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    Quote of the Day: నీరజ్ చోప్రా స్ఫూర్తి మంత్రం: పతకాలు ఆ రోజు ఆటతోనే తేలుతాయి

    గతంలో సాధించిన రికార్డులు కేవలం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి. మైదానంలో ఆ రోజు ప్రదర్శించే ప్రతిభ మాత్రమే విజేతను నిర్ణయిస్తుందని ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా విశ్లేషించారు. ఆయన మాటల అంతరార్థం, జీవితానికి అన్వయించుకునే విధానంపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Aug 4, 2026, 08:10:00 IST
    By HT Telugu Desk
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    క్రీడా ప్రపంచంలో ముందస్తు అంచనాలు, ప్రపంచ ర్యాంకింగ్‌లకు కొదవ ఉండదు. అయితే అసలు విజేత ఎవరో పోటీ పూర్తయ్యాకే తెలుస్తుంది. సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని భారత జావెలెన్ స్టార్ నీరజ్ చోప్రా ఒకే ఒక్క వాక్యంతో స్పష్టం చేశారు.

    నీరజ్ చోప్రా స్ఫూర్తి మంత్రం: పతకాలు ఆ రోజు ఆటతోనే తేలుతాయి
    నీరజ్ చోప్రా స్ఫూర్తి మంత్రం: పతకాలు ఆ రోజు ఆటతోనే తేలుతాయి

    "పతకాలు ఆ రోజు ఆడే ఆటను బట్టే తేలుతాయి.. అంతకంటే ముందు కాదు."

    — నీరజ్ చోప్రా, ఒలింపిక్ ఛాంపియన్

    గ్లాస్గోలో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. మారుతున్న వాతావరణం, సవాళ్లతో కూడిన పరిస్థితుల్లో ముందస్తు అంచనాలు తలకిందులైన వేళ.. నీరజ్ చెప్పిన సూత్రం క్రీడలకే కాక సాధారణ జీవితానికి ఎంతగానో వర్తిస్తుంది.

    ఈ వ్యాఖ్యల అసలు అంతరార్థం ఏమిటి?

    గతంలో సాధించిన పతకాలు, ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్ ఆటగాడికి నమ్మకాన్ని పెంచుతాయే తప్ప విజయానికి హామీ ఇవ్వలేవు. మైదానంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సవాలు కొత్తదే. వాతావరణం, ప్రత్యర్థుల వ్యూహాలు, ఆ క్షణంలో పడే మానసిక ఒత్తిడి.. ప్రతీదీ ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.

    కేవలం పాత రికార్డులనే నమ్ముకుంటే అలసత్వం ముంచేస్తుంది. అదే సమయంలో పూర్తి ఏకాగ్రతతో ఉండే ఏ అండర్‌డాగ్ అయినా చరిత్రను తిరగరాయవచ్చు. పేరుప్రఖ్యాతులు తలపులు తెరుస్తాయేమో కానీ, విజేతగా నిలిపేది మాత్రం ఆ రోజు ఇచ్చే ప్రదర్శన మాత్రమే.

    ఈ మాటలు ఎప్పుడు వెలువడ్డాయి?

    2021 ఆగస్టులో టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో చారిత్రాత్మక పసిడి పతకం గెలిచిన తర్వాత నీరజ్ చోప్రా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2019 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌తో పాటు ఒలింపిక్స్ ఫైనల్ పరిణామాలను విశ్లేషిస్తూ.. దిగ్గజ క్రీడాకారులు సైతం ఒత్తిడిలో విఫలమవ్వడం, కొత్తవారు అవకాశం అందుకుని మెరిసిపోవడం చూశానని చెప్పారు.

    "ఆ సంఘటనల తర్వాత ఏ రోజు ఏమైనా జరగొచ్చని నాకు అర్థమైంది" అని నీరజ్ పేర్కొన్నారు. తన సొంత అనుభవాల నుంచి వచ్చిన ఈ మాటలు క్రీడా లోకంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి.

    ఈ సూత్రాన్ని మన జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    అంచనాలను పక్కన పెట్టండి: ర్యాంకింగ్‌లు లేదా ముందస్తు అంచనాలను కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే చూడండి. వాటిని ప్రోత్సాహకంగా వాడుకుంటూ, తదుపరి చేసే పనిపై (పరీక్ష, ఉద్యోగ ప్రెజెంటేషన్ లేదా సాధన) పూర్తి దృష్టి పెట్టండి.

    నిరంతర సాధనే ప్రధానం: పాత విజయాల కంటే కఠిన శిక్షణ, వ్యూహాత్మక సిద్ధత మాత్రమే కీలక సమయంలో ఆదుకుంటాయి.

    పోటీని, పరిస్థితులను గౌరవించండి: ప్రత్యర్థులను లేదా వాతావరణాన్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు. వర్తమానంలో జీవించడం ద్వారానే అనుకున్న ఫలితాలు సాధించవచ్చు.

    రైతు బిడ్డ నుంచి ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ వరకు..

    1997 డిసెంబర్ 24న హర్యానాలోని ఖంద్రా గ్రామంలో ఒక రైతు కుటుంబంలో నీరజ్ చోప్రా జన్మించారు. అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో భారత్‌కు తొలి ఒలింపిక్ స్వర్ణం అందించి చరిత్ర సృష్టించారు.

    • టోక్యో 2020: స్వర్ణ పతకం
    • పారిస్ 2024: రజత పతకం
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    వీటితో పాటు అనేక ఆసియన్, కామన్వెల్త్ టైటిళ్లను నీరజ్ గెలుచుకున్నారు. ప్రస్తుతం టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ (గౌరవ) హోదాలో ఉన్న ఆయన, తన నిరాడంబరతకు పేరుగాంచారు. మైదానమైనా, సాధారణ జీవితమైనా గెలుపు సూత్రం ఒకటే: గట్టిగా సిద్ధపడటం, ఆ రోజు ఆటతోనే ఫలితాన్ని తేల్చుకోవడం.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: నీరజ్ చోప్రా స్ఫూర్తి మంత్రం: పతకాలు ఆ రోజు ఆటతోనే తేలుతాయి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: నీరజ్ చోప్రా స్ఫూర్తి మంత్రం: పతకాలు ఆ రోజు ఆటతోనే తేలుతాయి
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