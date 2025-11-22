గర్భిణుల్లో ఐరన్ లోపం ఎందుకు వస్తుంది? పోషకాహార నిపుణుల సలహాలు ఇవే
ఐరన్ లోపంతో గర్భధారణ సమయంలో చాలా మంది మహిళలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సరిగా తిన్నా, సప్లిమెంట్లు తీసుకున్నా కూడా కొందరిలో ఐరన్ స్థాయిలు పెరగవు. దీని వెనుక జీవసంబంధమైన కారణం ఉంది. ఐరన్ గ్రహించడాన్ని శరీరం చురుకుగా నిరోధించడం దీనికి ముఖ్య కారణం.
గర్భధారణ, సంతానోత్పత్తి, హార్మోన్ల సమస్యలు, థైరాయిడ్ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగిన క్లినికల్ పోషకాహార నిపుణురాలు మోనికా అన్నా, గర్భిణుల్లో ఐరన్ లోపం ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుందో వివరించారు. నవంబర్ 19న తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, గర్భధారణకు ముందు ఐరన్ స్థాయిలను, ఇతర కీలక పోషకాలను మెరుగుపరుచుకోవడం వల్ల ప్రసవానంతర సమస్యలను నివారించవచ్చని, కోలుకునే ప్రక్రియ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు.
ఐరన్ లోపం: గర్భధారణ సమయంలో ఎందుకు పెరుగుతుంది?
తాను చూసే మహిళా క్లయింట్లలో ఐరన్ లోపం చాలా సాధారణమైన సమస్య అని మోనికా అన్నా పేర్కొన్నారు. “ఐరన్ లోపం అనేది నా క్లయింట్లలో సర్వసాధారణంగా కనిపించే ఒక లోపం. గర్భధారణ సమయంలో ఇది మరింత స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఐరన్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ప్రసవానంతర బలహీనత (Postnatal Depletion)కు ఇదే అతిపెద్ద కారణంగా మారుతుంది” అని ఆమె వివరించారు.
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, గర్భధారణలో దాదాపు సగం సమయం వరకు శరీరం సహజంగానే ఐరన్ గ్రహించడాన్ని నిరోధిస్తుందని ఈ పోషకాహార నిపుణురాలు తెలిపారు.
మోనికా దీని గురించి మరింత వివరిస్తూ, “దీనికి ప్రధాన కారణం హెప్సిడిన్ (Hepcidin) అనే ఒక 'గేట్ కీపర్' హార్మోన్. శిశువుకు ఐరన్ అవసరం చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి (Oxidative Stress) నుండి రక్షించడానికి ఈ హార్మోన్ ఐరన్ గ్రహించడాన్ని తగ్గిస్తుంది. అందుకే, మీరు ఎంత బాగా తిన్నా, సప్లిమెంట్లు తీసుకున్నా కూడా, చాలా తక్కువ ఐరన్ మాత్రమే శరీరంలోకి శోషణ చెందుతుంది” అని చెప్పారు.
గర్భం రాకముందే ఐరన్పై ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?
గర్భం దాల్చే సమయానికి శరీరంలో ఆరోగ్యకరమైన ఫెర్రిటిన్ (Ferritin) నిల్వలు ఉండటం చాలా ముఖ్యం అని మోనికా నొక్కి చెప్పారు. తక్కువ నిల్వలతో గర్భధారణ మొదలుపెడితే, గర్భం పెరిగే కొద్దీ ఐరన్ లోపం తీవ్రమవుతుందని ఆమె హెచ్చరించారు.
“మీరు ఇప్పటికే తక్కువ ఫెర్రిటిన్ నిల్వలతో గర్భధారణలోకి ప్రవేశిస్తే, లోపంతో మొదలైనట్లే. చాలా మంది మహిళలు ప్రసవానంతరం తీవ్ర బలహీనతను అనుభవించడానికి ఇదే అతిపెద్ద కారణాలలో ఒకటి” అని మోనికా వివరించారు.
గర్భధారణ 24 వారాల తర్వాత హెప్సిడిన్ స్థాయిలు తగ్గుముఖం పట్టి, ఐరన్ గ్రహించడానికి మార్గం సుగమమైనా, అప్పుడు కూడా తల్లికి చాలా తక్కువ ఐరన్ మాత్రమే అందుతుందని నిపుణురాలు తెలిపారు. “24 వారాల తర్వాత శరీరం ఐరన్ గ్రహించడానికి అనుమతిస్తుంది, హెప్సిడిన్ తగ్గుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక చిక్కు ఉంది. అప్పుడప్పుడే శరీరంలోకి శోషణ చెందిన ఐరన్ దాదాపు మొత్తం నేరుగా మావి (Placenta) ద్వారా మీ బిడ్డకే వెళుతుంది. తల్లి శరీరానికి పూర్తి ప్రయోజనం లభించదు” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఐరన్ లోపాన్ని ఎలా నివారించాలి?
గర్భధారణ, ప్రసవానంతర సమస్యలను నివారించడానికి గర్భం రాకముందే ఐరన్ స్థాయిలను ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవడం చాలా కీలకమని మోనికా అన్నా ఉద్ఘాటించారు.
“గర్భం దాల్చడానికి ముందే మీ ఐరన్ స్థాయిలను, ఇతర పోషక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడం అత్యవసరం. మీ శక్తిని, నాడీ వ్యవస్థను, అలాగే ప్రసవానంతర కోలుకునే ప్రక్రియను రక్షించడానికి ఇది ఉత్తమమైన మార్గం. అప్పుడే మీరు ప్రసవానంతరం కూడా ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉండగలరు” అని మోనికా సూచించారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే.. ఇది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన యూజర్ కంటెంట్ ఆధారంగా రూపొందింది. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. చికిత్సాపరమైన అంశాల కోసం మీ వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.)