Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Quote of the Day: కిందపడ్డా తిరిగి లేవడమే విజయం: ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    ఐరిష్ కవి, నవలారచయిత ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ అందించిన అద్భుతమైన సూక్తి జీవితంలో పరాజయాలతో కుంగిపోకుండా ముందుకు సాగడానికి స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది. ఓటమిని ఎదుర్కొని నిలబడటమే నిజమైన విజయమని ఈ విశ్లేషణ నిరూపిస్తోంది.

    Published on: Jun 08, 2026 9:42 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జీవితంలో గెలుపు అనేది ఒక్కసారిగా వచ్చేది కాదు. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, పరాజయాలను దాటుకుని వచ్చేదే విజయం. దీనిని ప్రతిబింబిస్తూ 18వ శతాబ్దపు ఐరిష్ కవి, నవలారచయిత ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు.

    కిందపడ్డా తిరిగి లేవడమే విజయం: ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    కిందపడ్డా తిరిగి లేవడమే విజయం: ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    "మనం కిందపడిన ప్రతిసారీ తిరిగి పైకి లేవడంలోనే అసలైన విజయం దాగి ఉంది" అని ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ పేర్కొన్నారు. ఈ మాటలు కేవలం ఒక సూక్తి మాత్రమే కాదు, జీవితంలో ఓడిపోయి నిరాశలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక కొత్త ఆశను అందిస్తాయి. ఓటమి అనేది ప్రయాణంలో ఒక భాగమే తప్ప, అది గమ్యం కాదని ఆయన మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటి?

    ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అపజయాలు, తప్పులు, నిరాశలు ఎదురవడం సహజం. విజయవంతమైన వ్యక్తులను ఇతరుల నుండి వేరు చేసేది వారికున్న అసాధారణ ప్రతిభో, అదృష్టమో మాత్రమే కాదు. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా తిరిగి ప్రయత్నించే వారి పట్టుదలే వారిని విజేతలుగా నిలబెడుతుంది.

    కష్టాల నుంచి కోలుకుని, లక్ష్యం వైపు పయనించే మానసిక ధైర్యాన్ని (Resilience) ఈ మాటలు గుర్తుచేస్తాయి. సైకాలజీ పరంగా చూస్తే, దీనిని 'గ్రోత్ మైండ్‌సెట్' అంటారు. ఇక్కడ ఓటమి అనేది ప్రయత్నాన్ని ఆపేసే సాకు కాదు, సరికొత్త విషయాలను నేర్చుకునే ఒక మంచి అవకాశం. ప్రతి అపజయం కూడా భవిష్యత్తు ప్రయత్నాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి పనికొచ్చే ఒక పాఠంగా మారుతుంది.

    డిజిటల్ యుగంలో ఈ మాటల ప్రాధాన్యత

    ప్రస్తుత డిజిటల్ ప్రపంచంలో, సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ తమ విజయాలను, సాధించిన అచీవ్‌మెంట్లనే ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్నపాటి పరాజయం ఎదురైనా యువత సులభంగా నిరాశకు లోనవుతున్నారు. కానీ, తెర వెనుక ప్రతి విజయవంతమైన వ్యక్తి వెనుకా లెక్కలేనన్ని పోరాటాలు, తిరస్కరణలు, ఆందోళనలు ఉంటాయనే నిజాన్ని మరువకూడదు. వారి విజయం ఎప్పుడూ పడకపోవడం వల్ల రాలేదు, పడినా కూడా అక్కడే ఉండిపోకుండా తిరిగి లేవడం వల్ల వచ్చింది.

    మన కెరీర్, చదువు, బంధాలు లేదా వ్యక్తిగత లక్ష్యాలలో ఈ సూత్రాన్ని అన్వయించుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయినా, వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చినా, అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వకపోయినా అది మన జీవిత ముగింపు కాదు. మరింత పట్టుదలతో, అనుభవంతో మళ్లీ ప్రయత్నించడమే ఇక్కడ ముఖ్యం.

    ఇంతకీ ఎవరీ ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చిన ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ ఒక ప్రముఖ వ్యాసకర్త, నవలారచయిత, కవి, నాటకకర్త. 1730లో ఐర్లాండ్‌లోని కిల్కెన్నీ వెస్ట్‌లో జన్మించిన ఆయన, డబ్లిన్‌లోని ట్రినిటీ కాలేజ్ నుండి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఎడిన్‌బర్గ్‌లో వైద్యశాస్త్రం అభ్యసించినప్పటికీ, ఆయనకు మెడికల్ డిగ్రీ రాలేదు.

    పోఎట్రీ ఫౌండేషన్ సమాచారం ప్రకారం, 1756లో యూరప్ పర్యటన ముగించుకుని ఆయన లండన్‌లో స్థిరపడ్డారు. అక్కడ రచయితగా ప్రస్థానం సాగిస్తూ శ్యామ్యూల్ జాన్సన్, జేమ్స్ బోస్వెల్, సర్ జాషువా రేనాల్డ్స్, ఎడ్మండ్ బర్క్ వంటి అప్పటి ప్రముఖ సాహిత్య, కళాకారులతో మంచి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు.

    ఆయన కలం నుంచి జాలువారిన అద్భుత రచనలు

    ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ సాహిత్య ప్రపంచానికి ఎన్నో మరపురాని కానుకలను అందించారు. ఆయన రాసిన కొన్ని ప్రముఖ రచనల జాబితా:

    వ్యాసాల సంపుటి: 'సిటిజన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్' (1762)

    నవల: 'ది వికార్ ఆఫ్ వేక్‌ఫీల్డ్' (1766)

    నాటకాలు: 'ది గుడ్ నేచర్డ్ మ్యాన్' (1768), 'షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్' (1773)

    కవితా సంపుటాలు: 'ది ట్రావెలర్' (1764), 'ఆన్ ఎలిజీ ఆన్ ది డెత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాడ్ డాగ్' (1766), 'ది డెసెర్టెడ్ విలేజ్' (1770)

    ఓటమి అనేది ప్రయాణంలో ఒక భాగం మాత్రమే. పడిన ప్రతిసారీ ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ, పట్టుదలతో శ్రమించే వారే చివరకు తమ గమ్యాన్ని ముద్దాడుతారని గోల్డ్‌స్మిత్ మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కిందపడ్డా తిరిగి లేవడమే విజయం: ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కిందపడ్డా తిరిగి లేవడమే విజయం: ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes