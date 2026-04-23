Mango Tomato Recipe : నోరూరించే మామిడి, టమోట తొక్కు.. పది నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసే రెసిపీ
Mango Tomato Recipe : ఇంట్లో కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలా? అయితే మీ కోసం మామిడి, టమోట తొక్కు రెసిపీ ఉంది. దీనిని సింపుల్గా తయారు చేయవచ్చు.
ప్రతి రోజూ మీ టిఫిన్కు ఏ సైడ్ డిష్ చేయాలో ఆలోచించి.. ఆలోచించి బుర్ర పాడవుతుందా? మీ ఇంట్లో ఉదయం ఎక్కువగా ఇడ్లీ, దోసెలే చేస్తారా? అయితే ఈ ఇడ్లీ, దోసెల కోసం ఎప్పుడూ సాంబార్, చట్నీ తినే బదులుగా మామిడి కాయతో కొత్త రకం రెసిపీ చేసుకోండి. దీనిని అన్నంలోకి కూడా తినవచ్చు.
ఇప్పుడు మామిడి పండ్ల సీజన్.. సో.. ఈ సీజన్లో మామిడిని వండి తినడానికి వీలైనన్ని రకాలు ప్రయత్నించి చూడండి. మీ ఇంట్లో మామిడి పండ్లు, టమాటాలు ఉంటే, వాటితో ఒక రుచికరమైన తొక్కు చేసుకోండి. ఈ మామిడి టమాటా ధోక్కు ఇడ్లీ, దోసలతోనే కాకుండా చపాతీతో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. దీనిని అన్నంతో పాటు సైడ్ డిష్గా కూడా తినవచ్చు. మీరు ఈ తొక్కును ఒక్కసారి తయారు చేస్తే.. ఇంట్లో వాళ్ళు మళ్లీ.. మళ్లీ చేయమంటారు.
మామిడి టమాటా పచ్చడిని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఈజీగా చేసేందుకు ఎలా చేయాలో కింద అందించాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
మామిడి - 1, టమాటా - 3, వెల్లుల్లి - 10 రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి - 1, నూనె - 1 1/2 టేబుల్ స్పూన్లు, పెద్ద ఉల్లిపాయ - 1, కొత్తిమీర - కొద్దిగా, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా, కాశ్మీరీ కారం - 1 టీ స్పూన్.
తయారు చేసే విధానం
- మెుదట మామిడి పండును తీసుకుని కొన్ని ముక్కలుగా కోయండి. తర్వాత టమాటోను రెండు ముక్కలుగా కోయండి.
- ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి, అందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేయండి. అందులో మామిడి, టమాటో, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక పచ్చిమిర్చి వేసి, మూత పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించండి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి, మామిడి, టమాటోలను తిప్పి, మళ్ళీ మూత పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించండి.
- మామిడి, టమాటోలు బాగా ఉడికిన తర్వాత, వాటిని తీసి చల్లారనివ్వండి.
- తర్వాత, టమాటో తొక్క తీసి, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చితో పాటు మిక్సర్ జార్లో వేయండి.
- ఆ తర్వాత మామిడి పండులోని గుజ్జును గరిటెతో తీసుకుని దాన్ని కూడా జార్లో వేయండి.
- తర్వాత అందులో తరిగిన ఒక ఉల్లిపాయ, కొద్దిగా ధనియాలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాశ్మీరీ కారం వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి.
- అంతే పదే పది నిమిషాల్లో రుచికరమైన మామిడి టమాటో తొక్కు రెడీ.
