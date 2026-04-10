    Malabar Ghee Rice Recipe: నోరూరించే మలబార్ 'నెయ్యి అన్నం'.. చెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ రెసిపీ మీకోసం!

    Malabar Ghee Rice Recipe: కేరళలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన 'నేయి చోరు' (Nei Choru) అరోమా మనల్ని ఇట్టే కట్టిపడేస్తుంది. సెలబ్రిటీ చెఫ్ కునాల్ కపూర్ పంచుకున్న ఈ మలబార్ గీ రైస్ రెసిపీ కేవలం రుచికరమే కాదు, ఆరోగ్యకరమైన సౌకర్యాన్ని (Comfort Food) కూడా ఇస్తుంది.

    Published on: Apr 10, 2026 11:37 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Malabar Ghee Rice Recipe: మనందరి జీవితాలు ఇప్పుడు ఎంత వేగంగా మారిపోయాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆఫీసు ఒత్తిడి, ఇంటి పనుల మధ్యలో ఏదైనా ప్రశాంతంగా, తృప్తిగా తినాలనిపిస్తే అందరికీ గుర్తొచ్చేది నెయ్యితో చేసిన వంటకాలే. దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా మలబార్ తీర ప్రాంతంలో 'నేయి చోరు' లేదా 'నెయ్యి అన్నం' అంటే తెలియని వారుండరు. ఈ క్రమంలోనే మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా జడ్జ్ కునాల్ కపూర్, ఈ సంప్రదాయ వంటకాన్ని చాలా సులభంగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరించారు.

    మలబార్ ఘీ రైస్ రెసిపీని పంచుకున్న కునాల్ కపూర్ (chefkunalkapur.com)
    మలబార్ ఘీ రైస్ రెసిపీని పంచుకున్న కునాల్ కపూర్ (chefkunalkapur.com)

    "వంటగదిలో నెయ్యి అన్నం నెమ్మదిగా ఉడుకుతుంటే వచ్చే ఆ సువాసన ఇచ్చే తృప్తి మాటల్లో చెప్పలేం. సాధారణ భోజనాన్ని కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన విందులా మార్చే శక్తి దీనికి ఉంది," అని కునాల్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.

    కావలసిన పదార్థాలు

    సాధారణంగా ఈ వంటకానికి కేరళలో జీరకశాల లేదా చిట్టి ముత్యాల వంటి చిన్న బియ్యాన్ని వాడుతుంటారు. అయితే మీ దగ్గర అవి లేకపోతే బాస్మతి బియ్యాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చని చెఫ్ సూచిస్తున్నారు. ఈ కొలతలు ఇద్దరు వ్యక్తులకు సరిపోతాయి.

    పదార్థంపరిమాణం
    ఉప్పుతగినంత
    నెయ్యి¼ కప్పు
    జీడిపప్పు15–16
    కిస్‌మిస్గుప్పెడు
    బిర్యానీ ఆకులు2
    దాల్చిన చెక్క1 అంగుళం ముక్క
    లవంగాలు7–8
    నల్ల యాలకులు1
    అనాస పువ్వు (Star Anise)2
    సోంపు (Fennel Seeds)2 టీస్పూన్లు
    ఉల్లిపాయ ముక్కలు1 కప్పు
    అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్1 టేబుల్ స్పూన్
    బియ్యం (నానబెట్టినవి)1 కప్పు
    నీళ్లు2 కప్పులు
    పచ్చిమిర్చి2

    తయారీ విధానం: స్టెప్ బై స్టెప్

    1. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించడం:

    ముందుగా ఒక మందపాటి గిన్నె లేదా కడాయి తీసుకుని అందులో నెయ్యి వేసి వేడి చేయండి. అందులో జీడిపప్పు వేసి బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత కిస్‌మిస్ వేసి అవి ఉబ్బే వరకు వేయించి తీసి వేరే ప్లేట్‌లో ఉంచండి.

    2. సుగంధ ద్రవ్యాల మిశ్రమం:

    అదే నెయ్యిలో బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, నల్ల యాలకులు, అనాస పువ్వు మరియు సోంపు వేయండి. సోంపు వేయడం వల్ల ఈ అన్నానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇవి మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి.

    3. ఉల్లిపాయల గ్రేవీ:

    ఇప్పుడు అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి, అవి మెత్తబడి లేత బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు మగ్గనివ్వండి. ఆపై అల్లం పేస్ట్, చీల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించండి.

    4. రైస్ కోటింగ్:

    ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని (నీరు తీసేసి) ఇందులో వేయండి. బియ్యం విరిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుతూ, నెయ్యి, మసాలాలు బియ్యానికి పట్టేలా ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అన్నం పొడిపొడిగా వస్తుంది.

    5. ఉడికించడం:

    ఇప్పుడు రెండు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. నీళ్లు మరగడం మొదలైన తర్వాత మంటను తగ్గించి (Low Flame), మూత పెట్టి బియ్యం మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉంచండి.

    6. గార్నిషింగ్:

    అన్నం ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి ఒక్కసారి మెల్లగా కలిపి, పైన మనం వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కిస్‌మిస్‌లను చల్లుకోవాలి. అంతే! గుమగుమలాడే మలబార్ గీ రైస్ సిద్ధం.

    మలబార్ గీ రైస్ రుచిని పెంచే చిట్కాలు (Pro-Tips)

    • బియ్యం ఎంపిక: వీలైతే 'జీరకశాల' బియ్యాన్ని వాడండి. ఇది చిన్నగా ఉండి విభిన్నమైన రుచిని ఇస్తుంది. లేదంటే బాస్మతి బియ్యం, లేదా చిన్నగా, సన్నగా ఉండే బియ్యాన్ని వాడండి.
    • సైడ్ డిష్: ఈ అన్నం కేరళ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ లేదా పప్పు చారుతో చాలా బాగుంటుంది. కేవలం పెరుగు చట్నీతో తిన్నా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
    • ప్రెజర్ కుక్కర్: సమయం తక్కువగా ఉంటే ఇదే ప్రాసెస్‌ను ప్రెజర్ కుక్కర్‌లో చేసి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బాస్మతి బియ్యం వాడవచ్చా?

    అవును, జీరకశాల బియ్యం అందుబాటులో లేకపోతే బాస్మతి బియ్యం ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయం. అయితే సువాసనలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది.

    2. సోంపు వేయడం తప్పనిసరిగా?

    మలబార్ గీ రైస్ ప్రత్యేకత సోంపులోనే ఉంది. ఇది అన్నానికి జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే లక్షణంతో పాటు మంచి సువాసనను ఇస్తుంది. కాబట్టి స్కిప్ చేయకపోవడమే మంచిది.

    3. నెయ్యి బదులు నూనె వాడవచ్చా?

    దీని పేరులోనే 'నెయ్యి' ఉంది కాబట్టి, నూనె వాడితే ఆ అసలైన రుచి రాదు. అయితే మీకు కావాలంటే సగం నెయ్యి, సగం నూనె కలిపి వాడుకోవచ్చు.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Malabar Ghee Rice Recipe: నోరూరించే మలబార్ 'నెయ్యి అన్నం'.. చెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ రెసిపీ మీకోసం!
