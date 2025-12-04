క్యాన్సర్ చికిత్సలో 'మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ' (MIS): గేమ్ ఛేంజర్
క్యాన్సర్ చికిత్సలో మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ (MIS) విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇది పాత ఓపెన్ సర్జరీల మాదిరిగా పెద్ద కోతలు లేకుండా, చిన్న గాట్లతో సర్జరీ పూర్తి చేస్తుంది. దీనివల్ల రోగులకు ఎక్కువ భద్రత, ఖచ్చితత్వం, వేగంగా కోలుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
క్యాన్సర్ చికిత్స రంగంలో మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ (MIS) ఒక విప్లవాత్మక మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఇది పాతకాలపు 'ఓపెన్ సర్జరీ' పద్ధతితో పోలిస్తే, రోగులకు మెరుగైన భద్రత, అధిక ఖచ్చితత్వం, మరియు వేగంగా కోలుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
MIS లో ప్రధానంగా రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ మరియు రోబో అసిస్టెడ్ సర్జరీ. ఈ రెండూ క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్స విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి.
ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అంటే ఏమిటి?
ల్యాప్రోస్కోపీలో, డాక్టర్ పెద్ద కోత పెట్టకుండా, చిన్న చిన్న కట్స్ (గాట్లు) చేసి, వాటి ద్వారా కెమెరా అమర్చిన ల్యాప్రోస్కోప్ను లోపలికి పంపి సర్జరీ చేస్తారు. అంటే శరీరాన్ని పూర్తిగా తెరవకుండానే, లోపల ఉన్న భాగాన్ని చూస్తూ చికిత్స చేసే ఆధునిక పద్ధతి ఇది.
ల్యాప్రోస్కోపీని ఉపయోగించే క్యాన్సర్లు: అన్నవాహిక, పొట్ట, కొలన్, రెక్టం, ప్రోస్టేట్, కిడ్నీ, గైనకాలజీ సంబంధిత క్యాన్సర్లు, లంగ్ క్యాన్సర్ వంటి అనేక రకాల క్యాన్సర్లకు ఈ పద్ధతిని ఇప్పుడు విస్తృతంగా వాడుతున్నారు.
ప్రయోజనాలు:
- శస్త్రచికిత్స తర్వాత నొప్పి తక్కువగా ఉంటుంది.
- రక్తస్రావం అయ్యే మోతాదు తగ్గుతుంది.
- ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సిన రోజులు తగ్గి, రోగులు త్వరగా కోలుకుంటారు.
రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ: ఖచ్చితత్వంలో కొత్త స్థాయి
ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ప్రయోజనాలను ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్లిందే రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ. ఈ పద్ధతిలో డాక్టర్ ఆపరేషన్ టేబుల్ వద్ద నిలబడకుండా, ఒక కన్సోల్ (నియంత్రణ వ్యవస్థ) దగ్గర కూర్చుని, రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ని నియంత్రిస్తారు.
da Vinci Surgical System (డా విన్సీ సర్జికల్ సిస్టమ్) వంటి వ్యవస్థలను ఇందుకోసం ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో హై డెఫినిషన్ 3D విజువల్స్ ఉంటాయి. అంతేకాక, మనిషి చేతికి మించిన ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్న సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ (ఉపకరణాలు) కూడా ఉంటాయి.
ఉపయోగాలు: ఈ పద్ధతితో చాలా చిన్న, క్లిష్టమైన, ఇరుకైన ప్రాంతాలలో—ముఖ్యంగా పెల్విస్ (కటి ప్రాంతం) లో—అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో సర్జరీ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. అందుకే ఇది రెక్టం, ప్రోస్టేట్, బ్లాడర్, గైనకాలజీ క్యాన్సర్లకు చాలా ఉపయోగకరంగా మారింది.
రోబోటిక్ సర్జరీతో అదనపు లాభాలు
ఓపెన్ సర్జరీ, సాధారణ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలతో పోలిస్తే రోబోటిక్ సర్జరీకి అనేక మెరుగైన అంశాలు ఉన్నాయి:
ఖచ్చితమైన నియంత్రణ: హ్యాండ్ కంట్రోల్, కదలికలు చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. దీంతో శస్త్రచికిత్స ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. కాంప్లికేషన్స్ రిస్క్ తగ్గుతుంది.
నాడీ సంరక్షణ: రోబోటిక్ కదలికలు కంట్రోల్డ్గా, ఊహించదగిన విధంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల కీలకమైన నరాలు, రక్తనాళాలను కాపాడుకోవచ్చు. న్యూరో వాస్క్యులర్ డ్యామేజ్ (నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినడం) రిస్క్ చాలా తగ్గుతుంది.
డాక్టర్కు సౌకర్యం: కన్సోల్ వద్ద కూర్చుని ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల డాక్టర్కు స్ట్రెస్ తగ్గి, సౌకర్యవంతంగా పని చేయగలుగుతారు.
సమర్థవంతంగా తొలగించేస్తుంది
రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో కూడిన మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ విధానాన్నే సమూలంగా మార్చేస్తోంది. క్యాన్సర్ను సమర్థవంతంగా తొలగించడంతో పాటు, రోగులు త్వరగా కోలుకునేలా చేయడం, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం ఈ పద్ధతి వల్ల సాధ్యమవుతున్నాయి.
టెక్నాలజీ మరింత ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ, క్యాన్సర్ చికిత్సలో మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతుల పాత్ర మరింత కీలకంగా మారబోతోంది. దీర్ఘకాలిక ఫలితాలపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపనుంది.
వ్యాసకర్త:
- డాక్టర్ దినేష్ రెడ్డి,
కన్సల్టెంట్, సర్జికల్ ఆంకాలజీ & రొబోటిక్ సర్జరీ,
మణిపాల్ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