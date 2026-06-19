Quote of the Day: జేఆర్డీ టాటా మాటల్లో విజయ రహస్యం: ప్లాన్లు కాదు, మనుషులే ముఖ్యం
లక్ష్యాలు, ఉత్పాదకత చుట్టూ తిరిగే కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మానవ సంబంధాల ప్రాధాన్యతను గుర్తుచేశారు పారిశ్రామిక దిగ్గజం జేఆర్డీ టాటా. వ్యాపారాల విజయానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు మనుషుల మధ్య బంధాలే అసలైన పునాది అని ఆయన నమ్మారు.
టార్గెట్లు, ప్రొడక్టివిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్.. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఇవే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి కాలంలో, శాశ్వత విజయం అనేది కేవలం అంకెల్లో కాకుండా మనుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుచేస్తుంది జేఆర్డీ టాటా చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట.
"మంచి మానవ సంబంధాలు వ్యక్తిగతంగా గొప్ప సంతృప్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, ఏ సంస్థ విజయానికైనా అత్యంత కీలకం" అని భారత పారిశ్రామిక పితామహుడు జేఆర్డీ టాటా గతంలో పేర్కొన్నారు.
టాటా మాటల వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం
లాభాలు, టార్గెట్లు, ప్రమోషన్లు, వృద్ధి.. వీటితోనే విజయాన్ని కొలుస్తున్న రోజులివి. అయితే, ఏ విజయవంతమైన సంస్థ వెనుకైనా అంతకంటే బలమైన మానవ సంబంధాలు ఉంటాయని జేఆర్డీ టాటా బలంగా నమ్మారు.
విజయం అనేది ఎప్పుడూ ఒంటరిగా సాధించేది కాదు. ఒక వ్యక్తి ఎంత ప్రతిభావంతుడైనా, ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా.. తోటివారితో కలిసి పనిచేసే విధానంపైనే తుది ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. నమ్మకం, గౌరవం, సానుభూతి, పరస్పర సహకారం అనేవి కేవలం మంచి లక్షణాలు మాత్రమే కాదు; అవి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన పెట్టుబడులు.
మనుషుల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పుడు ఆఫీసుల్లో స్వేచ్ఛా వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఒకరినొకరు నమ్ముకున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపడుతుంది, టీమ్వర్క్ సులువవుతుంది, ఎలాంటి సవాళ్లనైనా సులభంగా అధిగమించవచ్చు. అదే సమయంలో, సంబంధాలు సరిగ్గా లేకపోతే తలెత్తే పొరపాట్లు, విభేదాలు సంస్థ ప్రగతిని అడ్డుకుంటాయి. మనుషులు కలిసికట్టుగా ఎదిగినప్పుడే సంస్థలు కూడా వృద్ధి చెందుతాయనేది టాటా సందేశం.
మానవ సంబంధాలు ఎందుకు ముఖ్యం?
ఆరోగ్యకరమైన పని వాతావరణానికి, విజయవంతమైన కెరీర్కు బలమైన సంబంధాలే పునాది. తమకు గౌరవం, గుర్తింపు దక్కుతున్నాయని భావించినప్పుడు ఉద్యోగులు తమ అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరుస్తారు.
కంపెనీలలో సానుకూల వాతావరణం నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. తోటి ఉద్యోగులతో, లీడర్లతో మంచి అనుబంధం ఉన్నవారు బాధ్యతగా పనిచేస్తారు, కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తారు. ఇలాంటి వాతావరణం సృజనాత్మకతను, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా సంస్థపై ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలిక విధేయతను పెంచుతుంది.
మరోవైపు, ఎంత గొప్ప ప్రణాళికలు ఉన్నా.. మనుషుల మధ్య సమ్మతి లేకపోతే అవి విఫలమవుతాయి. నమ్మకం లేని చోట నిర్ణయాలు ఆలస్యమవుతాయి, టీమ్వర్క్ దెబ్బతింటుంది, ఉత్పాదకత తగ్గుతుంది. ఇది చివరికి సంస్థ పనితీరును, ఉద్యోగుల మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుంది. వ్యాపారాలను నడిపేది ప్రక్రియలు (Processes) కాదు, మనుషులేనని టాటా గుర్తించారు. సాంకేతికత, వ్యూహాలు, పెట్టుబడి ఎంత ముఖ్యమైనప్పటికీ.. మనుషుల మధ్య ఉండే అనుబంధమే ఒక సంస్థ గెలుపోటములను నిర్ణయిస్తుంది.
జేఆర్డీ టాటా సూక్తం నేర్పే పాఠాలు
విజయం అనేది ఉమ్మడి కృషి: ఏ వ్యక్తి ఒంటరిగా విజయం సాధించలేడు. పరస్పర సహకారం, మద్దతు మాత్రమే పెద్ద విజయాలకు దారి తీస్తాయి.
గౌరవం ఇస్తేనే బలమైన బృందాలు: ఇతరులను గౌరవంగా, సమానత్వంతో చూడటం వల్ల నమ్మకం పెరుగుతుంది, వృత్తిపరమైన బంధాలు బలపడతాయి.
కమ్యూనికేషన్ చాలా ముఖ్యం: ఎదుటివారి మాటలను శ్రద్ధగా వినడం, స్పష్టంగా మాట్లాడటం వల్ల పొరపాట్లను నివారించవచ్చు.
బంధాలకు సమయం ఇవ్వాలి: కెరీర్, వ్యాపారాల లాగే మంచి సంబంధాలు ఏర్పడటానికి కూడా సమయం, ఓపిక, నిరంతర శ్రద్ధ అవసరం.
డబ్బును మించిన సంతోషం: బలమైన మానవ సంబంధాలు ఇచ్చే తృప్తి, తోడ్పాటు.. కేవలం ఆర్థిక విజయాల వల్ల మాత్రమే లభించవు.
నేటి కాలానికి కూడా ఈ సూత్రం ఎందుకు వర్తిస్తుంది?
జేఆర్డీ టాటా మాటలు ఇప్పటికీ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. కేవలం తెలివితేటలు, కష్టపడే తత్వం లేదా ఆశయాలు మాత్రమే విజయాన్ని నిర్ణయించవు అనే నిజాన్ని ఈ మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
ఆయన సందేశం చాలా శక్తిమంతమైంది. శాశ్వత విజయం అనేది కేవలం ఐడియాల మీదో, వాటిని అమలు చేయడం మీదో మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు.. మనం ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాం అనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అయినా, నాయకత్వంలో అయినా, దైనందిన జీవితంలో అయినా.. మంచి మానవ సంబంధాలే అత్యంత విలువైన ఆస్తి.
పారిశ్రామిక దిగ్గజం జేఆర్డీ టాటా గురించి..
భారతదేశపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యాపార వేత్తలలో జేఆర్డీ టాటా ఒకరు. ఆయన దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల పాటు టాటా గ్రూప్ను విజయవంతంగా నడిపించారు. 'ఎయిర్ ఇండియా'ను ప్రారంభించడం ద్వారా భారతీయ విమానయాన రంగానికి పునాది వేశారు. నైతిక వ్యాపార పద్ధతులు, ఉద్యోగుల సంక్షేమం, దేశ నిర్మాణం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆయన అందించిన నాయకత్వ శైలి అందరికీ మార్గదర్శకంగా నిలిచింది.
వ్యాపారాలు ఆలోచనలపై నిర్మితమైనప్పటికీ.. అవి మనుషుల వల్లే విజయవంతమవుతాయనే సత్యాన్ని ఆయన మాటలు నిరంతరం గుర్తుచేస్తూనే ఉంటాయి.
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