బతకడం వేరు.. జీవించడం వేరు! ఆస్కార్ వైల్డ్ చెప్పిన ఈ జీవిత సత్యం మీకు తెలుసా?
కేవలం ఉనికిని చాటుకోవడం కాదు, మనసుతో ప్రతి క్షణాన్ని అనుభవించడమే అసలైన జీవనం అంటారు ఆస్కార్ వైల్డ్. ఆయన చెప్పిన ఈ లోతైన సత్యాన్ని నేటి యాంత్రిక కాలానికి అన్వయిస్తూ సాగే ప్రత్యేక కథనం.
"లోకంలో జీవించడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. చాలామంది కేవలం ఉనికిని చాటుకుంటారు (exist), అంతే" … ఇది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత ఆస్కార్ వైల్డ్ చెప్పిన అత్యంత శక్తివంతమైన మాట. సమాజం, వ్యక్తిత్వం, మానవ నైజంలోని డొల్లతనాన్ని తన పదునైన కలంతో ఆవిష్కరించే వైల్డ్, మానవ జీవితం గురించి చెప్పిన ఈ చిన్న వాక్యం వెనుక ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది. కేవలం యాంత్రికంగా బతకడం కాకుండా, స్పృహతో, మనసుతో జీవించడమే ముఖ్యమని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ఆస్కార్ వైల్డ్ మాటల వెనుక ఉన్న నేపథ్యం
ఆస్కార్ వైల్డ్ 1891లో రాసిన ‘ద సోల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండర్ సోషలిజం’ అనే వ్యాసంలో ఈ వాక్యం కనిపిస్తుంది. కఠినమైన సామాజిక కట్టుబాట్లు, భౌతికవాదం మనిషిలోని సృజనాత్మకతను, స్వేచ్ఛను ఎలా అణచివేస్తాయో ఆయన ఆ వ్యాసంలో విశ్లేషించారు. అది రాజకీయ కోణంలో రాసిన వ్యాసం అయినప్పటికీ, ఈ ఒక్క మాట మాత్రం మనిషి స్థితికి అద్దం పడుతుంది. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక పని చేస్తూ, బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూ అలవాటుగా గడిపేయడాన్ని ఆయన కేవలం ‘ఉనికి’గా మాత్రమే పరిగణించారు. కానీ, జీవితం అంటే అంతకంటే గొప్పదని ఆయన ఉద్దేశం.
ఉనికి అంటే ఏమిటి? జీవించడం అంటే ఏంటి?
వైల్డ్ దృష్టిలో 'ఉనికి'కి, 'జీవించడానికి' మధ్య చాలా స్పష్టమైన రేఖ ఉంది.
ఉనికి (Existing): ఉదయాన్నే నిద్రలేవడం, యాంత్రికంగా పనులకు వెళ్లడం, బాధ్యతలు పూర్తి చేయడం.. మళ్ళీ మరుసటి రోజు అదే చక్రాన్ని పునరావృతం చేయడం. ఇందులో ఎటువంటి ఆలోచన ఉండదు, ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించే తపన ఉండదు. దీనినే మనం 'ఆటో పైలట్' మోడ్ అంటాం.
జీవించడం (Living): ఇది సంపూర్ణమైన అవగాహనతో, భావోద్వేగంతో కూడిన ప్రక్రియ. ప్రతి క్షణాన్ని అనుభవిస్తూ, మనసుకు నచ్చిన పనులు చేస్తూ, లోకంతో మమేకమవ్వడమే నిజమైన జీవనం.
వైల్డ్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. నిజంగా జీవించాలంటే ధైర్యం కావాలి. సమాజం నిర్దేశించిన మూస పద్ధతుల్లో కాకుండా, స్వతంత్రంగా ఆలోచించడం, అందాన్ని ఆస్వాదించడం, ప్రేమించడం, సృజనాత్మకంగా ఉండటం.. ఇవన్నీ జీవించడంలో భాగాలే. చాలామంది సురక్షితంగా ఉంటుందని కేవలం 'ఉనికి'తోనే సరిపెట్టుకుంటారు. కానీ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ, భావోద్వేగాలకు నిజాయితీగా స్పందించే వారే అసలైన జీవితాన్ని రుచి చూస్తారు.
నేటి కాలానికి ఈ మాటలు ఎంత వరకు సరిపోతాయి?
అరచేతిలో ప్రపంచం ఉన్నా, గుండెల్లో ఒంటరితనం వెంటాడుతున్న నేటి కాలంలో వైల్డ్ మాటలు అక్షర సత్యాలు. మనం నిరంతరం ఫోన్లతోనో, పని ఒత్తిడితోనో బిజీగా ఉంటున్నాం. పనిలో గడిపే వేగం మనలో భావోద్వేగాలను హరించేస్తోంది. జీవితం ఎంతో వేగంగా గడిచిపోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది తప్ప, ఏ ఒక్క క్షణాన్ని మనం మనసారా ఆస్వాదించలేకపోతున్నాం.
మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నామనేది ముఖ్యం కాదు, ఆ సమయంలో మనం ఎంత సంతోషంగా ఉన్నామనేదే ముఖ్యం. క్యాలెండర్ నిండా పనులు ఉంటే అది నిండు జీవితం అనిపించుకోదు. అందుకే, అప్పుడప్పుడు కాస్త విరామం తీసుకుని, మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. "నేను కేవలం బతుకుతున్నానా? లేక జీవిస్తున్నానా?" అని ఆలోచించుకోవాలి.
జీవితం అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగిపోయే ఒక ప్రక్రియ కాదు; అది మనం ఇష్టపడి ఎంచుకోవాల్సిన ఒక అందమైన అనుభవం అని ఆస్కార్ వైల్డ్ మాటలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాయి.