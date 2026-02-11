Edit Profile
    వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు దుస్తులు కలిసి వస్తాయి? ఇలా చేస్తే ప్రేమించిన వారితో ఫుల్లు ఖుషీ!

    వాలెంటైన్స్ డే నాడు కొందరైతే వారి భావాలను బయటపెడతారు. ఇష్టపడిన వారికి ప్రపోజ్ చేస్తారు. మంచి రిలేషన్షిప్‌ను మొదలు పెట్టాలని అనుకుంటారు. మీరు కూడా మీ ప్రేమలో సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ జ్యోతిష్య పరిహారాలను పాటించండి. వీటిని పాటించడం వల్ల ప్రేమలో విజయాన్ని పొందవచ్చు.

    Published on: Feb 11, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చాలామంది ప్రేమికులు వాలెంటైన్స్ డేను సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. వాలెంటైన్స్ డే నాడు కొందరైతే వారి భావాలను బయటపెడతారు. ఇష్టపడిన వారికి ప్రపోజ్ చేస్తారు. మంచి రిలేషన్షిప్‌ను మొదలు పెట్టాలని అనుకుంటారు. మీరు కూడా మీ ప్రేమలో సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ జ్యోతిష్య పరిహారాలను పాటించండి. వీటిని పాటించడం వల్ల ప్రేమలో విజయాన్ని పొందవచ్చు.

    వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు దుస్తులు కలిసి వస్తాయి? (pinterest)
    వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు దుస్తులు కలిసి వస్తాయి? (pinterest)

    అలాగే వాలెంటైన్స్ డే నాడు అన్ని కలిసి రావాలంటే ఈ రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. మరి వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే కలిసి వస్తుంది? మీ రాశి ప్రకారం ఏ రంగు దుస్తులను ధరించాలో తెలుసుకుందాం.

    వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రాశుల వారు ఏ రంగు దుస్తులను ధరిస్తే కలిసి వస్తుంది?

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు కాషాయం రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. ఇది రాశి వారికి బాగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది. శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు కలిసి రావాలంటే తెలుపు లేదా క్రీమ్ కలర్ దుస్తులను ధరించడం మంచిది. దీంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    మిధున రాశి:

    మిధున రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు పసుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. ఇది రాశి వారికి బాగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది. సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఎరుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. ఎంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ప్రేమలో విజయాన్ని పొందవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. ఇది వారికి మంచి జరిగేలా చేస్తుంది. శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారు వాలెంటైన్స్ డే నాడు అన్ని విధాలుగా కలిసి రావాలంటే ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. దీనితో మంచి జరుగుతుంది. అనుకున్నవి పూర్తవుతాయి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు తెలుపు, ఎరుపు, పింక్ కలర్ దుస్తులను ధరించడం శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ప్రేమలో గెలుపొందొచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారు ఎరుపు లేదా కాషాయం రంగు దుస్తులను ధరిస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. వాలెంటైన్స్ డే నాడు శుభ ఫలితాలను చూస్తారు.

    ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారు పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. దీంతో వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. సంతోషంగా ఉంటారు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు నలుపు లేదా నీలం రంగు దుస్తులను ధరించడం మంచిది. దీంతో వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు ఆకుపచ్చ, నీలం, గ్రే కలర్ దుస్తులను ధరిస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారు పసుపు రంగు దుస్తులను ధరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. సంతోషం పెరుగుతుంది. అనుకున్నవి కూడా జరుగుతాయి.

    News/Rasi Phalalu/వాలెంటైన్స్ డే నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు దుస్తులు కలిసి వస్తాయి? ఇలా చేస్తే ప్రేమించిన వారితో ఫుల్లు ఖుషీ!
