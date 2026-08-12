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    హైదరాబాద్‌లో బైక్ రైడర్లకు కంటి మంటలు: వైద్య నిపుణుల కీలక సూచనలు

    హైదరాబాద్‌లో ద్విచక్ర వాహనదారులను వేధిస్తున్న కంటి సమస్యలు, వాటి వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను మాక్సివిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐ హాస్పిటల్స్ (కూకట్‌పల్లి) సీనియర్ క్యాటరాక్ట్ & రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్ డాక్టర్ వివేక్ సింగ్ ఈ ప్రత్యేక కథనంలో వివరించారు.

    Updated on: Aug 12, 2026, 11:53:19 IST
    By HT Telugu Desk
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    హైదరాబాద్ మహానగరంలో రోజూ ఆఫీసులు, కాలేజీలు, ఇతర వ్యాపార పనులకు వెళ్లేవారికి ద్విచక్ర వాహనాలు అత్యంత వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన రవాణా సాధనాలు. అయితే ఈ ప్రయాణంలో బైక్ రైడర్లు తీవ్రమైన కంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొద్దిపాటి దూరం ప్రయాణించినా కళ్లు ఎర్రబడటం, నీరు కారడం, తీవ్రమైన దురద, మంట లేదా కళ్లలో నస పుట్టడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇవి ప్రారంభంలో చిన్న సమస్యలుగా అనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో కంటి ఆరోగ్యంతో పాటు ప్రయాణంలో ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసి రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

    హైదరాబాద్‌లో బైక్ రైడర్లకు కంటి మంటలు: వైద్య నిపుణుల కీలక సూచనలు (PTI)
    హైదరాబాద్‌లో బైక్ రైడర్లకు కంటి మంటలు: వైద్య నిపుణుల కీలక సూచనలు (PTI)

    రోడ్లపై పొగ, దుమ్ము.. కళ్లకు తీవ్ర ముప్పు

    నగరంలో విస్తృతంగా జరుగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలు, పెరిగిన వాహన రద్దీ ద్విచక్ర వాహనదారులకు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. ఎండ, పొడి వాతావరణంలో రోడ్లు, నిర్మాణ ప్రాంతాల నుంచి ఎగసిపడే సూక్ష్మ ధూళి కణాలు నేరుగా కళ్లలోకి చేరుతున్నాయి. మరోవైపు ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయినప్పుడు వెలువడే పొగ, వాహన కాలుష్యం కంటి పొరలను తీవ్ర సున్నితత్వానికి గురిచేస్తున్నాయి. బలంగా వీచే గాలికి కంటిలోని సహజ తేమ ఆవిరైపోయి దృష్టి మసకబారే ప్రమాదం ఉంది.

    ప్రయాణం తర్వాత కళ్ల నుంచి నీళ్లు కారడం అంటే కళ్లు తడిగా ఉన్నాయని అర్థం కాదు. ఇది కంటి ఉపరితలం పొడిగా మారడం వల్ల కలిగే ప్రతిచర్య కావచ్చు. నిరంతరం దుమ్ము, ధూళి పడటం వల్ల కనురెప్పల అంచులు, మీబోమియన్ గ్రంథులు (Meibomian glands) దెబ్బతింటాయి. ఈ గ్రంథులే కన్నీరు త్వరగా ఆవిరి కాకుండా కాపాడే నూనె పొరను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

    వర్షాకాలం, కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడేవారికి హెచ్చరిక

    వర్షాకాలంలో రోడ్లపై నిలిచే మురుగు నీరు, బురద వాహనాల చట్రాల నుంచి ఎగిరి ముఖంపై పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మురికి చేతులతో లేదా గుడ్డతో కళ్లను రుద్దడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడేవారిలో తేమ సమతుల్యత దెబ్బతిని, లెన్స్ రాపిడి వల్ల అసౌకర్యం రెట్టింపవుతుంది. రోజంతా కంప్యూటర్, మొబైల్ స్క్రీన్ల ముందు గడిపే వారికి రోడ్డు కాలుష్యం తోడైతే కంటిపై ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుంది.

    కళ్లు ఎర్రబడటం తగ్గించే చుక్కల మందులను (Redness-relief drops) డాక్టర్ సలహా లేకుండా స్వయంగా వాడకూడదు. ఇవి తాత్కాలికంగా ఎరుపుదనాన్ని తగ్గించినా అసలు సమస్యను కప్పిపుచ్చుతాయి. కళ్లు పొడిబారడం (Dry Eye Disease), అలర్జీ, కనురెప్పల వాపు (Blepharitis) లేదా గాయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది డాక్టర్ పరీక్షల ద్వారానే గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది.

    బైక్ రైడర్లు పాటించాల్సిన రక్షణ చర్యలు

    రోజూ బైక్‌లపై ప్రయాణించేవారు కంటి రక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా సురక్షితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

    వైజర్ (Visor) తప్పనిసరి: హెల్మెట్‌కు శుభ్రమైన, సరిగ్గా అమరే వైజర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది గాలి, దుమ్ము, నీటి చుక్కల నుంచి కళ్లను కాపాడుతుంది.

    కళ్లను రుద్దకూడదు: కళ్లలో దుమ్ము లేదా కణాలు పడితే వెంటనే స్వచ్ఛమైన నీటితో కడగాలి. చేతులతో రుద్దడం వల్ల రాపిడి పెరిగి కంటి పొర దెబ్బతింటుంది.

    వైద్యుల సంప్రదింపులు: కళ్లలో తీవ్రమైన నొప్పి, వెలుతురు చూడలేకపోవడం, చీము కార్చడం, ఎరుపు తగ్గకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా కంటి వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

    అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్ నగరంలో కంటి ఆరోగ్యాన్ని రోజువారీ ప్రయాణ నియమాల్లో భాగం చేసుకోవాలి. ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల కంటి సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.

    వ్యాసకర్త:

    డాక్టర్ వివేక్ సింగ్,

    సీనియర్ క్యాటరాక్ట్ & రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్

    మాక్సివిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐ హాస్పిటల్స్,

    కూకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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