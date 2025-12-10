సెలవుల్లో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎందుకు పెరుగుతుంది? కార్డియాక్ సర్జన్ కీలక సూచనలు
హాలిడే సీజన్లో గుండెపోటు (Heart Attack) కేసులు ఎందుకు పెరుగుతాయో 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ వివరించారు. అతిగా తినడం, ఒత్తిడి, చలి, వైద్య సహాయం ఆలస్యం చేయడం వంటి కారణాలు గుండెపై భారం పెంచుతాయి.
సెలవులు అంటేనే విందులు, వినోదాలు, పార్టీలు. అయితే, ఈ పండుగ వాతావరణం మన శరీరంలోపల, ముఖ్యంగా గుండెపై నిశ్శబ్దంగా ఒత్తిడిని పెంచుతుందని మీకు తెలుసా? అతిగా తినడం, మద్యపానం, దెబ్బతిన్న దినచర్యలు, పెరిగిన మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా ఈ సమయంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సెలబ్రేషన్స్ మధ్యలో కూడా గుండె ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న బోర్డు-సర్టిఫైడ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్.. సెలవుల్లో గుండెపోటు కేసులు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో విశ్లేషించారు. అలాగే, ఆ రిస్క్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆచరణాత్మక మార్గాలను పంచుకున్నారు.
సెలవుల్లో అత్యధిక ప్రమాదం
డిసెంబర్ 8న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియోలో, ఈ కార్డియాక్ సర్జన్ కీలక విషయాన్ని హైలైట్ చేశారు. “సెలవుల చుట్టూ గుండెపోటు కేసులు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయని మీకు తెలుసా? ప్రతి సంవత్సరం, గడియారంలో సెట్ చేసినట్లుగా, పండుగలు, క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్స్ చుట్టూ గుండెపోటు కేసులు పెరుగుతాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది?” అని డాక్టర్ లండన్ ప్రశ్నించారు.
గుండెపోటు పెరుగుదలకు 4 ప్రధాన కారణాలు:
డాక్టర్ లండన్ గుండెపోటు ప్రమాదం పెరగడానికి నాలుగు ప్రధాన కారణాలను వివరించారు.
1. ప్రవర్తన: పండుగ అలవాట్లు సెలవుల్లో పార్టీల అలవాట్లలో వచ్చే భారీ మార్పులు గుండెపై అదనపు భారాన్ని పెంచుతాయి. “మొదటిది, మన ప్రవర్తనే. మనం అతిగా తాగుతాం, అతిగా తింటాం, సెలవుల్లో వ్యాయామం చేయడం తగ్గిస్తాం” అని డాక్టర్ లండన్ పేర్కొన్నారు.
2. ఒత్తిడి (Stress): ఆర్థికపరమైన ఒత్తిళ్లు, సామాజిక బాధ్యతలు, తీరికలేని షెడ్యూల్లు వంటి వాటి కారణంగా పండుగ సీజన్లో మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. ఇది నిశ్శబ్దంగా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. “తరువాత కారణం ఒత్తిడి.. అది భావోద్వేగ ఒత్తిడి కావచ్చు, ఆర్థిక ఒత్తిడి కావచ్చు, సెలవుల వేగం పెరగడం లేదా పెరిగిన బాధ్యతలు కావచ్చు” అని ఆయన అన్నారు.
3. చల్లటి వాతావరణం: చల్లటి వాతావరణం కారణంగా రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి (Vasoconstriction). దీనివల్ల రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది, తద్వారా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. “చల్లటి వాతావరణం రక్తనాళాలను సంకోచించేలా చేస్తుంది. ఇది రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయిన ప్లేక్ చీలిక, గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది” అని ఆయన వివరించారు.
4. ఆలస్యం: సెలబ్రేషన్స్, పండుగ ఆనందోత్సాహాల మధ్యలో చాలా మంది తమ శరీరం ఇచ్చే హెచ్చరిక సంకేతాలను పట్టించుకోరు. లక్షణాలను విస్మరించి, వైద్య సహాయం తీసుకోవడంలో ఆలస్యం చేస్తారు. ఇది కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. “చివరిది, ఆలస్యం. నాకు కొంచెం సుస్తీగా ఉంది, పండుగ డిన్నర్ పూర్తయ్యాక చెకప్ చేయించుకుంటాను అని అనుకోవడం” అని డాక్టర్ లండన్ వివరించారు.
గుండెపోటును నివారించడానికి నాలుగు జాగ్రత్తలు:
సెలవుల్లో అనవసరమైన ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి డాక్టర్ లండన్ 4 ముందస్తు జాగ్రత్తలను సూచించారు.
- కదలికే మందు (Movement is Medicine): మీ రోజువారీ శారీరక శ్రమ స్థాయిని కొనసాగించండి లేదా పెంచండి. ప్రతిరోజూ బయటకు వెళ్లి వ్యాయామం చేయాలని డాక్టర్ లండన్ సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
- మందులు మానొద్దు: మీ మందులను సకాలంలో వేసుకోవడానికి ఫోన్లో అలారం పెట్టుకోండి.
- నిద్ర, ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి: ఈ ఒత్తిడితో కూడిన సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
- లక్షణాలను విస్మరించవద్దు: మీకు ఏదైనా తేడాగా అనిపిస్తే, దాన్ని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. “సమయం అంటే గుండె కండరాన్ని కాపాడినట్టే” అని డాక్టర్ లండన్ నొక్కి చెప్పారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారాన్ని అందించడానికి మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఇది సోషల్ మీడియాలో యూజర్ సృష్టించిన కంటెంట్ ఆధారంగా రాసినది. ఈ కథనంలోని వాదనలను HT స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)