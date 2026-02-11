Edit Profile
    ప్రామిస్ డే 2026: వాలెంటైన్ వీక్‌లో కీలక ఘట్టం.. నమ్మకాన్ని పెంచే రోజు

    వాలెంటైన్ వీక్‌లో ఐదో రోజైన 'ప్రామిస్ డే'ను ఫిబ్రవరి 11న జరుపుకుంటారు. బంధాల్లో నమ్మకాన్ని, నిబద్ధతను పెంచే ఈ రోజు ప్రాధాన్యత, జరుపుకునే విధానం గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Updated on: Feb 11, 2026 8:21 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రేమ వారోత్సవాలు (Valentine’s Week) ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్నాయి. రోజ్ డే, ప్రపోజ్ డే, చాక్లెట్ డే, టెడ్డీ డేల సందడి ముగిశాక.. ఇప్పుడు అత్యంత కీలకమైన ఐదో రోజు 'ప్రామిస్ డే' వచ్చేసింది. ఫిబ్రవరి 11న జరుపుకునే ఈ రోజు, కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు, రెండు మనసుల మధ్య బలమైన నమ్మకానికి పునాది వేసే సందర్భం.

    ప్రామిస్ డే 2026: వాలెంటైన్ వీక్‌లో కీలక ఘట్టం.. నమ్మకాన్ని పెంచే రోజు (Canva)
    ప్రామిస్ డే 2026: తేదీ, ప్రాధాన్యత

    ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 11న ప్రామిస్ డే నిర్వహిస్తారు. 2026లో ఈ రోజు బుధవారం వచ్చింది. వాలెంటైన్ వీక్‌లో ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు వరుసగా ఏడు రోజులు వేడుకలు జరుగుతాయి. ఆ క్రమం ఇక్కడ చూడొచ్చు:

    • ఫిబ్రవరి 7: రోజ్ డే
    • ఫిబ్రవరి 8: ప్రపోజ్ డే
    • ఫిబ్రవరి 9: చాక్లెట్ డే
    • ఫిబ్రవరి 10: టెడ్డీ డే
    • ఫిబ్రవరి 11: ప్రామిస్ డే
    • ఫిబ్రవరి 12: హగ్ డే
    • ఫిబ్రవరి 13: కిస్ డే
    • ఫిబ్రవరి 14: వాలెంటైన్స్ డే

    ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏంటి?

    ప్రామిస్ డే అంటే కేవలం మాటలు చెప్పడం కాదు.. ఎదుటి వ్యక్తిపై మీకు ఉన్న ప్రేమను, బాధ్యతను ఒక వాగ్దానం రూపంలో వ్యక్తపరచడం. ఈ రోజున ప్రేమికులు, దంపతులు ఒకరికొకరు తోడుంటామని, కష్టసుఖాల్లో అండగా నిలుస్తామని ప్రమాణాలు చేసుకుంటారు. కేవలం ప్రేమికులే కాదు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఈ రోజును జరుపుకోవచ్చు. నమ్మకమే పునాదిగా ఉన్న ఏ బంధానికైనా ఈ 'మాట' ఎంతో బలాన్నిస్తుంది.

    చరిత్ర ఏం చెబుతోంది?

    ప్రామిస్ డే వెనుక ఎలాంటి పురాతన చారిత్రక గాథలు లేవు. ఆధునిక కాలంలో వాలెంటైన్ వీక్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత, బంధాలను మరింత పటిష్టం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ రోజును చేర్చారు. వాణిజ్యపరమైన ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత కాలంలో యువత తమ భాగస్వామికి తమ నిబద్ధతను (Commitment) చాటుకోవడానికి దీన్ని ఒక చక్కని అవకాశంగా భావిస్తున్నారు.

    ప్రామిస్ డేను ఎలా జరుపుకోవాలి?

    ఈ రోజును చిరస్మరణీయం చేసుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    • నిజాయతీతో కూడిన వాగ్దానం: మీరు మీ భాగస్వామికి ఇచ్చే మాట ఏదైనా సరే, అది మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలి. నిలబెట్టుకోగల ప్రామిస్ మాత్రమే చేయండి.
    • ప్రేమ లేఖలు: ఈ డిజిటల్ కాలంలో చేతితో రాసిన ఉత్తరం ఇచ్చే అనుభూతే వేరు. మీ మనసులోని భావాలను అక్షరాల్లో పెట్టి వారికి అందించండి.
    • బహుమతులు: మీ బంధానికి గుర్తుగా ఉండేలా వారి పేరు లేదా మీ ఇద్దరి ఫోటోలు ఉన్న బహుమతులు ప్లాన్ చేయండి.
    • స్పెషల్ డేట్: రొమాంటిక్ డిన్నర్ లేదా లాంగ్ డ్రైవ్‌కు వెళ్లడం ద్వారా ఏకాంతంగా గడిపి, భవిష్యత్తు గురించి చర్చించుకోవచ్చు.

    గుర్తుంచుకోండి.. ప్రామిస్ డే నాడు మీరు ఇచ్చే మాట మీ బంధాన్ని మరింత దృఢంగా మార్చాలి. కేవలం ఈ ఒక్క రోజే కాదు, ఆ మాటను జీవితాంతం నిలబెట్టుకున్నప్పుడే దానికి నిజమైన సార్థకత లభిస్తుంది.

    News/Lifestyle/ప్రామిస్ డే 2026: వాలెంటైన్ వీక్‌లో కీలక ఘట్టం.. నమ్మకాన్ని పెంచే రోజు
