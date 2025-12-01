మెదడు ఆరోగ్యానికి నెంబర్ 1 చిట్కా: కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పిన రహస్యం
మెదడు ఆరోగ్యం, జీవసంబంధిత వయస్సును తగ్గించడానికి కేవలం సప్లిమెంట్లు కాకుండా, రోజువారీ జీవనశైలి మార్పులే అత్యంత వేగవంతమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గాలని సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ స్పష్టం చేశారు.
మెదడు ఆరోగ్యం, జీవసంబంధిత వయస్సు (Biological Age)ను తిరగరాయడం (Reversing Age) నేటి వెల్నెస్ ట్రెండ్లలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలుగా మారాయి. చాలామంది తమ జీవసంబంధిత లేదా మెదడు వయస్సును మెరుగుపరచుకోవడానికి సప్లిమెంట్లు, డిటాక్స్లు లేదా క్లిష్టమైన చికిత్సలు మాత్రమే మార్గం అని భావిస్తుంటారు. అయితే, ఈ అభిప్రాయం తప్పని సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ అయిన సంజయ్ భోజ్రాజ్ గట్టిగా చెబుతున్నారు. కొన్ని సరళమైన జీవనశైలి పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చని ఆయన సూచించారు.
మెదడు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి?
మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అత్యంత కీలకమైన అంశాన్ని డాక్టర్ సంజయ్ తన వీడియోలో స్పష్టం చేశారు. ఆశ్చర్యకరంగా, ఇది మరేదో కాదు... నిద్ర!
"మీరు చేయగలిగే అత్యంత ముఖ్యమైన పనిలో ఒకటి నిద్ర" అని కార్డియాలజిస్ట్ తెలిపారు. "ప్రతి రాత్రి కనీసం ఏడున్నర గంటలు సరిపడా నిద్రపోవడం ద్వారా గుండె సంబంధిత సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని, అలాగే మీ మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చని నిరూపితమైంది" అని ఆయన వివరించారు.
జీవసంబంధిత వయస్సును తిరగరాయడం ఎలా?
సప్లిమెంట్ల ద్వారా జీవసంబంధిత వయస్సును వేగంగా తగ్గించుకోవచ్చా అని చాలామంది అడుగుతుంటారు. ఈ అపోహను డాక్టర్ భోజ్రాజ్ చాలా సూటిగా తొలగించారు.
"సప్లిమెంట్స్ సహాయపడతాయి. కానీ ఇవి వేగంగా మార్పు తీసుకురావడానికి ముఖ్యమైనవి కావు. మన శరీరం మరమ్మత్తు కావాలా లేదా క్షీణించాలా అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఉపయోగించే రోజువారీ సంకేతాలను (Daily Signals) సరిదిద్దుకోవడం ద్వారానే అతిపెద్ద మార్పులు వస్తాయి" అని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.
మీ జీవసంబంధిత వయస్సును తగ్గించుకోవాలనుకుంటే, ముందుగా శరీర ధర్మానికి (Physiology) ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈ మూడు ముఖ్యమైన అంశాలను పాటించాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు:
1. కార్టిసాల్ రిథమ్ను పునరుద్ధరించండి
మన శరీరంలోని 'క్లాక్ జీన్స్' (Clock Genes) మనం ఎంత బాగా మరమ్మత్తు చేసుకుంటామో నిర్ణయిస్తాయి. ఉదయం సూర్యకాంతికి సరిగ్గా బహిర్గతం కావడం, ఉదయం పూట ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోవడం, ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి నిద్రలేవడం వంటివి ఏ మాత్రల కంటే కూడా వేగంగా శరీరంలోని వాపు (Inflammation)ను తగ్గిస్తాయని డా. భోజ్రాజ్ తెలిపారు.
2. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను పెంచండి
నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మన ధమనులను (Arteries) యవ్వనంగా ఉంచడానికి చాలా కీలకం. "కొద్ది నిమిషాలు నడవడం, ముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం లేదా చిన్నపాటి స్ట్రెంగ్త్ వర్క్ చేయడం వంటివి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను పెంచుతాయి. ఇది రక్తపోటును మెరుగుపరుస్తుంది, కణాల శక్తి కేంద్రాలైన మైటోకాండ్రియా సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది, అలాగే కణాల మరమ్మత్తును వేగవంతం చేస్తుంది" అని ఆయన వివరించారు.
3. నిద్ర సమయాన్ని కాపాడుకోండి
జీవసంబంధిత వయస్సును తిరగరాయడానికి గాఢ నిద్ర (Deep Sleep) చాలా ముఖ్యమైనది. పడుకోవడానికి ముందు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండేలా చూసుకుని, బ్లూ లైట్ను తగ్గించుకుంటే... మీ శరీరం సహజంగానే మెలటోనిన్ను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. "ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మీ గుండె, జీవక్రియ, మెదడు మరింత వేగంగా, మెరుగ్గా మరమ్మత్తుకు నోచుకుంటాయి" అని డా. భోజ్రాజ్ సూచించారు.
ఈ మూడు దశలు మన జీవసంబంధిత వయస్సును నియంత్రించే నరాల వ్యవస్థ (Nervous System), రక్తనాళాల వ్యవస్థ (Vascular System), మైటోకాండ్రియా వంటి ముఖ్యమైన వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ వ్యవస్థలు మెరుగుపడితే, అన్నీ మెరుగుపడతాయి" అని ఆయన ముగించారు.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఆరోగ్య సమస్యలపై ఏదైనా సందేహం ఉంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి.)