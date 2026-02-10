Edit Profile
    ఈ అలవాటుతో క్యాన్సర్ ముప్పు.. టాప్ డాక్టర్ల హెచ్చరిక

    మీరు గంటల తరబడి కుర్చీకే అతుక్కుపోతున్నారా? అయితే జాగ్రత్త! ఈ అలవాటు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తుందని ముంబై, పుణె నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలు కూర్చునే అలవాటుకు, క్యాన్సర్‌కు ఉన్న లింక్ ఏంటో ఇక్కడ చదవండి.

    Updated on: Feb 10, 2026 1:25 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆఫీసులో గంటల తరబడి డెస్క్ ముందే కూర్చోవడం, ఇంటికి రాగానే సోఫాలో వాలిపోయి ఫోన్ స్క్రోల్ చేయడం.. ఇవన్నీ మన రోజువారీ జీవితంలో భాగమైపోయాయి. ఈ అలవాటు చాలా సాధారణంగా అనిపించవచ్చు కానీ, మనకు తెలియకుండానే ఇది శరీరాన్ని లోపల నుంచి దెబ్బతీస్తోంది. కదలిక లేని ఈ జీవనశైలి (Sedentary Lifestyle) వల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతోందని ముంబై, పుణెకు చెందిన ప్రముఖ క్యాన్సర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    ఈ అలవాటుతో క్యాన్సర్ ప్రమాదం.. టాప్ డాక్టర్ల హెచ్చరిక (Freepik)
    ఈ అలవాటుతో క్యాన్సర్ ప్రమాదం.. టాప్ డాక్టర్ల హెచ్చరిక (Freepik)

    ఆధునిక జీవనశైలి.. అదృశ్య ముప్పు

    “ఆధునిక జీవితం మనకు ఎన్నో సౌకర్యాలను తెచ్చిపెట్టింది, కానీ అదే సమయంలో మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా పణంగా పెడుతోంది. గత కొన్నేళ్లలో క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఎంతో పురోగతి సాధించినప్పటికీ, మన అలవాట్లు మారకపోవడం ఆందోళనకరం” అని ముంబైలోని సైఫీ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఫహద్ అఫ్జల్ షేక్ వివరించారు.

    నేటి కాలంలో మన వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత పనులన్నీ స్క్రీన్‌ల ముందే సాగుతున్నాయి. నడక తగ్గింది, కార్లు లేదా బైకులపై ఆధారపడటం పెరిగింది. ఈ నిశ్చల స్థితి వల్ల రొమ్ము (Breast), పేగు (Colon), గర్భాశయ (Uterine), ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతుందని శాస్త్రీయ పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

    గంట వ్యాయామం.. పరిస్థితిని మారుస్తుందా?

    చాలామంది తాము ఉదయాన్నే జిమ్‌కు వెళ్తున్నాం కాబట్టి రోజంతా కూర్చున్నా ఫర్వాలేదని భావిస్తారు. కానీ అది తప్పు అంటున్నారు నిపుణులు. "ఒక గంట వ్యాయామం అనేది పది గంటల పాటు కదలకుండా కూర్చున్నప్పుడు జరిగే నష్టాన్ని పూర్తిగా భర్తీ చేయలేదు" అని డాక్టర్ షేక్ హెచ్చరించారు.

    శరీరంలో కదలిక లేనప్పుడు హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది, ఇన్సులిన్ నిరోధకత పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక వాపు (Inflammation) ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ క్యాన్సర్ కణాలు పెరగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాయి.

    కూర్చుని ఉండటం.. కొత్త రకం ధూమపానం

    పుణె రూబీ హాల్ క్లినిక్‌కు చెందిన రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ భూషణ్ జడే కూర్చుని ఉండే అలవాటును ధూమపానంతో పోల్చారు. “‘సిట్టింగ్ ఈజ్ ది న్యూ స్మోకింగ్’ (Sitting is the new smoking) అనేది కేవలం నినాదం కాదు, అది ఒక పచ్చి నిజం. ఎక్కువ సేపు కదలకుండా ఉండటం వల్ల శరీరం ‘మెటబాలిక్ స్టాండ్‌బై’ మోడ్‌లోకి వెళ్లిపోతుంది” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    దీనివల్ల కలిగే ఇతర ప్రమాదాలు

    • ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం: ఇది అసాధారణ కణాల పెరుగుదలకు సంకేతంగా మారుతుంది.
    • మయోకైన్స్ తగ్గడం: కండరాలు కదిలినప్పుడు విడుదలయ్యే ‘మయోకైన్స్’ అనే రక్షణ కవచాలు కదలిక లేకపోవడం వల్ల తగ్గుతాయి.
    • మహిళల్లో ముప్పు: మహిళల్లో ఈ అలవాటు వల్ల ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ స్థాయిలు పెరిగి రొమ్ము, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతుంది.
    • జీర్ణక్రియ మందగించడం: కదలిక లేకపోతే వ్యర్థాలు పేగుల్లో ఎక్కువ సేపు ఉండిపోయి ‘కోలన్ క్యాన్సర్’కు దారితీయవచ్చు.

    ముప్పు తగ్గించుకోవడానికి చిన్న మార్పులు ఇవే

    క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించుకోవడానికి గంటల తరబడి కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్నపాటి మార్పులే పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    • 30 నిమిషాల రూల్: ప్రతి అర గంటకు ఒకసారి కనీసం రెండు నిమిషాలు నిలబడటం లేదా నడవడం చేయాలి.
    • ఫోన్ కాల్స్: ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అటు ఇటు నడవడం అలవాటు చేసుకోండి.
    • భోజనం తర్వాత: తిన్న వెంటనే కూర్చోకుండా 10 నిమిషాల పాటు చిన్న నడక సాగించండి.
    • మెట్లు వాడండి: లిఫ్ట్‌కు బదులుగా మెట్లు ఎక్కడం ద్వారా కండరాలను చురుగ్గా ఉంచవచ్చు.
    • చిన్నపాటి కదలికలు: నడక కుదరకపోయినా కూర్చున్న చోటే కాళ్లు ఆడించడం, స్ట్రెచింగ్ చేయడం వంటివి చేయాలి.

    వారానికి 150 నిమిషాల వ్యాయామంతో పాటు, రోజంతా కదలకుండా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడటం మెదడు మరియు శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం. గుర్తుంచుకోండి.. మీ శరీరంలో కదలిక ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, క్యాన్సర్ ముప్పు అంత తక్కువగా ఉంటుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పుడు లేదా మీ జీవనశైలిలో మార్పులు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును సంప్రదించండి.)

