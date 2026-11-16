మామోగ్రామ్ రిపోర్ట్ నార్మల్గా వస్తే రొమ్ము క్యాన్సర్ లేనట్లేనా?
రొమ్ము క్యాన్సర్ గుర్తింపులో మామోగ్రామ్ కీలకమే అయినా, నార్మల్ రిపోర్ట్ వస్తే క్యాన్సర్ లేదని కచ్చితంగా చెప్పలేం. బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ వల్ల కొన్నిసార్లు వ్యాధి బయటపడదు. భారతీయ మహిళలకు వయసు వారీగా అవసరమైన స్క్రీనింగ్ నిబంధనలు, నిపుణుల సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
రొమ్ము ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్య పరీక్షల నివేదికలో అంతా సాధారణంగా (నార్మల్) ఉందని వస్తే ఎవరికైనా ఎంతో ఊరట కలుగుతుంది. అయితే కేవలం మామోగ్రామ్ రిపోర్ట్ నార్మల్గా ఉన్నంత మాత్రాన రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు పూర్తిగా లేదని భావించవచ్చా అంటే.. కచ్చితంగా చెప్పలేమనే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. మామోగ్రఫీ పరీక్షలో ఎక్స్-రేల సాయంతో రొమ్ము కణజాలాన్ని పరిశీలిస్తారు. గడ్డ చేతికి తగలకముందే వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది.
అయినప్పటికీ ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లను గుర్తించలేకపోవచ్చు. మహిళల శరీర తత్వం, రొమ్ము కణజాల సాంద్రతను (బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ) బట్టి దీని కచ్చితత్వం మారుతుంది. ఈ పరిమితులను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మహిళలు సరైన స్క్రీనింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పాటు, తదుపరి వైద్య పరీక్షలు ఎప్పుడు అవసరమో తెలుసుకోవచ్చు.
భారత్లో రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన పెంచుకోవడం అత్యవసరం. 2025లో దేశంలో 2,40,381 రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ అంచనా వేసింది. వ్యాధిని తొలిదశలోనే గుర్తిస్తే చికిత్స ఫలితాల్లో గణనీయమైన మార్పు తీసుకురావచ్చు.
"అధిక ఆదాయ దేశాల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ బాధితుల ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు 90 శాతానికి పైగా ఉంటే, భారత్లో అది 66 శాతంగానే ఉన్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సకాలంలో వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స అందడంలో చాలామంది మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఈ అంతరం స్పష్టం చేస్తోంది" అని ముంబయిలోని టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ (టీఎంహెచ్) మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ యశ్వంత్ కశ్యప్ (ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్, బీహెచ్యూ వారణాసి ఎంబీబీఎస్) 'హెల్త్ షాట్స్'కు వివరించారు.
అవగాహన పెంచుకోవడం, తగిన స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం, రొమ్ములో వచ్చే మార్పులను గుర్తించి వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం వల్ల ఆలస్యం కాకుండా సరైన చికిత్స పొందవచ్చు.
నార్మల్ రిపోర్ట్ పూర్తి కథను ఎందుకు చెప్పలేకపోవచ్చు?
రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్లో మామోగ్రఫీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే వ్యాధిని గుర్తించే సామర్థ్యం మహిళను బట్టి మారుతుంది. సాధారణ స్క్రీనింగ్ కాకుండా, రొమ్ములో ఏదైనా మార్పు కనిపించినప్పుడు లేదా స్క్రీనింగ్ ఫలితం అసాధారణంగా వచ్చినప్పుడు లోతుగా పరిశీలించేందుకు 'డయాగ్నోస్టిక్ మామోగ్రామ్స్' ఉపయోగపడతాయి. మామోగ్రామ్లో అసాధారణత ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందనే అంశాన్ని 'బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ' ప్రభావితం చేస్తుంది.
దట్టమైన కణజాలం (డెన్స్ బ్రెస్ట్స్) ఉన్నవారిలో కొవ్వు కణజాలంతో పోలిస్తే గ్రంథి, బంధన కణజాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మామోగ్రామ్ చిత్రంలో దట్టమైన కణజాలం, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ గడ్డలు రెండూ తెలుపు రంగులోనే కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్న కణజాలం చాటున క్యాన్సర్ కణితి మరుగున పడే ప్రమాదం ఉంది. భారతీయ మహిళల్లో ఈ అంశం ఎంతో కీలకమైనది.
దేశంలో స్క్రీనింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది కొరతతో పాటు బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ కూడా వ్యాధిని త్వరగా గుర్తించడంలో సవాలుగా మారుతోందని పలు పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు దానిని గుర్తించే మామోగ్రఫీ సున్నితత్వం (సెన్సిటివిటీ) 64 శాతం నుంచి 90 శాతం మధ్య ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల మామోగ్రఫీ విలువైన పరీక్ష అయినప్పటికీ, నార్మల్ ఫలితం వచ్చినంత మాత్రాన ప్రతి సందర్భంలోనూ క్యాన్సర్ లేదని కొట్టిపారేయలేం.
నార్మల్, అబ్నార్మల్ ఫలితాల అర్థమేంటి?
శరీరంలో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పటికీ మామోగ్రామ్ రిపోర్ట్ సాధారణంగా వస్తే దానిని 'ఫాల్స్-నెగెటివ్' ఫలితమని పిలుస్తారు. స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్లు ప్రతి ఎనిమిది రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసుల్లో ఒకదానిని గుర్తించలేకపోతున్నాయని అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ అంచనా వేసింది. దట్టమైన రొమ్ము కణజాలం ఉన్న మహిళల్లో ఇలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇటీవల చేయించుకున్న మామోగ్రామ్ నార్మల్గా వచ్చినా సరే.. కొత్తగా గడ్డ తగలడం, చర్మం లోపలికి గుంతలా మారడం, చనుమొన లోపలికి వెళ్లడం, అసాధారణ స్రావాలు రావడం లేదా రొమ్ములో ఏదైనా మార్పు అలాగే కొనసాగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి.
