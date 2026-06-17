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    Quote of the Day: చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం

    సమస్యలు లేని జీవితం ఎవరికీ ఉండదు, కానీ ఆ సమస్యల మధ్య కూడా ఒక ఆశాకిరణాన్ని వెతకడమే జీవితం అని డెస్మండ్ టుటు పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక ఆలోచన మాత్రమే కాదు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ఒక సానుకూల నిర్ణయం.

    Published on: Jun 17, 2026 7:35 AM IST
    By HT Telugu Desk
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    Quote of the Day: చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం

    చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం
    చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం

    — డెస్మండ్ టుటు

    ఈ మాట వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం

    జీవితంలో ఒక్కోసారి కష్టాలు, సవాళ్లు మనల్ని చుట్టుముట్టేస్తాయి. భవిష్యత్తు శూన్యంగా అనిపిస్తుంది. డెస్మండ్ టుటు చెప్పిన ఈ మాటలు అలాంటి చీకటి రోజుల్లో మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి.

    ఇక్కడ 'చీకటి' అంటే మనకు ఎదురయ్యే కష్టాలు, ఓటములు, బాధలు. 'వెలుగు' అంటే ఒక కొత్త అవకాశం. ఒక చిన్న ఆశ. శుభ సమయం. అంటే.. సమస్యలు లేకపోవడం కాదు.. సమస్యలు కొండలా ఎదురుగా నిలబడినా, "ఇది కూడా గడిచిపోతుంది, రేపు మంచి రోజు వస్తుంది" అని బలంగా విశ్వసించాలి.

    ఈ మాట మనకు ఏం నేర్పుతుంది?

    కష్టాలు తాత్కాలికమే: మనకు వచ్చే సమస్యలు ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉండిపోవు. చీకటి తర్వాత వెలుగు రావడం ఎంత నిజమో, కష్టం తర్వాత సుఖం రావడం కూడా అంతే నిజం.

    ముందుకు సాగడం: నిరాశతో చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోకుండా, పరిస్థితులను ఎదుర్కొని నిలబడే గుణాన్ని ఇది మనకు నేర్పుతుంది.

    దీన్ని మన నిజ జీవితంలో ఎలా వర్తింపజేసుకోవాలి?

    మంచిని వెతకడం: ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు లేదా అనుకున్నది జరగనప్పుడు, అందులోనూ మనకు దొరికే ఒక చిన్న మంచిని లేదా పాఠాన్ని వెతకాలి.

    కృతజ్ఞతతో ఉండడం: మనకు లేని వాటి గురించి ఏడవడం కంటే, మనకున్న వాటిని చూసి సంతోషపడాలి.

    మంచి స్నేహం: మనల్ని ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపరిచే వారి కంటే, మనకు ధైర్యం చెప్పే మనుషుల మధ్య ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి.

    ఇంతకీ ఎవరీ డెస్మండ్ టుటు?

    డెస్మండ్ టుటు (1931–2021) దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఒక గొప్ప మానవతావాది, మతగురువు. అక్కడ నల్లజాతీయులపై జరిగిన రంగు వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఆయన శాంతియుతంగా పోరాడారు. సమాజంలో శాంతిని, సమానత్వాన్ని తీసుకురావడానికి ఆయన చేసిన పోరాటానికి గుర్తింపుగా 1984 లో ఆయనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించింది. తన కళ్లముందే ఎన్నో అన్యాయాలు, చీకటి రోజులు చూసినా.. ఎప్పుడూ నమ్మకాన్ని, ఆశను కోల్పోని గొప్ప వ్యక్తి ఆయన.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: చుట్టూ చీకటి కమ్ముకున్నా.. ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగు ఉంటుందని నమ్మడమే జీవితం
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