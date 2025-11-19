వారణాసి కోసం మహేష్ బాబు ఫిట్నెస్ రహస్యం: 50 ఏళ్ల వయసులో 30ల లుక్ వెనుక అసలు కథ
'వారణాసి' కోసం మహేష్ బాబు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఆయన క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫిట్నెస్ రొటీన్, క్లీన్ డైట్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 50 ఏళ్ల వయసులోనూ 30 ఏళ్ల యువకుడిలా కనిపించే మహేష్ బాబు ఫిట్గా ఉండటానికి పాటించే కఠినమైన నియమాలపై ఆయన ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ పంచుకున్న విషయాలు తెలుసుకోండి.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన వయసును దాచేసి, యువకుడిలా కనిపించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించనున్న మెగా ప్రాజెక్ట్ ‘వారణాసి’ కోసం ఆయన సన్నద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో, మహేష్ లుక్ గురించి మరోసారి చర్చ మొదలైంది.
నవంబర్ 15న హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక భారీ ఈవెంట్లో ఈ సినిమా టైటిల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వంటి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అదే సమయంలో, మహేష్ బాబు ‘రుద్ర’గా ఉన్న ఫస్ట్ లుక్ను కూడా విడుదల చేశారు.
ఫస్ట్ లుక్ చూసిన అభిమానులు “50 ఏళ్లు దాటినా మహేష్కు 30 ఏళ్ల లుక్ కూడా లేదు” అంటూ ఇంటర్నెట్లో చర్చించుకుంటున్నారు. మరి మహేష్ బాబు ఇంత ఫిట్గా, యవ్వనంగా ఉండటానికి ఏ నియమాలు పాటిస్తున్నారు? సంవత్సరాలు గడిచినా ఆ ఫిట్నెస్ను ఎలా నిలబెట్టుకుంటున్నారు?
ఆ రిథమ్ మహేష్ బాబు బ్రేక్ చేయరు!
మహేష్ బాబు ఫిట్నెస్ను ఏదో తాత్కాలికంగా ఒక సినిమా కోసం చేసే కసరత్తులా కాకుండా, రోజువారీ జీవితంలో ఒక స్థిరమైన భాగంలా భావిస్తారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన దీర్ఘకాల శిక్షకుడు కుమార్ మన్నవ గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంగా చెప్పారు.
“ఆయన ఏడాది పొడవునా తన శరీరాన్ని ఎంతో విలువైనదిగా చూసుకుంటారు. అందుకే వర్కౌట్లను ఎప్పుడూ మానరు,” అని మన్నవ తెలిపారు.
వర్కౌట్ ప్లాన్:
మహేష్ వారం రోజుల్లో ఐదు రోజుల స్ప్లిట్ విధానాన్ని అనుసరిస్తారు.
ప్రతి సెషన్లో ఒకే శరీర భాగంపై దృష్టి పెడతారు.
సులభమైన రోజుల్లో ఒక గంట పాటు, కొంచెం ఎక్కువ కష్టం అవసరమైన రోజుల్లో గంటన్నర వరకు వర్కౌట్స్ చేస్తారు.
ఎప్పుడూ కూడా వ్యాయామం చివర్లో దీర్ఘమైన స్ట్రెచింగ్లు చేస్తారు. ఇది వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే కండరాల బిగుసుకుపోవడాన్ని (Stiffness) నివారిస్తుంది, కదలికను సులభతరం చేస్తుంది.
ప్రయోగాలు చేయరు..
మహేష్ బాబు ఆహార నియమం కూడా ఫిట్నెస్కు ఆయన ఇచ్చే స్థిరమైన ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన వైల్డ్ డైట్ ప్రయోగాలను అస్సలు చేయరు. కేవలం రోజుకు ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు ఆహారం తీసుకునే సరళమైన, స్థిరమైన ప్లాన్కు కట్టుబడి ఉంటారు.
ఈ ఆరు భోజనాల్లో రెండు సార్లు సప్లిమెంట్ షేక్స్ తీసుకుంటారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటూ, పోషకాల సరఫరా నిరంతరంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఎక్కువ తినకుండా లేదా కఠినమైన ఆహార నియమాలను అనుసరించకుండా ఈ షేక్స్ సహాయపడతాయి.
రోజువారీ ఆహారం (సాధారణంగా):
అల్పాహారం: వోట్స్, గుడ్లు, నట్స్ (గింజలు), పండ్లు వంటి శక్తినిచ్చే పదార్థాల కలయిక ఉంటుంది.
వ్యాయామం తర్వాత: వెంటనే ఒక ప్రొటీన్ లేదా న్యూట్రిషన్ షేక్ తీసుకుంటారు.
మధ్యాహ్న భోజనం: చికెన్, ల్యాంబ్ లేదా చేపలను బ్రౌన్ రైస్, క్వినోవా లేదా ఖుస్ ఖుస్ వంటి సైడ్ డిషెస్తో కలిపి తీసుకుంటారు.
రాత్రి భోజనం: ఎక్కువగా హోల్-వీట్ లేదా బ్రౌన్ బ్రెడ్తో గుడ్లు లేదా చికెన్ను తీసుకుంటారు. దీనివల్ల ప్రొటీన్, కార్బోహైడ్రేట్ల సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
ఈ లీన్ ఫ్రేమ్, పదునైన ఫీచర్స్ మహేష్కు ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు. సంవత్సరాల తరబడి ఫిట్నెస్ను ఒక లక్ష్యంగా కాకుండా, జీవనశైలిగా భావించడం వల్లే ఈ ఫలితం దక్కింది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోయే ‘వారణాసి’ ఒక భారీ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రం కానుంది. ఈ సినిమా స్థాయికి, లుక్కి మహేష్ బాబు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తున్నారు.
