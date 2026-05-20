Quote of the Day: పోరాడి గెలిస్తే ఆ మజా వేరు: ఫుట్బాల్ లెజెండ్ పీలే నేర్పిన జీవిత పాఠం
Quote of the Day: విజయం అనేది రాత్రికి రాత్రే వచ్చేది కాదు, అది అలుపెరుగని పోరాటం వల్ల దక్కే అపురూప పురస్కారం. ఫుట్బాల్ మాంత్రికుడు పీలే తన జీవితంతో ప్రపంచానికి చాటిన ఆ నిత్యసత్యం, నేటి 'ఇన్స్టంట్ సక్సెస్' యుగానికి ఎందుకు అవసరమో విశ్లేషించే ప్రత్యేక కథనం.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రను పీలేకు ముందు, పీలే తర్వాత అని విభజించవచ్చు. మైదానంలో బంతి ఆయన కాళ్ల వద్ద ఉందంటే.. అది గోల్ పోస్ట్లోకి వెళ్లాల్సిందే. మూడు ప్రపంచ కప్లు, వెయ్యికి పైగా గోల్స్.. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, సామాన్యుడికి సైతం స్ఫూర్తినిచ్చే ఆయన జీవన తత్వం మరో ఎత్తు. పీలే కేవలం క్రీడాకారుడు మాత్రమే కాదు, ఓటమి అంచుల్లో ఉన్నవారికి ఆశనిచ్చే ఒక మార్గదర్శి.
నేటి తరం ప్రతిదీ వేగంగా ఆశిస్తోంది. రాత్రికి రాత్రే గుర్తింపు, క్షణాల్లో విజయం కావాలనుకునే ఈ కాలంలో, పీలే చెప్పిన ఒక మాట ఇప్పటికీ ఆచరణీయమైనది:
"గెలుపు ఎంత కష్టంగా దక్కితే.. ఆ విజయం ఇచ్చే తృప్తి అంత గొప్పగా ఉంటుంది."
- పీలే
శ్రమలో దాగిన అసలైన గెలుపు
సులభంగా దొరికే దేనికైనా విలువ తక్కువగానే ఉంటుంది. అడ్డంకులను ఎదుర్కొని, చెమట చిందించి, విమర్శలను దాటుకుంటూ సాధించిన విజయమే మనల్ని చరిత్రలో నిలబెడుతుంది. పీలే ఈ మాటను ఊరికే అనలేదు. బ్రెజిల్లోని ఒక పేదరికంలో పుట్టి, వీధుల్లో ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ప్రపంచ రారాజుగా ఎదిగే క్రమంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు అన్నీ ఇన్నీ కావు. అందుకే, కష్టం విలువ తెలిసిన వాడికి గెలుపు ఒక పండగలా అనిపిస్తుంది.
నైపుణ్యానికి కావాలి నిరంతర సాధన
విజయం అనేది ఒక గమ్యం కాదు, అదొక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో మనకు ఎదురయ్యే వైఫల్యాలే మనల్ని నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దుతాయి. నేటి యువత ఒక్క ఓటమితోనే నిరాశ చెందుతున్న తరుణంలో, పీలే కెరీర్ ఒక గొప్ప పాఠం. ఓటమి ఎదురైనప్పుడే పట్టుదల పెరుగుతుంది, ఆ పట్టుదలే మనలో తిరుగులేని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని (Resilience) నింపుతుంది. అదృశ్యంగా సాగే మన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి పీలే మాటలే ఇంధనం.
రికార్డుల రారాజు.. ఫుట్బాల్ సామ్రాజ్యానికి పీలేనే 'రాజు'
శాంటోస్ క్లబ్ తరఫున కేవలం 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే కెరీర్ ప్రారంభించిన పీలే, మరుసటి ఏడాదికే బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టులో చోటు సంపాదించారు. 17 ఏళ్లకే ప్రపంచ కప్ ముద్దాడి, ఆ ఘనత సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించారు. 1958, 1962, 1970లలో బ్రెజిల్కు మూడు ప్రపంచ కప్లు అందించి, ఫుట్బాల్ చరిత్రలో తిరుగులేని లెజెండ్గా నిలిచారు.
ఆయన ఘనతలే పీలే ఎవరో చెబుతాయి:
- అజేయ రికార్డు: 1363 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 1279 గోల్స్ సాధించారు.
- జాతీయ జట్టులో: బ్రెజిల్ తరఫున 92 మ్యాచ్ల్లో 77 గోల్స్ చేసి ఐదు దశాబ్దాల పాటు టాప్ స్కోరర్గా నిలిచారు.
- ప్రపంచ గౌరవం: 2000 సంవత్సరంలో ఐఎఫ్ఎఫ్ హెచ్ఎస్ (IFFHS) పీలేను 'శతాబ్దపు ఉత్తమ క్రీడాకారుడు'గా ప్రకటించింది.
నేటికీ సజీవం.. పీలే స్ఫూర్తి
2022లో పీలే భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన ఆలోచనలు మాత్రం మైదానంలో పరుగెడుతూనే ఉన్నాయి. ఒత్తిడితో కూడిన నేటి జీవనశైలిలో పీలే సూక్తులు మనిషిని స్థిరంగా ఉంచుతాయి. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలని, విజయానికి అడ్డదారులు ఉండవని ఆయన జీవితం నిరూపించింది. అందుకే ఆయనను కేవలం ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడిగానే కాకుండా, తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే ఒక శక్తిగా ప్రపంచం గౌరవిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పీలే ఎన్ని ప్రపంచ కప్లు గెలిచారు?
బ్రెజిల్ జట్టు తరఫున పీలే మూడుసార్లు (1958, 1962, 1970) ఫిఫా ప్రపంచ కప్ గెలిచారు. ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఆయనే.
2. పీలే మొత్తం కెరీర్లో సాధించిన గోల్స్ ఎన్ని?
పీలే తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో 1363 మ్యాచ్లు ఆడి, మొత్తం 1279 గోల్స్ సాధించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు.
3. "విజయం ఎంత కష్టమైతే.. సంతోషం అంత గొప్పగా ఉంటుంది" అని పీలే ఎందుకు అన్నారు?
కష్టపడి సాధించే విజయం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడుతుందని, అడ్డంకులను దాటి సాధించిన ఫలితమే జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సంతృప్తిని ఇస్తుందని ఆయన నమ్మకం.
4. పీలేకు 'వరల్డ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సెంచరీ' గౌరవం ఎప్పుడు దక్కింది?
అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ చరిత్ర, గణాంకాల సమాఖ్య (IFFHS) 2000వ సంవత్సరంలో పీలేను 'శతాబ్దపు ఉత్తమ క్రీడాకారుడు'గా ఎంపిక చేసింది.
