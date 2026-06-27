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    Quote of the Day: జీవిత పరమార్థం పికాసో ఏమన్నారో తెలుసా?

    జీవితంలో సంపూర్ణ సంతోషం, మానసిక సంతృప్తి ఎప్పుడు లభిస్తాయనే అంశంపై ప్రపంచ ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు పాబ్లో పికాసో చెప్పిన అద్భుతమైన సందేశం. మనలోని నైపుణ్యాలను గుర్తించి, వాటిని సమాజ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగించినప్పుడే జీవితానికి సార్థకత లభిస్తుందని ఈ కథనం వివరిస్తుంది.

    Published on: Jun 27, 2026 7:49 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో విజయం సాధించాలని, ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవాలని రాత్రింబగళ్లు శ్రమిస్తుంటారు. అయితే అసలైన విజయం అంటే కేవలం వ్యక్తిగత ఎదుగుదలేనా? మన జీవితానికి నిజమైన అర్థం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? ఈ ప్రశ్నలకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు పాబ్లో పికాసో చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట అద్భుతమైన సమాధానం ఇస్తుంది.

    పికాసో చిత్రం
    పికాసో చిత్రం

    "మీలోని ప్రత్యేక ప్రతిభను కనుగొనడమే జీవితానికి ఒక అర్థం. ఆ ప్రతిభను ఇతరులకు పంచడమే జీవిత పరమార్థం" అని పాబ్లో పికాసో పేర్కొన్నారు.

    ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న అంతరార్థం

    ఈ మాటలు కేవలం ఒక సాధారణ సూక్తి కాదు, మానవ జీవిత సత్యాన్ని ప్రతిబింబించే సందేశం. ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేక ప్రతిభ, నైపుణ్యం దాగి ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించినప్పుడే మన బలాలు, ఆసక్తులు ఏమిటో మనకు స్పష్టత వస్తుంది. అయితే కేవలం ఆ ప్రతిభను కనుగొనడంతోనే మన బాధ్యత ముగిసిపోదు. మన నైపుణ్యాలను సమాజ శ్రేయస్సు కోసం, ఇతరులకు సహాయం చేయడం కోసం ఉపయోగించినప్పుడే ఆ ప్రతిభకు నిజమైన విలువ లభిస్తుంది. అది కళ, విజ్ఞానం, కరుణ, లేదా సేవ కావచ్చు.. తోటివారికి ఉపయోగపడినప్పుడే మన జీవితం సంపూర్ణమవుతుంది.

    ఈ మాటలు ఎందుకు అంతగా ప్రభావితం చేస్తాయి?

    ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది కేవలం స్వంత లాభం, విజయాల వెనుకే పరుగులు తీస్తున్నారు. కానీ నిజమైన మానసిక సంతృప్తి ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినప్పుడే వస్తుంది. సమాజంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యాదానం చేస్తూ, వైద్యులు ప్రాణాలు కాపాడుతూ, కళాకారులు తమ కళతో స్ఫూర్తినిస్తూ, స్వచ్ఛంద సేవకులు సేవలు అందిస్తూ తమవంతు పాత్రను పోషిస్తున్నారు. మనం చేసే చిన్న చిన్న సహాయాలు కూడా ఒకరి జీవితంలో పెద్ద మార్పునకు కారణం కావచ్చు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ సమాజానికి ఇవ్వడానికి ఏదో ఒక శక్తి ఉంటుంది, దానిని గుర్తించడమే ఇక్కడ ముఖ్యం.

    పికాసో సూక్తిని నిజ జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    మీకు సంతోషాన్నిచ్చే, మీరు సులభంగా చేయగలిగే పనులను గమనించి మీలోని నైపుణ్యాలను మొదట గుర్తించండి.

    • ఆ నైపుణ్యాలను నిరంతర సాధన, చదువు ద్వారా మరింత మెరుగుపరుచుకోండి.
    • ఆ తర్వాత ఆ నైపుణ్యాలతో ఇతరులకు ఎలా సహాయపడగలరో ఆలోచించండి.
    • మీ స్నేహితులకు చదువులో సహాయం చేయడం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, తోటివారికి మార్గదర్శనం చేయడం లేదా మీ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలతో సమాజంలోని సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటివి చేయవచ్చు.
    • మీ ప్రతిభను కేవలం స్వార్థం కోసం కాకుండా, పదిమందికి ఉపయోగపడేలా మార్చినప్పుడే సమాజం వృద్ధి చెందుతుంది.

    అసలు పాబ్లో పికాసో ఎవరు?

    ఇరవయ్యో శతాబ్దపు అత్యంత గొప్ప కళాకారుల్లో పాబ్లో పికాసో ఒకరు. ఆయన 1881 అక్టోబర్ 25న స్పెయిన్‌లోని మాలాగా నగరంలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి జోస్ రూయిజ్ బ్లాస్కో ఒక ఆర్ట్ టీచర్, పెయింటర్. తల్లి మరియా పికాసో వై లోపెజ్. కుమారుడిలోని చిత్రకళా నైపుణ్యాన్ని చిన్నతనంలోనే గుర్తించిన తండ్రి, ఆయనను ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. లా కొరునా, బార్సిలోనా, మాడ్రిడ్‌లోని రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ శాన్ ఫెర్నాండో వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో పికాసో లలిత కళల శిక్షణ పొందారు.

    1918లో ఉక్రేనియన్ బ్యాలెట్ డ్యాన్సర్ ఓల్గా ఖోఖ్లోవాను, ఆ తర్వాత 1961లో జాక్వెలిన్ రోక్‌ను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు. పికాసోకు పౌలో, మాయా, క్లాడ్, పాలోమా అనే నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆధునిక చిత్రకళలో 'క్యూబిజం' అనే సరికొత్త శైలిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన పికాసో.. వేలాది పెయింటింగ్స్, శిల్పాలు, డ్రాయింగ్స్ సృష్టించి ఆధునిక కళా రంగాన్ని శాసించారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: జీవిత పరమార్థం పికాసో ఏమన్నారో తెలుసా?
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: జీవిత పరమార్థం పికాసో ఏమన్నారో తెలుసా?
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