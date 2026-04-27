Quote of the Day: మాటల గారడీ కంటే చేతల ప్రభావమే మిన్న.. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ సూక్తి వెనుక ఉన్న అసలు అర్థమిదే
Quote of the Day: గొప్పగా చెప్పడం కంటే, ఆ పనిని అద్భుతంగా చేసి చూపడమే అసలైన విజయం. అమెరికా వ్యవస్థాపక పితామహులలో ఒకరైన బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ దాదాపు మూడు శతాబ్దాల క్రితం చెప్పిన ఈ మాటలు నేటి సోషల్ మీడియా యుగానికి ఏ విధంగా సరిపోతాయో విశ్లేషించే ప్రత్యేక కథనం.
Quote of the Day: "అద్భుతంగా చెప్పడం కంటే, అద్భుతంగా చేసి చూపడమే మేలు" అని అమెరికా చరిత్రను మలుపు తిప్పిన మేధావి బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ పేర్కొన్నారు.
1737లో ఆయన ప్రచురించిన 'పూర్ రిచర్డ్స్ అల్మానాక్' (Poor Richard's Almanack) అనే పుస్తకంలో ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాక్యం కనిపిస్తుంది. కేవలం మాటలతో ఎదుటివారిని మెప్పించడం సులభం, కానీ ఆ మాటలను ఆచరణలో పెట్టి ఫలితాలను సాధించడమే నిజమైన వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనమని ఫ్రాంక్లిన్ నమ్మేవారు. నేటి తరం రాజకీయాల నుంచి కార్పొరేట్ ప్రపంచం వరకు ఈ సూక్తి ప్రతి అడుగులోనూ మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
మాటల వెనుక మాయ.. చేతల వెనుక సత్యం
ప్రస్తుత రోజుల్లో మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం. కేవలం ఆకర్షణీయమైన మాటలతో, అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తూ కాలం వెళ్లదీస్తుంటారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా ప్రభావం పెరిగిన తర్వాత, నిజమైన నైపుణ్యం లేకపోయినా కేవలం ప్రచారంతో (Influencers) నెట్టుకొచ్చేవారి సంఖ్య పెరిగింది. ఇలాంటి 'సందడి' ఎక్కువగా ఉన్న వాతావరణంలో ఫ్రాంక్లిన్ సిద్ధాంతం ఒక గొడ్డలి పెట్టు వంటిది. ఎదుటివారిని కేవలం మాటలతో కాకుండా, మన పనితీరుతో మెప్పించాలని ఆయన ఈ సూక్తి ద్వారా ఉద్ఘాటించారు. కేవలం ఆలోచనలు ఉండటం కాదు, వాటిని అమలు చేసే శక్తి ఉండటమే గొప్పతనం.
బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్: ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అంటే కేవలం ఒక రచయిత మాత్రమే కాదు. ఆయన 18వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి. అమెరికా స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన 'ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్'లో ఆయన ఒకరు. అమెరికా స్వాతంత్య్ర ప్రకటన (Declaration of Independence) ముసాయిదా తయారీలోనూ, రాజ్యాంగ రూపకల్పనలోనూ ఆయన సేవలు వెలకట్టలేనివి.
కేవలం రాజకీయాలకే పరిమితం కాకుండా, విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనూ ఆయన విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చారు. ఉరుములు, మెరుపుల నుంచి భవనాలను రక్షించే 'లైటెనింగ్ రాడ్' (పిడుగుల కటకం) ఆయన ఆవిష్కరణే. నేటికీ మనం విద్యుత్ రంగంలో వాడుతున్న 'పాజిటివ్', 'నెగటివ్' అనే పదాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది ఆయనే. కళ్లద్దాలలో వాడే 'బైఫోకల్ లెన్స్', ఫ్రాంక్లిన్ స్టవ్ వంటి ఎన్నో వస్తువులను ఆయన ప్రజలకు అందించారు.
జీవన పాఠాలు నేర్పే ఇతర సూక్తులు
ఫ్రాంక్లిన్ తన రచనల ద్వారా క్రమశిక్షణ, పొదుపు, సామాజిక బాధ్యత గురించి ఎన్నో విలువైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన చెప్పిన కొన్ని ఆణిముత్యాలు ఇవే:
"శత్రువులను ప్రేమించండి, ఎందుకంటే వారు మీ లోపాలను వేలెత్తి చూపిస్తారు."
"తనను తాను అమితంగా ప్రేమించుకునే వ్యక్తికి పోటీదారులు ఎవరూ ఉండరు."
"కోల్పోయిన సమయం మళ్ళీ తిరిగి రాదు."
"కష్టం లేనిదే ఫలితం ఉండదు."
"నిజమైన స్నేహితుడు ఉండటమే అత్యంత గొప్ప ఆస్తి."
నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఎవరెన్ని మాటలు చెప్పినా, చివరకు మనల్ని నిలబెట్టేది మన పనితీరు మాత్రమే. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ చెప్పినట్లుగా, మాటలు కోటలు దాటవచ్చు కానీ.. చేసిన పనే చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.
