రొమ్ము క్యాన్సర్: ఎలాంటి లక్షణాలు లేకున్నా స్క్రీనింగ్ ఎందుకు ముఖ్యం?
రొమ్ము క్యాన్సర్ తొలి దశలో ఎటువంటి నొప్పి, గడ్డలు లేదా బాహ్య లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. పైకి ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకోవడమే కీలకమని డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ బోడేపూడి (కన్సల్టెంట్ - మెడికల్ ఆంకాలజీ అండ్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్) వివరించారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడిన మహిళల్లో ప్రతిసారీ స్పష్టమైన నొప్పి, గడ్డ లేదా రొమ్ము రూపురేఖల్లో మార్పులు కనిపించాలనే నియమమేమీ లేదు. అందుకే శరీరంలో ఏదైనా అసౌకర్యం లేదా మార్పు కనిపించే వరకు వేచి చూడటం వ్యాధి నిర్ధారణను మరింత ఆలస్యం చేస్తుంది. పైకి ఎంత ఆరోగ్యంగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రాథమిక దశలో ఎలాంటి బాహ్య సంకేతాలు లేకుండానే క్యాన్సర్ కణాలు అభివృద్ధి చెందవచ్చు. క్రమబద్ధమైన స్క్రీనింగ్ పరీక్షల ద్వారా మాత్రమే దీనిని ప్రారంభంలోనే పసిగట్టడానికి వీలవుతుంది.
లక్షణాలు లేకపోతే క్యాన్సర్ లేనట్లేనా?
చాలామంది మహిళలు రొమ్ములో ఏదైనా తేడా గమనించిన తర్వాత మాత్రమే వైద్యులను సంప్రదిస్తుంటారు. మరికొందరిలో ఎటువంటి శారీరక అసౌకర్యం లేకపోయినా, సాధారణంగా చేసే మామోగ్రామ్ పరీక్షలో వ్యాధి వెలుగులోకి వస్తుంది. రొమ్ము క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే చికిత్స అందించడం సులువవడమే కాకుండా, పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. రొమ్ములు తాకినప్పుడు లేదా చూడటానికి సాధారణంగా ఉన్నంత మాత్రాన క్యాన్సర్ లేదని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించుకోలేం.
రొమ్ములో గడ్డ ఏర్పడటం క్యాన్సర్ ప్రధాన సంకేతాల్లో ఒకటి అయినప్పటికీ, అది ఒక్కటే ప్రమాణానికి కొలమానం కాదు. కొన్ని గడ్డలు ఎంతో చిన్నవిగా ఉండి చేతికి తగలవు. మరికొన్ని లోపలి భాగాల్లో ఏర్పడటం వల్ల శారీరక స్పర్శ ద్వారా గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. చనుమొన లోపలికి గుంజినట్లు మారడం, చర్మంపై గుంతలు పడటం, చనుమొన నుంచి అసాధారణ ద్రవాలు స్రవించడం, ఆకారంలో మార్పులు వంటివి కూడా కనిపించవచ్చు. అయితే ఈ మార్పులన్నీ క్యాన్సర్ వల్ల మాత్రమే కాకుండా ఇతర సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా రావచ్చు.
మరోవైపు, నొప్పి ఉన్నప్పుడే క్యాన్సర్ ఉందనుకోవడం కూడా పొరపాటే. తొలి దశలో రొమ్ము క్యాన్సర్ వల్ల ఎలాంటి నొప్పి ఉండకపోవచ్చు. నొప్పి లేదా పెద్ద గడ్డలు కనిపించే వరకు వేచి చూస్తే, వ్యాధిని ముందస్తుగా గుర్తించే అమూల్యమైన సమయాన్ని కోల్పోతాం.
మామోగ్రామ్ పరీక్ష ఎందుకు కీలకం?
