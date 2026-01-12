‘మట్టిలో తొక్కినా.. నింగికి ఎగిసిపడతా’ అన్న మాయా ఏంజెలో స్ఫూర్తిమంత్రం
సామాజిక వివక్ష, అణచివేతపై మాయా ఏంజెలో ఎలుగెత్తిన చాటింపు ‘స్టిల్ ఐ రైజ్’. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఈ కవితా పంక్తులు ఆత్మగౌరవానికి, తిరుగులేని ధైర్యానికి నిదర్శనంగా ఎలా నిలుస్తున్నాయో ఈ కథనం వివరిస్తుంది.
"చరిత్ర పుటల్లో నా గురించి మీరు చేదు నిజాలు రాయవచ్చు.. నన్ను మట్టిలో తొక్కేయాలని చూడొచ్చు.. కానీ గుర్తుంచుకోండి, ఆ మట్టి నుంచి ధూళిలా నేను మళ్లీ పైకే లేస్తాను" - ఇవి కేవలం ఒక కవితలోని పంక్తులు కావు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణచివేతకు గురవుతున్న ప్రతి గుండె వినిపించే ధిక్కార స్వరం. ప్రముఖ ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ కవయిత్రి, పౌర హక్కుల కార్యకర్త మాయా ఏంజెలో రాసిన ఐకానిక్ కవిత 'స్టిల్ ఐ రైజ్' (Still I Rise) లోని ఈ మాటలు నేటికీ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి.
నిజంపై దాడిని ఎదిరించిన గొంతుక
1978లో ప్రచురితమైన ‘అండ్ స్టిల్ ఐ రైజ్’ అనే కవితా సంకలనంలో ఈ పంక్తులు మొదటిసారి వెలుగు చూశాయి. ఆ సమయంలో నల్లజాతి కళాకారుల గొంతుకలు సాహిత్యంలోనూ, సమాజంలోనూ బలపడుతున్నాయి. మాయా ఏంజెలో తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఆటంకాలను మాత్రమే కాకుండా, అణగారిన వర్గాల ఉమ్మడి పోరాటాన్ని ఈ కవితలో ప్రతిబింబించారు.
"చరిత్రలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక జాతి గుర్తింపును వక్రీకరించవచ్చు, వారి వారసత్వాన్ని అబద్ధాలతో నింపవచ్చు. కానీ అసలు సత్యాన్ని ఎవరూ దాచలేరు" అని ఏంజెలో తన రచన ద్వారా చాటి చెప్పారు. 'మట్టిలో తొక్కేయడం' అనే పదబంధం ఒక మనిషిని మానసికంగా, సామాజికంగా క్రుంగదీయడాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, నేల మీద పడిన ధూళి ఏ విధంగానైతే గాలికి మళ్లీ పైకి లేస్తుందో, అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న మనిషి కూడా అడ్డంకులను దాటుకుని పైకి ఎదుగుతారని ఆమె నిరూపించారు.
నేటి కాలంలోనూ ఈ మాటలు ఎందుకు ముఖ్యం?
దశాబ్దాలు గడిచినా, మాయా ఏంజెలో మాటలు నేటికీ ఎంతో సందర్భోచితంగా కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి కారణాలు లేకపోలేదు.
వ్యవస్థీకృత వివక్షపై పోరాటం: జాతి వివక్ష, లింగ వివక్ష లేదా సామాజిక అసమానతలు నేటికీ వేర్వేరు రూపాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారికి ఈ కవిత ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.
తప్పుడు సమాచారం (Misinformation): సోషల్ మీడియా యుగంలో ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయడం లేదా అబద్ధాలను ప్రచారం చేయడం సులభమైపోయింది. "చరిత్రను వక్రీకరించినా నా సత్తా చాటుకుంటా" అన్న ఏంజెలో మాటలు సత్యం వైపు నిలబడే వారికి అండగా నిలుస్తాయి.
ఆత్మవిశ్వాసం: వ్యక్తిగత వైఫల్యాలు లేదా సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే విమర్శల వల్ల కుంగిపోయేవారికి, ఎదురుదెబ్బలే ఎదుగుదలకు సోపానాలని ఈ మాటలు గుర్తుచేస్తాయి.
తిరుగులేని చైతన్యం
"మనం ఎదుర్కొనే సవాళ్లు మనల్ని అణచివేయడానికి కావు, మనలోని శక్తిని బయటకు తీయడానికి" అనే లోతైన సందేశం ఈ కవితలో కనిపిస్తుంది. సమాజం మనల్ని ఎలా చూస్తోంది అనే దానికంటే, మనల్ని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాం అనేదే ముఖ్యమని మాయా ఏంజెలో నమ్మారు. అబద్ధాల మబ్బులు సూర్యుడిని కప్పి ఉంచలేవు, అలాగే అణచివేత అనేది ఒక మనిషిలోని ఆత్మగౌరవాన్ని శాశ్వతంగా తొక్కిపెట్టలేదు.
ధూళిలా పైకి లేవడం అంటే కేవలం బ్రతకడం కాదు, గర్వంగా జీవించడం. ఆ ధైర్యమే మాయా ఏంజెలో మనకు అందించిన గొప్ప వారసత్వం.