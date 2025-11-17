ఇడ్లీలోనూ దాగి ఉన్న చక్కెర: ఆరోగ్యానికి ఎసరు పెడుతున్న భారతీయ ఆహారాలు

Subscribe Now! Get features like
చాలా మంది భారతీయులు రోజువారీ తీసుకునే ఆహారాల్లో తెలియకుండానే అధికంగా చక్కెర చేరుతోందని, దీనివల్ల ఆరోగ్యకరమైన పరిమితిని దాటి మన శరీరంలోకి చక్కెర ప్రవేశిస్తోందని అపోలో హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సప్తర్షి భట్టాచార్య హెచ్చరించారు. ఈ అధిక చక్కెర ఒక్కసారిగా గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో మధుమేహం (Diabetes), బరువు పెరగడం (Weight Gain), తీవ్రమైన అలసట వంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సాధారణంగా చక్కెర అనగానే మనకు జిలేబీ, గులాబ్ జామున్, లడ్డూ వంటి తీపి వంటకాలు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, చక్కెర కేవలం స్వీట్లలోనే ఉండదు. మన రోజువారీ ఆహారాల్లో కూడా ఇది రహస్యంగా దాగి ఉంటుందని డాక్టర్ భట్టాచార్య తెలిపారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ మొదలుకుని, స్నాక్స్, డ్రింక్స్ వరకు ఈ హిడెన్ షుగర్స్ ఉంటాయని, ఇవి రోజువారీ చక్కెర వినియోగాన్ని ఆరోగ్యకరమైన స్థాయిని దాటించి, హఠాత్తుగా చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతాయని ఆయన వివరించారు.
మనం నిత్యం తీసుకునే అనేక సాధారణ ఆహారాలలో మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ చక్కెర ఉంటుందని చెప్పారు.
చక్కెర వేసుకున్న చాయ్ (టీ), ఫ్లేవర్డ్ కార్న్ఫ్లేక్స్, తీపి పెరుగు (స్వీటెండ్ యోగర్ట్) వంటి అల్పాహారాలు తీసుకోవడం ద్వారా రోజును 3-5 టీస్పూన్ల చక్కెరతో ప్రారంభిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా, ఇడ్లీ లేదా పోహా వంటి సాధారణ వంటకాలు కూడా అదనపు చక్కెర ఉండే కెచప్ లేదా ప్యాకేజ్డ్ చట్నీలతో కలిపి తిన్నప్పుడు సమస్యగా మారుతాయి.
ప్యాకేజ్డ్ నమ్కీన్స్, బిస్కెట్లు, ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, అలాగే పావ్ (Pav) లేదా బన్స్ వంటి బేకరీ పదార్థాలలో రుచిని, షెల్ఫ్ లైఫ్ను పెంచడానికి తరచుగా శుద్ధి చేసిన చక్కెర (Refined Sugar) కలుపుతారు.
రెస్టారెంట్లలో లభించే చాలా కూరలు, సాస్లలో – ఉదాహరణకు, బటర్ చికెన్, పనీర్ బటర్ మసాలా లేదా కోర్మా వంటి వాటిలో – టొమాటో కెచప్, క్రీమ్ లేదా తీపి పేస్ట్లను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి తెలియకుండానే కూరలోకి అదనపు చక్కెరను చేరుస్తాయి.
శీతల పానీయాలు (Soft Drinks), బాటిల్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్లు, మిల్క్షేక్లు, ఎనర్జీ డ్రింక్లతో పాటు, 'ఆరోగ్యకరమైనవి' అనుకునే ప్యాకేజ్డ్ లస్సీ లేదా ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ వంటివి ఒక్కో సర్వింగ్లో 5 నుంచి 8 టీస్పూన్లు లేదా 20-30 గ్రాముల చక్కెరను కలిగి ఉండవచ్చని డాక్టర్ భట్టాచార్య తెలిపారు.
చాట్స్, సమోసా చోలే, పానీ పూరీ వంటి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఐటెమ్స్లో తరచుగా తీపి చట్నీలు, సిరప్లను వాడుతారు. కాలక్రమేణా, ఈ చక్కెరలు అన్నీ కలిసిపోయి, నిరంతరంగా అధిక కేలరీల వినియోగానికి దారితీసి, కొవ్వు పేరుకుపోవడం, ఊబకాయానికి (Obesity) కారణమవుతాయి.
దాగి ఉన్న చక్కెరను అధికంగా తీసుకుంటే, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా పడిపోతాయి. ఫలితంగా తీవ్రమైన అలసట కలుగుతుంది. మళ్లీ మళ్లీ చక్కెర తినాలని కోరిక పెరుగుతుంది. ఈ నిరంతర చక్రం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెంచడానికి, టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని డాక్టర్ భట్టాచార్య వివరించారు.
మధుమేహం లేనివారికి కూడా, ఈ అధిక చక్కెర పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు (Belly Fat), గుండె జబ్బులు, శరీరంలో మంట (Inflammation) వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
మీకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదని, చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుందని డాక్టర్ భట్టాచార్య సూచించారు. ఆ మార్పులు ఏంటంటే:
ప్యాకేజ్డ్ ఆహారాలలో చక్కెరను సుక్రోజ్, గ్లూకోజ్ సిరప్, మాల్టోస్ లేదా డెక్స్ట్రోజ్ వంటి పేర్లతో పేర్కొంటారు. పదార్థాల జాబితా ఎంత చిన్నగా ఉంటే, అంత మంచిది.
బాటిల్డ్ డ్రింక్స్కు బదులుగా ఇంట్లో తయారుచేసిన నిమ్మ పానీయం (నిమ్మకాయ నీరు), చక్కెర లేని కొబ్బరి నీరు లేదా హెర్బల్ టీలను ఎంచుకోండి.
ఇంట్లో కూరలు చేసుకున్నప్పుడు కెచప్ లేదా క్రీమ్ను వాడకుండా, వాటికి బదులుగా తాజా టొమాటో ప్యూరీ, పెరుగు లేదా నట్స్ను ఉపయోగించండి. ఇవి కూరలకు మంచి టెక్చర్ ఇస్తాయి.
అన్నం, పోహా లేదా చపాతి వంటి కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే వంటకాలను ఫైబర్, ప్రోటీన్లతో కలిపి తీసుకోండి. కూరగాయలు, పప్పులు లేదా పనీర్ను జోడించడం ద్వారా చక్కెర శోషణ నెమ్మదిస్తుంది.
సంప్రదాయ స్వీట్లను అప్పుడప్పుడు ఆస్వాదించవచ్చు. కానీ, వాటిని తక్కువ పరిమాణంలో, ఖాళీ కడుపుతో కాకుండా, సమతుల్య భోజనం తర్వాత తినడం మంచిది.
"భారతీయ ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడం ఆపాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని మరింత తెలివిగా ఎంచుకోవడమే ఇక్కడ కీలకం. తాజా పదార్థాలను వాడండి. ప్యాకేజ్డ్, రెస్టారెంట్ భోజనాలను తగ్గించండి. మీ ప్లేట్లో చక్కెర ఎలా చేరుతుందో గమనించండి. మీ ఆహారంపై మీకు నియంత్రణ ఉన్నప్పుడు, మీ శక్తి స్థాయిలు, రక్తంలో చక్కెర, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతారు. దీనికి కావలసింది కేవలం ఒక చిన్న ప్రయత్నం మాత్రమే" అని డాక్టర్ భట్టాచార్య చెప్పారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ డాక్టర్ను సంప్రదించండి.)