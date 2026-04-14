    Quote of the day: స్వరం అమరం.. సంగీతం శాశ్వతం: లెజెండరీ గాయని ఆశా భోంస్లే సందేశం ఇదే

    Quote of the day: భారతీయ సంగీత శిఖరం ఆశా భోంస్లే (93) ఈ లోకాన్ని వీడి వెళ్లారు. ఎనిమిది దశాబ్దాల ప్రస్థానం, వేలాది మధుర గీతాలతో కోట్లాది మంది హృదయాలను గెలుచుకున్న ఆమె మరణం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక శకం ముగింపు. కళ గురించి ఆమె పంచుకున్న స్ఫూర్తిదాయక మాటలు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తున్నాయి.

    Updated on: Apr 14, 2026 5:57 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ సంగీత సామ్రాజ్యపు ఒక అద్భుతమైన స్వరం మూగబోయింది. తన మధుర గానంతో ఎనిమిది దశాబ్దాల పాటు అలరించిన లెజెండరీ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఆశా భోంస్లే ఇకలేరు. గత కొన్ని రోజులుగా నీరసం, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతున్న ఆమె ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఏప్రిల్ 12న తుదిశ్వాస విడిచారు. 1933లో సంగీత కుటుంబంలో జన్మించిన ఆశా, కేవలం తొమ్మిదేళ్ల ప్రాయంలోనే గాయనిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, భారతీయ చలనచిత్ర సంగీతానికి ఒక బలమైన పిల్లర్‌లా నిలిచారు.

    స్వరం అమరం.. సంగీతం శాశ్వతం: లెజెండరీ గాయని ఆశా భోంస్లే సందేశం ఇదే

    సంగీత ప్రపంచంలో అలుపెరగని ప్రయాణం

    హిందీ సినిమా అంటే ఆశా భోంస్లే పాట ఉండాల్సిందే అనే స్థాయికి ఆమె ఎదిగారు. దాదాపు 12,000కు పైగా పాటలను వివిధ భారతీయ భాషల్లో ఆలపించి, గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లోనూ చోటు సంపాదించుకున్నారు. కేవలం మెలోడీలే కాకుండా, క్లాసికల్, పాప్, గజల్స్ ఇలా ప్రతి జానర్‌లోనూ ఆమె తనదైన ముద్ర వేశారు. తెలుగులోనూ ఆమె పాడిన పాటలు ఇప్పటికీ శ్రోతలను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆమె మరణ వార్త తెలియగానే దేశవ్యాప్తంగా సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

    "శరీరం మరణిస్తుంది.. కానీ స్వరం బతికే ఉంటుంది"

    ఆశా భోంస్లే భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె తన పాటల రూపంలో చిరకాలం బతికే ఉంటారు. సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని ఆమె ఒక సందర్భంలో ఎంతో లోతుగా వివరించారు. కళ పట్ల ఆమెకు ఉన్న అంకితభావానికి ఈ మాటలే నిదర్శనం.

    "సంగీతం అనేది ఒక అద్భుతమైన కళ. అది జన్మజన్మల పాటు మనతోనే సాగుతుంది. ఎందుకంటే మనం దాని కోసం ఎంతో కష్టపడతాం, ఆ స్వరానికే అంకితమై పూజిస్తాం. అందుకే ఆ కళ మనల్ని వదిలి వెళ్లదు. మనిషి శరీరం ఇక్కడే ఉండిపోవచ్చు కానీ, ఆ స్వరం మాత్రం శాశ్వతంగా బతికే ఉంటుంది" అని ఆశా భోంస్లే గతంలో పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటలు ఇప్పుడు ఆమె అభిమానులకు ఊరటనిస్తున్నాయి. ఒక కళాకారుడు తన కళను కేవలం ఒక నైపుణ్యంగా కాకుండా, ఆత్మతో ప్రేమిస్తే అది మరణాన్ని కూడా జయిస్తుందని ఆమె నిరూపించారు.

    కళ గురించి ఆశా నేర్పిన పాఠం

    ఏ కళ అయినా.. అది సంగీతం కావచ్చు, నృత్యం కావచ్చు.. దానికి అమరత్వాన్ని ఇచ్చే శక్తి కేవలం అంకితభావానికి మాత్రమే ఉంది. మనం ఒక పనిని దైవంగా భావించి పూజించినప్పుడు, అది మన వ్యక్తిత్వంలో భాగమైపోతుంది. ఆశా భోంస్లే జీవితం నేటి తరం కళాకారులకు ఒక గొప్ప పాఠం. కళను కేవలం ప్రదర్శన కోసమే కాకుండా, ఒక ఆధ్యాత్మిక బంధంగా భావించినప్పుడే అది తరతరాల పాటు నిలిచిపోయే చరిత్ర అవుతుంది.

    భారతీయ సంగీతానికి ఆమె చేసిన సేవలు అనన్యసామాన్యం. 'పద్మవిభూషణ్', 'దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే' వంటి ఎన్నో అత్యున్నత పురస్కారాలు ఆమెను వరించాయి. ఆమె భౌతికంగా దూరమైనా, వేలాది పాటల రూపంలో ఆమె స్వరం ఎప్పటికీ మార్మోగుతూనే ఉంటుంది.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

