అన్నం వద్దు.. చిరుధాన్యాలతో 'మసాలా కిచిడీ' ట్రై చేయండి.. మాస్టర్షెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ రెసిపీ ఇదే
ఆరోగ్యానికి చిరుధాన్యాలు (Millets) ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే రోజూ తినే కిచిడీని మరింత పోషకభరితంగా, రుచిగా ఎలా చేయాలో ప్రముఖ షెఫ్ కునాల్ కపూర్ వివరించారు. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఈ 'మిల్లెట్ మసాలా కిచిడీ' తయారీ విధానం మీ కోసం..
మన దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'కంఫర్ట్ ఫుడ్' ఏదంటే టక్కున గుర్తొచ్చేది కిచిడీ. అటు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడైనా, ఇటు తేలికపాటి భోజనం చేయాలనుకున్నప్పుడైనా కిచిడీని మించిన ఆప్షన్ లేదు. అయితే, సాధారణంగా బియ్యంతో చేసే ఈ వంటకాన్ని మరింత ఆరోగ్యకరంగా మార్చవచ్చని చెబుతున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ షెఫ్, మాస్టర్షెఫ్ ఇండియా జడ్జి కునాల్ కపూర్.
మార్చి 7న తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన 'మిల్లెట్ మసాలా కిచిడీ' రెసిపీని పంచుకున్నారు. ఇందులో బియ్యానికి బదులుగా నాలుగు రకాల చిరుధాన్యాలను వాడటం విశేషం. దీనివల్ల శరీరానికి పీచు పదార్థం (Fibre) అధికంగా అందుతుంది. నలుగురు వ్యక్తులకు సరిపోయేలా ప్రెజర్ కుక్కర్లో ఈ కిచిడీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కిచిడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కొర్రలు (Foxtail millet): ¼ కప్పు
- సజ్జలు (Pearl millet): ¼ కప్పు
- జొన్నలు (Sorghum): ¼ కప్పు
- ఊదలు (Barnyard millet): ¼ కప్పు
- పెసర పప్పు: ¼ కప్పు
- మసూర్ పప్పు (ఎర్ర కందిపప్పు): ¼ కప్పు
- కందిపప్పు: ½ కప్పు
- పసుపు: అర టీస్పూన్
- ఉప్పు: తగినంత
- నీళ్లు: 7 కప్పులు
తాలింపు కోసం:
- నెయ్యి – 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి – 2
- ఇంగువ – అర టీస్పూన్
- ఆవాలు – 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర – 2 టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు – ఒక రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు – అర కప్పు
- అల్లం తరుగు – 2 టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి తరుగు – 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి తరుగు – 1
- పసుపు – అర టీస్పూన్
- కారం – రుచికి సరిపడా
- టమాటా ముక్కలు – 1 కప్పు
- కసూరీ మేథీ పొడి – చిటికెడు
- నిమ్మరసం – సగం చెక్క
- కొత్తిమీర తరుగు – కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- శుభ్రం చేయడం: ముందుగా కొర్రలు, సజ్జలు, జొన్నలు, ఊదలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లతో బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వడకట్టాలి.
- ఉడికించడం: ప్రెజర్ కుక్కర్లో కడిగి పెట్టుకున్న చిరుధాన్యాలతో పాటు పెసర పప్పు, మసూర్ పప్పు, కందిపప్పు వేయాలి. అందులోనే 7 కప్పుల నీళ్లు, పసుపు, ఉప్పు వేసి మూత పెట్టాలి. పప్పులు, ధాన్యాలు మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉంచాలి.
- తాలింపు సిద్ధం చేయడం: ఒక బాణలిలో నెయ్యి వేడి చేసి.. ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఉల్లిపాయ రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- మసాలా మిశ్రమం: ఇప్పుడు అందులోనే పచ్చిమిర్చి, పసుపు, కారం, ఉప్పు, టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు బాగా కలపాలి.
- కలపడం: కుక్కర్ మూత తీసి చిరుధాన్యాలు, పప్పులు ఉడికాయో లేదో చూసుకోవాలి. అవి మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత, బాణలిలో సిద్ధం చేసుకున్న తాలింపు మిశ్రమాన్ని కుక్కర్లోకి మార్చాలి.
- చివరిగా: స్టవ్ మీద ఉన్న కుక్కర్లోని మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి, చివరగా కసూరీ మేథీ పొడి, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
వేడివేడి పోషకభరితమైన మిల్లెట్ మసాలా కిచిడీ సిద్ధం. దీనిని ఆవకాయ లేదా పెరుగుతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: కిచిడీలో చిరుధాన్యాలు వాడటం వల్ల లాభమేంటి?
జవాబు: బియ్యంతో పోలిస్తే చిరుధాన్యాలలో ఫైబర్, ప్రొటీన్లు ఎక్కువ. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడమే కాకుండా, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా మేలు చేస్తాయి.
ప్రశ్న: ఈ కిచిడీని కుక్కర్ కాకుండా విడిగా వండవచ్చా?
జవాబు: వండవచ్చు, కానీ చిరుధాన్యాలు ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందుకే కుక్కర్ వాడటం వల్ల త్వరగా, మెత్తగా ఉడుకుతుంది.
ప్రశ్న: ఇందులో వేరే కూరగాయలు వాడుకోవచ్చా?
జవాబు: అవును. క్యారెట్, బఠానీలు, బీన్స్ వంటివి చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ కిచిడీ మరింత బలవర్థకంగా మారుతుంది.