టెడ్డీ డే 2026: ప్రేమలో ఆత్మీయతను పంచే రోజు.. దీని వెనుక ఆసక్తికర చరిత్ర తెలుసా?
Teddy Day 2026: వాలెంటైన్ వీక్లో నాలుగో రోజైన ‘టెడ్డీ డే’ ప్రాముఖ్యత, ఈ పేరు ఎలా వచ్చింది? ఈ రోజున టెడ్డీ బేర్లను ఎందుకు బహుకరిస్తారో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
ఫిబ్రవరి నెల వచ్చిందంటే చాలు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేమికుల మనసులో కొత్త ఉత్సాహం మొదలవుతుంది. గులాబీ రేకుల సువాసనతో మొదలయ్యే వాలెంటైన్ వీక్, మధురమైన జ్ఞాపకాలతో సాగిపోతుంది. ఈ ప్రేమ వారంలో ఎంతో క్యూట్గా, ఆత్మీయంగా అనిపించే రోజు ‘టెడ్డీ డే’. కేవలం ఒక బొమ్మను బహుమతిగా ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, అందులో దాగున్న వెచ్చని ఓదార్పును, భద్రతను భాగస్వామికి పంచడమే ఈ రోజు ప్రత్యేకత.
టెడ్డీ డే ఎప్పుడు?
ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 10వ తేదీని టెడ్డీ డేగా జరుపుకుంటాం. 2026లో ఈ వేడుక మంగళవారం వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 7న రోజ్ డేతో మొదలైన వాలంటైన్స్ వేడుకలు.. ప్రపోజ్ డే, చాక్లెట్ డే పూర్తి చేసుకుని పదవ తేదీన టెడ్డీ డేకి చేరుకుంటాయి. ఆ మరుసటి రోజే ‘ప్రామిస్ డే’ ఉంటుంది. అందుకే మనసులోని ప్రేమను ఎంతో మృదువుగా వ్యక్తం చేయడానికి టెడ్డీ డే ఒక చక్కని వేదిక.
టెడ్డీ బేర్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర చరిత్ర
టెడ్డీ బేర్ పుట్టుక వెనుక ఒక గొప్ప మానవత్వపు కథ ఉంది. దీనికి అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ పేరు మీదుగా ‘టెడ్డీ’ అనే పేరు వచ్చింది. 1902లో రూజ్వెల్ట్ వేటకు వెళ్లినప్పుడు, వేటగాళ్లు కట్టిపడేసిన ఒక ఎలుగుబంటిని కాల్చడానికి ఆయన నిరాకరించారు. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న మూగజీవిని చంపడం క్రీడా స్ఫూర్తి అనిపించుకోదని ఆయన భావించారు.
ఆ మూగజీవిపై ఆయన చూపిన జాలి అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సంఘటనను ఆధారంగా చేసుకుని క్లిఫ్ ఫోర్డ్ బెర్రీమన్ అనే కార్టూనిస్ట్ ఒక కార్టూన్ వేశారు. ఆ కార్టూన్ చూసి స్ఫూర్తి పొందిన మోరిస్ మిచ్టమ్ అనే బొమ్మల వ్యాపారి, ఎలుగుబంటి ఆకారంలో ఒక మెత్తటి బొమ్మను తయారు చేశారు. దానికి అధ్యక్షుడి ముద్దుపేరు అయిన ‘టెడ్డీ’ని కలిపి ‘టెడ్డీ బేర్’ అని నామకరణం చేశారు. అలా పుట్టిన ఈ బొమ్మ, కాలక్రమేణా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేమకు, ఆత్మీయతకు నిదర్శనంగా మారిపోయింది.
ప్రేమలో టెడ్డీ ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
టెడ్డీ బేర్ అంటే కేవలం పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ మాత్రమే కాదు. ఇది భద్రతకు, స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు, నిరంతర తోడుకు చిహ్నం. మీ భాగస్వామికి టెడ్డీని బహుమతిగా ఇవ్వడం వెనుక ఒక అందమైన అంతరార్థం ఉంది. “నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నేనున్నాను, ఈ బొమ్మ ఇచ్చే వెచ్చదనంలాగే నిన్ను ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను” అనే భరోసాను ఇది ఇస్తుంది.
జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పుడు లేదా ఒంటరిగా అనిపించినప్పుడు, ప్రియమైన వారు ఇచ్చిన టెడ్డీని హత్తుకుంటే కలిగే ప్రశాంతత మాటల్లో చెప్పలేనిది. అందుకే ప్రేమికులు తమ భావాలను మరింత బలంగా వ్యక్తం చేయడానికి ఈ మెత్తటి బొమ్మలను ఎంచుకుంటారు.
టెడ్డీ డే నాడు కేవలం బొమ్మను మాత్రమే కాకుండా, ఒక చిన్న ప్రేమలేఖను లేదా ఒక తీపి జ్ఞాపకాన్ని జోడించి మీ భాగస్వామికి అందించండి. ఎందుకంటే, కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద బహుమతులు చేయలేని మ్యాజిక్, ఒక చిన్న ఆత్మీయ స్పర్శ లేదా ఈ బుజ్జి టెడ్డీలు చేయగలవు.