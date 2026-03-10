మెదడును కాపాడుకునే మార్గం ఇదే.. ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ చెప్పిన ఆ ఒక్క అలవాటు ఏమిటో తెలుసా?
మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఖరీదైన మందులు, సూపర్ఫుడ్స్ అవసరం లేదని, నిత్యం మనం చేసే ఒక చిన్న పనే శ్రీరామరక్ష అని ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ జయ్ జగన్నాథన్ చెబుతున్నారు. ఆ రహస్యం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి మనం ఎన్నో రకాల విటమిన్ టాబ్లెట్లు, ఖరీదైన సప్లిమెంట్లు వాడుతుంటాం. కానీ, వీటన్నింటికంటే అద్భుతంగా పని చేసే ఒక మార్గం మన చేతుల్లోనే ఉందని అమెరికాలోని మిచిగాన్కు చెందిన ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ జయ్ జగన్నాథన్ గుర్తుచేస్తున్నారు. మన మెదడుకు అసలైన నేస్తం 'గాఢ నిద్ర' అని, దీన్ని మించిన ఔషధం మరొకటి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మార్చి 8న సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన పంచుకున్న సమాచారం ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మెదడును దీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి 'నిలకడైన, నాణ్యమైన నిద్ర' అత్యంత కీలకమని ఆయన వివరించారు.
మెదడులోని 'చెత్త'ను క్లీన్ చేసే వ్యవస్థ
మనం పడుకున్నప్పుడు మన మెదడు విశ్రాంతి తీసుకుంటుందని అనుకుంటాం. కానీ, అసలు పని అప్పుడే మొదలవుతుందని డాక్టర్ జగన్నాథన్ అంటున్నారు. నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మెదడులో 'గ్లింఫాటిక్ సిస్టమ్' (Glymphatic System) అనే ఒక ప్రత్యేక ప్రక్రియ యాక్టివేట్ అవుతుంది.
"నేను న్యూరో సర్జరీలో గడిపిన ఇన్నేళ్ల అనుభవంతో చెబుతున్నాను.. మెదడును కాపాడే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం నిద్ర. దీన్ని చాలామంది తక్కువ అంచనా వేస్తారు. మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు, మన మెదడులోని కణజాలం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా 'బీటా-అమిలాయిడ్' అనే ప్రోటీన్లను ఈ వ్యవస్థ బయటకు పంపేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రోటీన్లు మెదడులో పేరుకుపోతే, భవిష్యత్తులో అల్జీమర్స్ (జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవడం) వంటి ప్రమాదకరమైన మెదడు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం అంటే, మెదడులో 'విషపూరిత వ్యర్థాలను' పేరుకుపోయేలా చేయడమే అని డాక్టర్ జగన్నాథన్ వివరించారు.
నిద్రను వాయిదా వేయడం అంటే మెదడును దెబ్బతీయడమే
చాలామంది వారం అంతా పని చేసి, వీకెండ్స్లో ఎక్కువ సేపు పడుకుంటే నిద్ర సరిపోతుందని భావిస్తారు. కానీ ఈ అలవాటు మెదడు నిర్మాణానికే ప్రమాదకరమని డాక్టర్ జగన్నాథన్ హెచ్చరిస్తున్నారు. నిద్ర నిరంతరం తగ్గుతూ ఉంటే, మెదడులోని క్లీనింగ్ ప్రక్రియ మందగిస్తుంది. ఫలితంగా రోజంతా మెదడు పడిన ఒత్తిడి నుండి అది పూర్తిగా కోలుకోలేదని ఆయన తెలిపారు.
కేవలం విష వ్యర్థాలను తొలగించడమే కాకుండా, నిద్ర వల్ల కలిగే మరిన్ని లాభాలను ఆయన వివరించారు:
- జ్ఞాపకశక్తి: రోజంతా మనం నేర్చుకున్న విషయాలను స్వల్పకాలిక మెమరీ నుండి దీర్ఘకాలిక మెమరీకి చేరవేస్తుంది.
- భావోద్వేగాల నియంత్రణ: మూడ్ స్వింగ్స్ రాకుండా మెదడులోని కేంద్రాలను స్థిరీకరిస్తుంది.
- హార్మోన్ల సమతుల్యత: ఆకలి నుండి ఒత్తిడి వరకు అన్నింటినీ నియంత్రించే హార్మోన్లను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
- మెదడు కణాల మరమ్మత్తు: మెదడు తనను తాను పునరుద్ధరించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
నివారణే మేలు
వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కంటే, రాకుండా చూసుకోవడమే ఉత్తమమని ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం చెబుతోంది. "వైద్యంలో సమస్యలు వచ్చాక చికిత్స చేయడంపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతాం. కానీ మెదడుకు రక్షణ కల్పించే అత్యంత కీలక ప్రక్రియలు వ్యాధి రాకముందే, మనం నిద్రపోతున్న సమయంలో జరుగుతాయి" అని డాక్టర్ జగన్నాథన్ పేర్కొన్నారు.
వృద్ధాప్యంలో కూడా మెదడు చురుగ్గా ఉండాలంటే అడ్డదారులు వెతకడం మానేయాలని ఆయన సూచించారు. నిలకడైన, నాణ్యమైన నిద్ర అనేది విలాసం కాదు, అది మెదడు ఆరోగ్యానికి అత్యవసరమైన పునాది అని ఆయన ముగించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: మెదడులోని వ్యర్థాలను శుభ్రం చేసే వ్యవస్థ పేరేమిటి?
జవాబు: దీనిని గ్లింఫాటిక్ సిస్టమ్ (Glymphatic System) అంటారు. ఇది మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చురుగ్గా పనిచేస్తుంది.
ప్రశ్న: నిద్ర లేకపోతే అల్జీమర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా?
జవాబు: అవును. నిద్ర తక్కువైతే మెదడులో బీటా-అమిలాయిడ్ వంటి విషపూరిత ప్రోటీన్లు పేరుకుపోతాయి, ఇది అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రశ్న: జ్ఞాపకశక్తికి, నిద్రకు సంబంధం ఏంటి?
జవాబు: మనం నిద్రపోతున్నప్పుడే మెదడు సమాచారాన్ని భద్రపరుస్తుంది (Memory Consolidation). సరైన నిద్ర లేకపోతే నేర్చుకున్న విషయాలు గుర్తుంచుకోవడం కష్టమవుతుంది.
(గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలను 'హెచ్టి' స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సంబంధిత నిర్ణయాల కోసం నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించగలరు.)