవ్ యూ రా… హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే
    7. నువ్వు కనిపిస్తే చాలు.. నా మనసులో తెలియని అలజడి.. లైఫ్ లాంగ్ ఈ ఫీలింగ్ ఇలాగే ఉండాలి.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే
    8. మన ప్రేమను ఈ దూరం ఎప్పటికీ తక్కువ చేయదు.. నీ గెలుపే నా సంతోషం.. నీ సంతోషమే నా గెలుపు.. హాపీ వాలెంటైన్స్ డే మై లవ్
    9. నీపై నా ప్రేమకు బౌండరీలు లేవు.. నా మనసులో నీ గురించి ఆలోచనలకు బ్రేకులు లేవు.. లవ్ యూ.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే
    10. నీ తలపులే నాకు ఓదార్పు.. నీ ఊసులే నాకు మైమరుపు.. లవ్ యూ బంగారం.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే

    ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి భాష అడ్డంకి కాదు, కానీ మన మాతృభాషలో చెప్పినప్పుడు ఆ భావం నేరుగా హృదయానికి చేరుతుంది. పైన పేర్కొన్న సందేశాలలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంపిక చేసుకుని, ఈ వాలెంటైన్స్ డేని మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసుకోండి.

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/వాలెంటైన్స్ డే 2026: మీ మనసులోని మాటను తెలియజేసే 10 ఆత్మీయ సందేశాలు ఇవే
    News/Lifestyle/వాలెంటైన్స్ డే 2026: మీ మనసులోని మాటను తెలియజేసే 10 ఆత్మీయ సందేశాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes