    వాలెంటైన్స్ డే 2026: ఫిబ్రవరి 14నే ప్రేమికుల రోజు ఎందుకు? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర చరిత్ర, నేటి ట్రెండ్స్ ఇవే

    ప్రేమ అనేది ఒక రోజుకు పరిమితం కాదు, కానీ ఆ అనుబంధాన్ని పదిలపరుచుకోవడానికి వాలెంటైన్స్ డే ఒక మంచి సందర్భం. అందరికీ వాలెంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు వెనక ఉన్న చరిత్ర, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రెండ్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 14, 2026 7:38 AM IST
    By HT Telugu Desk
    నేడు ప్రపంచమంతా ప్రేమమయం. గాలిలో గులాబీల పరిమళం, మనసు నిండా తీపి జ్ఞాపకాలతో వాలెంటైన్స్ డే 2026 వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కేవలం ఒక క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్‌కో, బహుమతులకో పరిమితం కాకుండా, నేడు ఈ వేడుక ఒక గ్లోబల్ ఈవెంట్‌గా మారింది. అసలు ఫిబ్రవరి 14నే మనం ప్రేమికుల రోజుగా ఎందుకు జరుపుకుంటాం? దీని వెనుక ఉన్న ఆ రోమన్ కథేంటి? 2026లో మారుతున్న ప్రేమ భాష ఏమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

    వాలెంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు (AFP)
    ఎవరీ సెయింట్ వాలెంటైన్? ఆ త్యాగం వెనుక కథేంటి?

    ప్రేమికుల రోజు వెనుక అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ, 3వ శతాబ్దానికి చెందిన రోమన్ పూజారి 'సెయింట్ వాలెంటైన్' కథ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది.

    ఆ సమయంలో రోమ్‌ను పరిపాలిస్తున్న చక్రవర్తి క్లాడియస్ II, ఒక వింత నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పెళ్లయిన పురుషుల కంటే, ఒంటరిగా ఉన్నవారే యుద్ధ రంగంలో బాగా పోరాడగలరని నమ్మి, యువకులు వివాహం చేసుకోకూడదని ఆంక్షలు విధించాడు. కానీ, వాలెంటైన్ ఆ నిరంకుశ చట్టాన్ని ఎదిరించాడు. ప్రేమించుకున్న జంటలకు రహస్యంగా వివాహాలు జరిపించేవాడు.

    ఈ విషయం తెలిసిన చక్రవర్తి, వాలెంటైన్‌ను జైల్లో పెట్టించాడు. చివరకు క్రీస్తుశకం 270, ఫిబ్రవరి 14న ఆయనకు మరణశిక్ష అమలు చేశారు. జైల్లో ఉన్న సమయంలో ఆయనకు జైలర్ కుమార్తెతో పరిచయం ఏర్పడిందని, చనిపోయే ముందు ఆమెకు “ఫ్రమ్ యువర్ వాలెంటైన్” (From your Valentine) అని సంతకం చేస్తూ ఒక లేఖ రాశాడని చరిత్ర చెబుతోంది. ఆ త్యాగానికి గుర్తుగానే ఈ రోజును జరుపుకుంటున్నాం.

    ఫిబ్రవరి 14 ప్రాముఖ్యత: చరిత్ర ఏం చెబుతోంది?

    ఈ తేదీ ఎంపిక వెనుక మతపరమైన కారణాలతో పాటు కొన్ని ప్రాచీన నమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయి.

    • లుపర్కాలియా పండుగ: ప్రాచీన రోమ్‌లో ఫిబ్రవరి 15న 'లుపర్కాలియా' అనే సంతానోత్పత్తి పండుగ జరిగేది. దానినే చర్చి ఫిబ్రవరి 14ను వాలెంటైన్స్ డేగా ప్రకటించిందని కొందరు చరిత్రకారుల అభిప్రాయం.
    • పక్షుల జంటలు: మధ్య యుగంలో ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో ఫిబ్రవరి 14 నుంచి పక్షులు తమ జంటలను వెతుక్కుంటాయని, వాటి పునరుత్పత్తి కాలం మొదలవుతుందని నమ్మేవారు. 14వ శతాబ్దంలో జెఫ్రీ చౌసర్ వంటి కవులు తమ రచనల ద్వారా ఈ రోజును 'ప్రేమ'తో మరింత ముడిపెట్టారు.

    వాలెంటైన్స్ డే 2026: కొత్త ట్రెండ్స్ ఇవే

    కాలంతో పాటు ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానం కూడా మారుతోంది. 2026లో వాలెంటైన్స్ డే కేవలం జంటలకే పరిమితం కాలేదు.

    • గ్లో-అప్ డేట్స్ (Glow-up Dates): ఇప్పుడు కేవలం సినిమా, డిన్నర్ మాత్రమే కాదు.. జంటగా స్పాకి వెళ్లడం లేదా సెల్ఫ్-కేర్ సెషన్లలో పాల్గొనడం ట్రెండ్‌గా మారింది.
    • మెమరీ జార్స్ (Memory Jars): గడిచిన ఏడాదిలో తమ మధుర జ్ఞాపకాలను చిన్న చిన్న చీటీలపై రాసి ఒక సీసాలో దాచుకోవడం, దానిని ఈ రోజున బహుమతిగా ఇవ్వడం విశేషం.
    • కోకెట్ & బార్బీకోర్ స్టైల్: ఈ ఏడాది అలంకరణలో రిబ్బన్లు, పింక్ రంగు హంగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
    • అందరి కోసం ప్రేమ: స్నేహితురాళ్లతో కలిసి 'గ్యాలెంటైన్స్ డే' (Galentine's Day) జరుపుకోవడం లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమను పంచుకోవడం ఈసారి ప్రత్యేకత. తమను తాము ప్రేమించుకుంటూ (Self-love) సోలో డేట్‌కు వెళ్లే వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది.

    ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

    ఈ ఏడాది వాలెంటైన్స్ డే శనివారం రావడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే:

    • ముందస్తు బుకింగ్: మీరు బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే రెస్టారెంట్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి.
    • ప్రత్యామ్నాయం: రద్దీని తట్టుకోలేకపోతే ఫిబ్రవరి 13 లేదా 15న ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
    • ఇండోర్ పిక్నిక్: ఇంట్లోనే మంచి గౌర్మెట్ ఫుడ్‌తో రొమాంటిక్ పిక్నిక్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది.
