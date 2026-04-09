వెన్నెముక ఆపరేషన్ కోసం అత్యాధునిక సేఫ్ స్పైన్ సూట్ ప్రవేశపెట్టిన కిమ్స్ సన్షైన్
వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సల్లో అత్యున్నత ఖచ్చితత్వాన్ని, భద్రతను అందించేందుకు కిమ్స్ సన్ షైన్ హాస్పిటల్ 'సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రోగులకు తక్కువ రక్తస్రావం, వేగవంతమైన రికవరీ సాధ్యం కానుంది.
వెన్నుపూస సమస్య అనగానే చాలామందిలో ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది. ఆపరేషన్ విఫలమైతే జీవితాంతం మంచాన పడాల్సి వస్తుందేమో అన్న ఆందోళన రోగులను వేధిస్తుంటుంది. అయితే, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ భయాలకు తెరదించుతోంది. హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్ షైన్ హాస్పిటల్, వెన్నుపూస శస్త్రచికిత్సల్లో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా 'సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్' (Safe Spine Surgery Suite) టెక్నాలజీని గురువారం ఘనంగా ప్రారంభించింది.
సాంకేతికతతో పెరిగిన ఖచ్చితత్వం
ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ సన్ షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇనిస్టిట్యూట్ చైర్మన్, ప్రముఖ సర్జన్ డాక్టర్ ఎ.వి. గురవారెడ్డి మాట్లాడుతూ, గతంలో వెన్నుపూస సర్జరీల్లో అనేక ఇబ్బందులు ఉండేవని గుర్తు చేశారు. "ఒకప్పుడు టెక్నాలజీ లేకపోవడం వల్ల సర్జరీల్లో కాంప్లికేషన్లు వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు స్పైన్ నావిగేషన్, హై స్పీడ్ డ్రిల్స్ వంటి పరికరాలతో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో చికిత్స అందిస్తున్నాం. రోగి భద్రతే పరమావధిగా ఈ సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ను తీసుకువచ్చాం" అని ఆయన వివరించారు.
శస్త్రచికిత్సలో నూతన అధ్యాయం
ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలను సీనియర్ స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ హిమాన్షు ప్రసాద్ విలేకరులకు వివరించారు. ఈ సూట్లో అత్యాధునిక స్పైన్ ఎండోస్కోపీతో పాటు, కణజాలం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు 'అల్ట్రాసోనిక్ బోన్ స్కాల్పెల్'ను ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా, వెంట్రుక కన్నా సన్నగా ఉండే వెన్నుపాము నరాలను కూడా స్పష్టంగా చూపే 'హై ఎండ్ సర్జికల్ మైక్రోస్కోపీ' ఈ టెక్నాలజీలో ప్రధాన ఆకర్షణ. దీనివల్ల సర్జరీ సమయంలో రక్తస్రావం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మరియు రోగులు అతి త్వరగా కోలుకుని తమ పనుల్లో నిమగ్నం కావచ్చు.
అపోహలు వద్దు.. అవసరమైతేనే సర్జరీ
నడుము నొప్పి లేదా వెన్ను సమస్యలతో వచ్చే ప్రతి రోగికీ ఆపరేషన్ చేస్తారనే ప్రచారంలో నిజం లేదని డాక్టర్ గురవారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. "నడుము నొప్పితో బాధపడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆపరేషన్ అవసరం లేదు. నిపుణులైన డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో, ఖచ్చితంగా అవసరమైన వారికి మాత్రమే అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో సర్జరీ నిర్వహిస్తాం" అని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ
సన్ షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రారంభించి 20 ఏళ్లు పూర్తి కావస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ గ్రూపులో 25 మందికి పైగా అగ్రశ్రేణి నిపుణులు సేవలందిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 24 ఆసుపత్రులకు మాత్రమే సభ్యత్వం ఉన్న 'ఐసాక్' (ISAKOS) సంస్థలో సన్ షైన్ సభ్యత్వం పొందడం తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణమని వైద్య బృందం పేర్కొంది.
వచ్చే వారం నుండి కిమ్స్ సన్ షైన్ బేగంపేటలో ఉచిత 'స్కోలియోసిస్ క్లినిక్' (వంకర వెన్నుపూస సమస్యల కోసం) నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్పైన్ సర్జన్లు డాక్టర్ ఆంజనేయులు రెడ్డి, డాక్టర్ అనాగ్ చక్రవర్తి, డాక్టర్ ఎ. దినకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ వల్ల రోగికి కలిగే ప్రధాన లాభం ఏమిటి?
ఈ టెక్నాలజీ వల్ల శస్త్రచికిత్సలో ఖచ్చితత్వం పెరుగుతుంది. నరాలకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా, అతి తక్కువ కోతతో ఆపరేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు. ఫలితంగా నొప్పి తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, రోగి త్వరగా ఇంటికి వెళ్లవచ్చు.
2. వెన్నుపూస ఆపరేషన్ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా?
లేదు. పాత పద్ధతుల్లో ఉన్న రిస్క్ ఇప్పుడు లేదు. హై-ఎండ్ మైక్రోస్కోప్స్, నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో ఇప్పుడు వెన్నెముక సర్జరీ మోకాలి ఆపరేషన్లంత సురక్షితంగా మారాయి.
3. కిమ్స్ సన్ షైన్ నిర్వహించే ఉచిత క్లినిక్ ఎవరి కోసం?
వచ్చే వారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే 'స్కోలియోసిస్ క్లినిక్' ముఖ్యంగా వెన్నుపూస వంకరగా ఉన్న పిల్లలు, యువత కోసం ఉద్దేశించినది. బేగంపేట బ్రాంచ్లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More