మామోగ్రామ్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన ఎక్స్-రే పరీక్ష. చేతితో పట్టుకుని గుర్తించలేని ఎన్నో చిన్న చిన్న మార్పులను ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ప్రారంభ దశ క్యాన్సర్ సంకేతాలైన ‘మైక్రోకాల్సిఫికేషన్స్’ (అతి చిన్న కాల్షియం నిక్షేపాలు) ఈ పరీక్ష ద్వారా బయటపడతాయి. అర్హత ఉన్న వయసులోని మహిళలు క్రమం తప్పకుండా మామోగ్రామ్ చేయించుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ తీవ్రత నుంచి ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు.
అయితే, రొమ్ము కణజాలం దట్టంగా (Dense Tissue) ఉన్నప్పుడు మామోగ్రామ్ ద్వారా మాత్రమే క్యాన్సర్ను గుర్తించడం ఒక్కోసారి సవాలుగా మారుతుంది. దట్టమైన కణజాలం, క్యాన్సర్ కణాలు రెండూ ఎక్స్-రే చిత్రంలో తెల్లగానే కనిపిస్తాయి. అందువల్ల వ్యక్తిగత ఆరోగ్య చరిత్ర, వయసును బట్టి అదనపు పరీక్షలు అవసరమా లేదా అనేది వైద్యులే నిర్ధారిస్తారు. మహిళలు స్వయంగా రొమ్ములను పరిశీలించుకోవడం మంచి అలవాటే అయినా, అది ప్రామాణిక స్క్రీనింగ్ పరీక్షలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గ్రహించాలి.
ఏ వయసు నుంచి స్క్రీనింగ్ ప్రారంభించాలి?
సాధారణ ముప్పు ఉన్న మహిళలు 40 ఏళ్ల వయసు నుంచి క్రమం తప్పకుండా మామోగ్రామ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అంతర్జాతీయ వైద్య మార్గదర్శకాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే కుటుంబంలో తల్లి, అక్క, చెల్లి లేదా కుమార్తె వంటి ప్రాథమిక బంధువులకు క్యాన్సర్ చరిత్ర ఉన్నా, జన్యుపరమైన ముప్పులు ఉన్నా, చిన్నతనంలో ఛాతీ భాగానికి రేడియేషన్ చికిత్స పొంది ఉన్నా మరింత ముందస్తుగానే స్క్రీనింగ్ ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది.
భారతదేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన, పరీక్షల లభ్యతలో ఇప్పటికీ కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతీ ఒక్కరు తమ కుటుంబ ఆరోగ్య వివరాలను వైద్యులతో చర్చించి, వారికి తగిన స్క్రీనింగ్ షెడ్యూల్ను ఎంచుకోవడం అత్యవసరం.
నిర్లక్ష్యం వద్దు.. తక్షణమే స్పందించండి
రొమ్ములో కొత్తగా గడ్డ కనిపించినా, చనుమొన నుంచి స్రావాలు వచ్చినా, చర్మంలో అసాధారణ మార్పులు లేదా వాపు గమనించినా వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించాలి. ఇటీవల మామోగ్రామ్ ఫలితం సాధారణంగా వచ్చినప్పటికీ, కొత్తగా ఏవైనా మార్పులు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు ముందస్తు గుర్తింపునకు దోహదపడతాయే తప్ప భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ రాదని శాశ్వత హామీ ఇవ్వలేవు. కానీ, ప్రారంభ దశలోనే వ్యాధిని గుర్తిస్తే తక్కువ శ్రమతో కూడిన సమర్థవంతమైన చికిత్సలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎలాంటి లక్షణాలు లేవని ధీమాగా ఉండకుండా, నిర్దేశిత వయసు దాటిన మహిళలందరూ నిపుణుల సలహాతో క్రమబద్ధమైన ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడమే ఉత్తమం.
వ్యాసకర్త:
- డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ బోడేపూడి,
కన్సల్టెంట్ - మెడికల్ ఆంకాలజీ అండ్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్, మణిపాల్ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ.
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