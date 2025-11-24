చక్కెర కంటే ప్రమాదకరమైన కార్బ్ ఏదో చెప్పిన హైదరాబాద్ డాక్టర్.. దీనికి దూరంగా ఉండండి
బిస్కెట్లు, సాస్లు, రెడీ-టు-ఈట్ మిక్స్ల వంటి ప్యాకేజ్డ్ ఆహారాలలో కనిపించే ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ (Industrial Starch) ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కార్బోహైడ్రేట్ అని హైదరాబాద్కు చెందిన డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూజా రెడ్డి హెచ్చరించారు. శుద్ధి చేసిన చక్కెర, మైదా కంటే ఇది చాలా ప్రమాదకరమని తెలిపారు.
మీరు తరచుగా తినే ప్యాకేజ్డ్ ఆహారాలలో ఉండే 'ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్' అనేది ప్రధాన ఆరోగ్య ముప్పుగా మారుతోంది. ఇది చక్కెర, శుద్ధి చేసిన మైదా కంటే కూడా చాలా హానికరం. దీనివల్ల వాపు, పొట్ట కొవ్వు పెరగడం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని హైదరాబాద్కు చెందిన డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూజా రెడ్డి హెచ్చరించారు.
నవంబర్ 7న ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, ఈ ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ ప్రమాదాల గురించి వివరించారు. 'ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 అత్యంత ప్రమాదకరమైన కార్బ్' అనే శీర్షికతో ఉన్న ఈ పోస్ట్లో, చక్కెర, శుద్ధి చేసిన పిండి (మైదా), వైట్ రైస్ కంటే కూడా ఇది ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ హానికరం అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
మీ ఆహారంలో దాగి ఉన్న ప్రమాదం: ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్
ఈ రకమైన స్టార్చ్ను 'నకిలీ స్టార్చ్' (Fake Starch) అని కూడా అంటారు. దీనిని కర్మాగారాలు, ప్రయోగశాలలలో ప్రాసెస్ చేస్తారు. తీవ్రమైన ప్రాసెసింగ్, వేడి చేయడం, రసాయనాల వాడకం కారణంగా ఇది శరీరంలో చాలా త్వరగా విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయని డాక్టర్ రెడ్డి తెలిపారు.
"ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన నంబర్ వన్ కార్బోహైడ్రేట్ చక్కెర కాదు, మైదా కాదు, వైట్ రైస్ కూడా కాదు. అది చక్కెర కంటే కూడా దారుణంగా పనిచేసే ఒక పదార్థం. ఇది ఎక్కువ వాపును (Inflammation), ఎక్కువ పొట్ట కొవ్వును, ఫ్యాటీ లివర్ను సృష్టిస్తుంది. అంతేకాదు, 10 కోట్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేస్తున్న టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది. ఇంతకీ ఆ కార్బోహైడ్రేట్ ఏమిటి? దానినే ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ అంటారు" అని పేర్కొన్నారు.
"నేను ఇంట్లో వండుకునే ఆలూ లేదా అన్నంలోని స్టార్చ్ గురించి చెప్పడం లేదు. కర్మాగారాలు, ల్యాబ్లలో తయారుచేసే నకిలీ స్టార్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను" అని చెప్పారు.
అసలు ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ అంటే ఏమిటి?
ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్కు ఎటువంటి పోషక విలువ లేదు. ఇది కేవలం ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలకు బరువును పెంచడానికి, చిక్కగా చేయడానికి ఉపయోగించే చౌకైన 'ఫిల్లర్' మాత్రమే.
ఎలా పనిచేస్తుంది: "స్టార్చ్ అంటే ప్రాథమికంగా చక్కెర అణువులు కలిసి ఏర్పడిన ఒక గొలుసు వంటిది. కానీ ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్... తీవ్రమైన వేడి, రసాయనాలు, ప్రాసెసింగ్ గుండా వెళుతుంది. దీనివల్ల మన శరీరంలో ఇది అత్యంత సులభంగా విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. మీరు దీనిని తిన్నప్పుడు, మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు... మీరు నేరుగా ఒక చెంచా చక్కెర తిన్నదాని కంటే కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి" అని ఆమె వివరించారు.
ప్రమాదాలు: ఈ స్టార్చ్ టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే శరీరంలో వాపు, కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దోహదం చేస్తుంది.
ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ను ఎలా గుర్తించాలి?
ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ను తప్పించుకోవాలంటే, వినియోగదారులు ఆహార లేబుళ్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని డాక్టర్ పూజా రెడ్డి కోరారు. బిస్కెట్లు, సాస్లు, సూప్లు, రెడీ-టు-ఈట్ మిక్స్లు వంటి ప్యాకేజ్డ్ వస్తువులలో దాగి ఉన్న ఈ స్టార్చ్లను గుర్తించాలని సూచించారు.
డాక్టర్ పూజా రెడ్డి చెప్పిన పేర్లు:
"ఇండస్ట్రియల్ స్టార్చ్ ఉద్దేశం రుచిని లేదా పోషణను అందించడం కాదు. కేవలం బరువును పెంచడానికి, ఉత్పత్తులను చిక్కగా కనిపించేలా చేయడానికి ఉపయోగించే చౌకైన ఫిల్లర్ ఇది. దీనికి ఎలాంటి పోషక విలువలు లేవు.." అని హెచ్చరించారు.
"మీరు ప్రతిరోజూ తినే ప్యాకేజ్డ్ ఆహారాలలో ఇవన్నీ దాగి ఉంటాయి. బిస్కెట్లు, సాస్లు, సూప్లు, ప్రొటీన్ పౌడర్లు, మసాలా రెడీ-టు-ఈట్ మిక్స్లు, 'ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులు' అని చెప్పబడే వాటిలో కూడా ఇవి ఉంటాయి. మీ లేబుల్లను తనిఖీ చేయండి. ఈ పేర్లు కనిపిస్తే, ఆ ఉత్పత్తిని మళ్లీ షెల్ఫ్లో పెట్టేయండి" అని డాక్టర్ పూజా రెడ్డి ముగించారు.