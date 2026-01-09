Edit Profile
    జెమిమా రోడ్రిగ్స్ గ్లామర్: బ్లాక్ గౌనులో మెరిసిపోతున్న క్రికెట్ స్టార్

    గ్రౌండ్‌లో క్లాసిక్ షాట్లతో అలరించే క్రికెట్ స్టార్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్, ఇప్పుడు తన గ్లామర్ షాట్లతో అందరినీ క్లీన్ బౌల్ చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ మ్యాగజైన్ 'ఎల్' (Elle) కవర్ షూట్ కోసం ఆమె వేసుకున్న బ్లాక్ స్కల్ప్టెడ్ గౌను సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

    Published on: Jan 09, 2026 5:58 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మైదానంలో బ్యాట్‌తో పరుగుల వరద పారించే టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్, ఇప్పుడు గ్లామర్ ప్రపంచంలోనూ సెంచరీ కొట్టేసింది. తాజాగా ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మ్యాగజైన్ 'ఎల్' (Elle) కవర్ షూట్ కోసం ఆమె వేసుకున్న బ్లాక్ స్కల్ప్టెడ్ గౌను సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఎప్పుడూ క్రికెట్ జెర్సీలో లేదా క్యాజువల్ దుస్తుల్లో కనిపించే జెమిమా, ఒక్కసారిగా అదిరిపోయే మేకప్, అదిరిపోయే స్టైలిష్ అవుట్‌ఫిట్‌తో ఫ్యాషన్ ప్రియుల కళ్లు తిప్పుకోకుండా చేస్తోంది.

    జెమిమా రోడ్రిగ్స్ గ్లామర్: బ్లాక్ గౌనులో మెరిసిపోతున్న క్రికెట్ స్టార్ (Instagram/@elleindia)
    జెమిమా రోడ్రిగ్స్ గ్లామర్: బ్లాక్ గౌనులో మెరిసిపోతున్న క్రికెట్ స్టార్ (Instagram/@elleindia)

    జెమిమా స్టైలిష్ లుక్ వెనుక అసలు కథ

    సాధారణంగా జెమిమా మైదానంలో చాలా చురుగ్గా, అల్లరిగా కనిపిస్తుంటుంది. కానీ ఈ ఫోటోషూట్‌లో మాత్రం ఆమెలోని సరికొత్త కోణం ఆవిష్కృతమైంది. 'కోరస్ వరల్డ్' బ్రాండ్‌కు చెందిన ఈ స్పెషల్ బ్లాక్ డ్రెస్ ఆమె ఫిజిక్‌కు చక్కగా సరిపోయింది. దీని విశేషాలు ఇవే:

    డిజైన్: ఈ గౌనుకు ఆఫ్‌-షోల్డర్ డిజైన్‌తో పాటు స్లీవ్‌లెస్‌గా ఉండటం దీనికి మరింత రాయల్ లుక్ ఇచ్చింది.

    స్కల్ప్టెడ్ ఫిట్: శరీరాకృతికి తగ్గట్టుగా అతుక్కుపోయిన ఈ బాడీకాన్ డ్రెస్ జెమిమాను మరింత గ్లామరస్‌గా మార్చింది.

    ఫ్రింజ్ డీటైలింగ్: డ్రెస్ చివరన ఉన్న చిన్న చిన్న అంచు కుచ్చులు (fringes) ఆమె నడకకు ఒక అందమైన రిథమ్‌ను యాడ్ చేశాయి.

    అలంకరణలోనూ రాజీ పడలేదు..

    ఈ స్టైలిష్ డ్రెస్ కు తగ్గట్టుగానే జెమిమా తన యాక్సెసరీస్‌ను చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంది.

    • మెడలో మెరిసిపోయే గోల్డెన్ చోకర్, చెవులకు గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరించింది.
    • చేతికి సిల్వర్ వాచ్, కాళ్లకు క్లాసిక్ బ్లాక్ హీల్స్ ఆమె లుక్‌కు పూర్తిస్థాయి ఫినిషింగ్ ఇచ్చాయి.
    • మేకప్ విషయానికొస్తే.. న్యూడ్ ఐషాడో, వింగ్డ్ ఐ లైనర్, న్యూడ్ లిప్‌స్టిక్‌తో చాలా సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తోంది. మధ్యలోకి పాపిడి తీసి, విరబోసిన ఆమె జుట్టు ఈ గ్లామరస్ లుక్‌ను మరింత ఎలివేట్ చేసింది.

    మైదానంలోనూ 'క్వీన్'

    జెమిమా కేవలం ఫ్యాషన్‌లోనే కాదు, క్రికెట్‌లోనూ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉంది. ఇటీవలే 2025లో జరిగిన మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో భారత జట్టు విజయం సాధించడంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించింది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన సెమీఫైనల్‌లో ఆమె చేసిన అజేయ సెంచరీ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. 2022 ఆసియా కప్ స్వర్ణం, కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో రజతం సాధించిన జట్లలోనూ ఆమె సభ్యురాలు.

