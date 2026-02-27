Edit Profile
    ముంబైలో మలైకా అరోరా కొత్త రెస్టారెంట్: 140 ఏళ్ల నాటి చెట్టు నీడలో 'స్వీనీ'.. విశేషాలివే

    బాలీవుడ్ ఫిట్‌నెస్ క్వీన్ మలైకా అరోరా ముంబైలోని ఖార్ ప్రాంతంలో 'స్వీనీ' (Sweeney) పేరుతో ఒక విలాసవంతమైన రెస్టారెంట్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రకృతి ఒడిలో థాయ్-యూరోపియన్ రుచులను ఆస్వాదించేలా దీనిని రూపొందించారు.

    Published on: Feb 27, 2026 12:39 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ముంబైలోని రద్దీగా ఉండే ఖార్ (Khar) వీధుల్లో ఒక ప్రశాంతమైన లోకం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రముఖ రియాలిటీ టీవీ స్టార్ మలైకా అరోరా, రెస్టారెంట్ దిగ్గజం ధవల్ ఉదేశీతో కలిసి 'స్వీనీ' పేరుతో ఒక సరికొత్త డైనింగ్ డెస్టినేషన్‌ను ప్రారంభించారు. ఇది కేవలం ఒక హోటల్‌లా కాకుండా, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ బంగ్లాను తలపిస్తోంది.

    మలైకా ఆరోరా కొత్త రెస్టారెంట్ ( Vogue India)
    మలైకా ఆరోరా కొత్త రెస్టారెంట్ ( Vogue India)

    బ్రిటిష్ కాలం నాటి వైభవం.. ఆధునిక హంగులు

    ఈ రెస్టారెంట్ థీమ్ గురించి మలైకా సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి 'కలోనియల్' శైలికి, నేటి ఆధునిక 'మోడరన్' హంగులను జోడించి దీనిని తీర్చిదిద్దారు.

    • 140 ఏళ్ల నాటి మామిడి చెట్టు: ఈ ప్రాపర్టీకి ప్రధాన ఆకర్షణ అక్కడ ఉన్న 140 ఏళ్ల నాటి భారీ మామిడి చెట్టు. రెస్టారెంట్‌లోని సగానికి పైగా అవుట్‌డోర్ ఏరియాకు ఈ చెట్టే సహజమైన నీడను ఇస్తుంది.
    • డిజైన్: థాయ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, లోపలి నుంచి బయటి వరకు గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చేలా దీనిని నిర్మించారు.

    అవుట్‌డోర్: ఒక పచ్చని ఒయాసిస్

    రెస్టారెంట్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మింట్-గ్రీన్ కలర్ తోరణం, ఆరెంజ్-వైట్ కాంబినేషన్ కార్పెట్ అతిథులకు గ్రాండ్ వెల్‌కమ్ చెబుతాయి. లోపల వెదురుతో చేసిన కుర్చీలు, నలుపు రంగు కుషన్లు వింటేజ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. గోడలకు ఉన్న పెద్ద పెద్ద గోల్డ్ ఫ్రేమ్ అద్దాలు చుట్టూ ఉన్న చెట్లను ప్రతిబింబిస్తూ, అదొక అనంతమైన తోటలా అనిపించేలా చేస్తాయి.

    ఇంటీరియర్: విలాసవంతమైన సోయగం

    లోపలికి వెళ్తే వాతావరణం మరింత హుందాగా మారుతుంది.

    • బార్ కౌంటర్: వెదురు ఆకారంలో ఉండే తోరణాల మధ్య భారీ బ్యాక్‌లిట్ బార్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇది నలుపు-తెలుపు మార్బుల్‌తో రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది.
    • షాన్డిలియర్లు: ఆకుల ఆకారంలో ఉండే ఫ్రోస్టెడ్ గ్లాస్ షాన్డిలియర్లు హోటల్‌కు ఒక వెచ్చని, ఆహ్లాదకరమైన వెలుగును ఇస్తాయి.

    మలైకా వ్యక్తిగత అభిరుచి

    "ప్రయాణాలు నా జీవితంలో ఒక భాగం. థాయ్, యూరోపియన్ హోమ్-స్టైల్ వంటకాలు నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ ఇష్టమే ఈ రెస్టారెంట్ స్థాపనకు పునాది" అని మలైకా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.

    రెస్టారెంట్‌లోని గోడలకు ఏ రంగు వేయాలనే విషయంలో కూడా మలైకా చాలా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. తనకు నచ్చిన 'సేజ్ గ్రీన్' రంగు కోసం ఏకంగా ఆరుసార్లు పెయింటింగ్ మార్పించారంటే ఆమెకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత ముఖ్యమో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