దీనికి విరుద్ధంగా 'ఫాల్స్-పాజిటివ్' ఫలితాలు కూడా రావచ్చు. అంటే మామోగ్రామ్లో ఏదో తేడా ఉన్నట్లు కనిపించినా, తదుపరి పరీక్షల్లో క్యాన్సర్ లేదని తేలడం. ఇలాంటి నివేదికలు ఆందోళన కలిగించడంతో పాటు అదనపు ఆసుపత్రి సందర్శనలు, పరీక్షలు, ఖర్చులకు దారితీస్తాయి. అయితే అబ్నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చినంత మాత్రాన అది క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ అంశాన్ని మరింత నిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని మాత్రమే దాని అర్థం.
ప్రాథమిక ఫలితాలను బట్టి వైద్యులు తదుపరి పరీక్షలను సూచిస్తారు. నిర్దిష్ట ప్రాంతంపై దృష్టి సారించి ఎక్స్-రే చిత్రాలు తీసే డయాగ్నోస్టిక్ మామోగ్రామ్, గడ్డ స్వభావాన్ని అంచనా వేసేందుకు అల్ట్రాసౌండ్, అధిక ముప్పు ఉన్నవారికి ఎంఆర్ఐ స్కాన్, లేదా కణజాల నమూనాను పరీక్షించి క్యాన్సర్ ఉందో లేదో కచ్చితంగా నిర్ధారించే బయాప్సీ వంటివి ఇందులో ఉంటాయి.
స్క్రీనింగ్ టెక్నాలజీలో వస్తున్న ఆధునిక మార్పులు కూడా వ్యాధి గుర్తింపును మెరుగుపరుస్తున్నాయి. డిజిటల్ బ్రెస్ట్ టోమోసింథసిస్ అని పిలిచే త్రీ-డైమెన్షనల్ (3డీ) మామోగ్రఫీ రొమ్ము కణజాలాన్ని పలుచని పొరలుగా చిత్రీకరిస్తుంది. ఇది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను మెరుగ్గా గుర్తించడంతో పాటు మళ్లీ మళ్లీ పరీక్షలకు రావాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. అయితే దీని అందుబాటు, ఖర్చు కొంతవరకు పరిమితులుగా ఉన్నాయి.
భారతీయ మహిళలు తెలుసుకోవాల్సిన స్క్రీనింగ్ నిబంధనలు
మహిళల వయసు, వైద్య చరిత్ర, వ్యక్తిగత ముప్పు అంశాల ఆధారంగా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు ఉండాలి. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అబ్స్టెట్రిక్ అండ్ గైనకాలజికల్ సొసైటీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఓజీఎస్ఐ) ప్రకారం.. 40 ఏళ్ల లోపు మహిళలకు సాధారణ స్థాయిలో సామూహిక మామోగ్రఫీ స్క్రీనింగ్ సిఫార్సు చేయడం లేదు. ఈ వయసు వారిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు దట్టమైన రొమ్ము కణజాలం వల్ల మామోగ్రఫీ కచ్చితత్వం తగ్గడమే ఇందుకు కారణం. బదులుగా స్వీయ రొమ్ము పరీక్షపై అవగాహన, వైద్యుల ద్వారా క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్, అధిక ముప్పు ఉన్నవారికి ప్రత్యేక ఇమేజింగ్ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టాలి.
వయసు పెరిగే కొద్దీ స్క్రీనింగ్ విధానంలో మార్పులు అవసరం. 40 నుంచి 49 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న మహిళలు తమ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి వైద్యుల సలహాతో స్క్రీనింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. 50 నుంచి 69 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు ప్రతి రెండేళ్లకోసారి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి. 70 ఏళ్లు పైబడిన మహిళల విషయంలో వారి ఆయుర్దాయం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు, గత స్క్రీనింగ్ చరిత్రను పరిగణనలోకి తీసుకుని పరీక్షలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
కేవలం వయసు మాత్రమే ఒక మహిళ స్క్రీనింగ్ అవసరాలను నిర్ణయించదు. కుటుంబంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ చరిత్ర బలంగా ఉన్నవారు, బీఆర్సీఏ1 లేదా బీఆర్సీఏ2 జన్యు మార్పులు ఉన్నట్లు తెలిసినవారు, ఇతర తీవ్రమైన ముప్పు కారకాలు ఉన్నవారు వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. తద్వారా తమకున్న ముప్పు స్థాయిని అంచనా వేయించుకుని, ముందుగానే లేదా మరింత లోతైన స్క్రీనింగ్ అవసరమా అనేది తెలుసుకోవాలి. వ్యాధిని తొలిదశలో గుర్తించడంలో మామోగ్రఫీ కీలక సాధనమే అయినప్పటికీ.. వ్యక్తిగత ముప్పును అర్థం చేసుకోవడం, సరైన స్క్రీనింగ్ మార్గాలను ఎంచుకోవడం, మామోగ్రామ్ నార్మల్ వచ్చినా సరే రొమ్ములో ఏదైనా కొత్త లేదా నిరంతర మార్పు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవడం సకాలంలో వ్యాధి నిర్ధారణకు అత్యవసరం.
(గమనిక: ఈ కథనంలోని వివరాలు పాఠకుల సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది నిపుణులైన వైద్యుల సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా సందేహాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)
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