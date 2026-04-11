Raw Mango Peanuts Chutney : సమ్మర్ స్పెషల్.. పచ్చి మామిడి వేరుశెనగల చట్నీ.. చిటికెలో చేసేసే రెసిపీ
Raw Mango Peanuts Chutney : వేసవి వచ్చేసింది.. మార్కెట్లో పచ్చి మామిడి దొరుకుతుంది. అయితే ఈ రా మ్యాంగోతో వేరుశెనగలు కలిపి అద్భుతమైన చట్నీ చేసుకోవచ్చు. అదేలాగో ఇక్కడ చూసేయండి.
వేసవి ప్రారంభమైంది. మామిడి పండ్ల సీజన్ కూడా మొదలైంది. వేసవి కాలమంతా చాలా మంది ఇళ్లలో ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక విధంగా మామిడి పండ్లను తింటూ ఉంటారు. సాధారణంగా మామిడి పండ్లను సాంబార్, రసం, జామ్, పచ్చడి, కుల్ఫీ వంటి అనేక రకాలుగా తింటారు. కానీ అదే పచ్చి మామిడితో చట్నీ కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అదీ కూడా వేరుశెనగలతో కలిపి చేసిన మామిడి చట్నీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోసెలతో మాత్రమే కాదు.. వేడివేడి అన్నంతో కూడా చాలా బాగుంటుంది.
పచ్చి మామిడి వేరుశెనగ చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? రెసిపీ విధానం ఇక్కడ ఉంది. ప్రయత్నించండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
కావలసిన పదార్థాలు:
నూనె - 3 చెంచాలు, మినప పప్పు - 3 చెంచాలు, వేరుశెనగలు - ఒక గుప్పెడు, అల్లం - 3 ముక్కలు, ఎండు మిరపకాయలు - 4, మిరియాల పొడి-కాస్త, వెల్లుల్లి - 6, పెద్ద ఉల్లిపాయ - 1 (తరిగినది), కరివేపాకు - ఒక గుప్పెడు, మామిడి - 1 (ముక్కలుగా కోసినది), ఉప్పు - రుచికి తగినంత, ఆవాలు - 1/2 టీస్పూన్.
ఎలా చేయాలి?
- ముందుగా పొయ్యి మీద ఒక పాన్ పెట్టి, అందులో నూనె పోసి వేడి చేశాక, మినప పప్పు వేసి బాగా వేయించండి.
- తర్వాత వేరుశెనగలను వేసి బాగా వేయించండి.
- ఆ తర్వాత తరిగిన అల్లం, మిరియాల పొడి వేసి బాగా వేయించండి. తరువాత, వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి.
- ఆ తర్వాత తరిగిన పెద్ద ఉల్లిపాయ వేసి, అది మెత్తబడే వరకు వేయించండి.
- తర్వాత కరివేపాకు, మామిడి ముక్కలు వేసి బాగా వేయించి చల్లారనివ్వండి.
- తరువాత, వేయించిన పదార్థాలను ఒక మిక్సర్ జార్లో వేసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు చల్లి, కొద్దిగా గరుకుగా గ్రైండ్ చేయండి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని, జార్లో ఎక్కువ నీళ్లు పోయకుండా, మితంగా పోస్తూ కొద్దిగా చిక్కగా అయ్యే వరకు కలపండి.
- చివరగా పొయ్యి మీద ఒక పాన్ పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడి చేయండి. ఆవాలు, మినప పప్పు, కరివేపాకు, ఎండు మిరపకాయలు వేసి చట్నీతో కలపండి. అంతే మీ రుచికరమైన పచ్చి మామిడి వేరుశెనగ చట్నీ సిద్ధం.
