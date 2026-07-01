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    Quote of the Day: మనసులో ఏం నాటితే అదే వస్తుంది: జేమ్స్ జాయిస్ స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి

    ప్రముఖ రచయిత జేమ్స్ జాయిస్ చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన సూక్తి మన ఆలోచనా విధానాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలో వివరిస్తుంది. సానుకూల దృక్పథం, క్రమశిక్షణ ద్వారా జీవితంలో ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొని విజయం సాధించవచ్చని ఈ కథనం స్పష్టం చేస్తోంది.

    Published on: Jul 01, 2026 9:11 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "మీరు మనసులో ఏది నింపితే, అది మీకు ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇస్తుంది" అని ప్రసిద్ధ రచయిత జేమ్స్ జాయిస్ పేర్కొన్నారు. మన ఆలోచనల్లో సానుకూలత, జ్ఞానం, స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నింపుకోవడం ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల, విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. క్రమశిక్షణ, ఆశాజనకమైన ఆలోచనా విధానమే వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు, విజయానికి బలమైన పునాదిగా మారుతుంది. ఒక తోటలో మనం ఎలాంటి విత్తనాలు నాటితే అలాంటి మొక్కలే మొలుస్తాయి. మానవ మేధస్సు కూడా అంతే, దానికి మనం నిరంతరం అందించే సమాచారాన్ని బట్టే అది స్పందిస్తుంది. సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ ఆశావాదం, నిరంతర అభ్యాసం, స్వీయ క్రమశిక్షణను ఎంచుకోవడం ద్వారా సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. సానుకూల ఆలోచనలు, నిరంతర అభ్యాసం మన వ్యక్తిత్వాన్ని, నిర్ణయాలను, భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతాయి. అదే సమయంలో ప్రతికూల ఆలోచనలు మనకు అడ్డంకులను, పరిమితులను సృష్టిస్తాయి.

    మనసులో ఏం నాటితే అదే వస్తుంది: జేమ్స్ జాయిస్ స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి
    మనసులో ఏం నాటితే అదే వస్తుంది: జేమ్స్ జాయిస్ స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి

    ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న అంతరార్థం

    మన మనసు ఒక సారవంతమైన భూమి లాంటిదని ఈ సూక్తి మనకు నేర్పుతుంది. అందులో మనం దేనిని నాటితే, దానికి తగిన ఫలితాలనే పొందుతాం. భయం, ప్రతికూలత, కోపం, లేదా ఆత్మన్యూనతా భావాలను మనసులో నింపితే, అవి మన భావోద్వేగాలను, పనులను శాసిస్తాయి. మరోవైపు సానుకూల ఆలోచనలు, ఉపయోగకరమైన జ్ఞానం, సృజనాత్మకత, ఆశావహ దృక్పథాన్ని మనసుకు అందిస్తే, మనం మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో క్లిష్ట పరిస్థితులను సైతం అధిగమించగలుగుతాం.

    మన మానసిక అలవాట్లకు మనమే బాధ్యత వహించాలని ఈ మాటలు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే విజయం, సంతోషం అనేవి మన ఆలోచనా విధానం నుంచే మొదలవుతాయి. మనం చదివే ప్రతి పుస్తకం, మనం జరిపే ప్రతి సంభాషణ, మనలో మెదిలే ప్రతి ఆలోచన మన వ్యక్తిత్వ రూపాంతరానికి దోహదం చేస్తాయి.

    నిత్య జీవితంలో దీని ప్రాధాన్యత

    నిత్య జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆలోచనల ప్రభావాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. తమపై నమ్మకం ఉన్న విద్యార్థులు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో చదువుతారు. ఉద్యోగులు సానుకూల వైఖరితో మెరుగ్గా రాణిస్తారు. కష్టాల్లో ఉన్నవారు ఆశావహ దృక్పథంతో మరింత బలంగా తయారవుతారు.

    ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా యుగంలో సమాచారం విపరీతంగా అందుబాటులో ఉంటోంది. ఇలాంటి సమయంలో మన మనసులోకి ఎలాంటి విషయాలను రానివ్వాలో జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలని ఈ సూక్తి గుర్తుచేస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనల స్థానంలో ఆశావాదాన్ని, నిరంతర అభ్యాసాన్ని అలవర్చుకోవడం వల్ల ఏ వయసు వారైనా, ఏ వృత్తిలో ఉన్నవారైనా ప్రయోజనం పొందుతారు.

    ఈ సూక్తిని జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    స్ఫూర్తినిచ్చే పుస్తకాలు చదవడం, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం, మనకు మద్దతుగా నిలిచే వ్యక్తులతో సమయం గడపడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

    ఎప్పుడూ సమస్యలపైనే దృష్టి పెట్టకుండా, మనకు ఉన్నదానిని అభినందిస్తూ కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగి ఉండాలి.

    మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకునే ఆలోచనల స్థానంలో ప్రోత్సహించే ఆలోచనలను పెంచుకోవాలి. అంతర్జాలంలో మితిమీరిన ప్రతికూల కంటెంట్‌ను చూడటం తగ్గించాలి.

    జీవితంలో స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలి. ప్రతిరోజూ ధ్యానం లేదా ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం ద్వారా నిరంతర అభ్యాసాన్ని కొనసాగించాలి.

    చిన్న చిన్న సానుకూల చర్యలు మనసును బలోపేతం చేసి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేస్తాయి. మనసులోకి ప్రవేశించే అంశాలను నియంత్రించడం ద్వారా విజయం, ప్రశాంతత, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు అవసరమైన మానసిక స్థితిని ఏర్పరచుకోవచ్చు.

    జేమ్స్ జాయిస్ ఎవరు?

    ఆంగ్ల సాహిత్యంలో అత్యంత గొప్ప మోడర్నిస్ట్ రచయితలలో ఒకరిగా జేమ్స్ జాయిస్ గుర్తింపు పొందారు. ఆయన 1882 ఫిబ్రవరి 2న ఐర్లాండ్‌లోని డబ్లిన్ నగరంలో గల రాత్‌గర్‌లో జన్మించారు. పన్ను వసూలుదారు, ప్రతిభావంతుడైన గాయకుడు అయిన జాన్ స్టానిస్లాస్ జాయిస్, భక్తిశ్రద్ధలు గల కాథలిక్ కుటుంబానికి చెందిన మేరీ జేన్ ముర్రే జాయిస్ దంపతుల పెద్ద కుమారుడు.

    జాయిస్ తన ప్రారంభ విద్యను జెస్యూట్ పాఠశాలలైన క్లాంగోవ్స్ వుడ్ కాలేజ్, బెల్వెడెరే కాలేజీలలో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ కాలేజ్ డబ్లిన్‌లో ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, ఇటాలియన్ భాషలను అభ్యసించారు. 1904లో ఆయనకు నోరా బార్నకిల్ పరిచయమయ్యారు. ఆమె జాయిస్ జీవిత భాగస్వామిగా మారారు. వీరు 1931లో అధికారికంగా వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు జార్జియో జాయిస్, లూసియా జాయిస్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

    యులిసెస్ (Ulysses), ఎ పోర్ట్రెయిట్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్ యాజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ (A Portrait of the Artist as a Young Man), డబ్లినర్స్ (Dubliners), ఫిన్నెగాన్స్ వేక్ (Finnegans Wake) వంటి అద్భుతమైన సాహిత్య కావ్యాల ద్వారా ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడించారు. ఆయన ప్రవేశపెట్టిన 'స్ట్రీమ్-ఆఫ్-కాన్షియస్‌నెస్' (Stream-of-consciousness) శైలి ఆధునిక సాహిత్యాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆయన రచనలు నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠకులను, రచయితలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మనసులో ఏం నాటితే అదే వస్తుంది: జేమ్స్ జాయిస్ స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మనసులో ఏం నాటితే అదే వస్తుంది: జేమ్స్ జాయిస్ స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి
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