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    Quote of the Day: యుద్ధం నేర్పే మరణ సత్యం: అలనాటి నోబెల్ విజేత హెమింగ్వే సూక్తి

    యువతలో ఉండే అజేయత్వ భావనను యుద్ధం లేదా ఒక తీవ్రమైన గాయం ఎలా ముక్కలు చేస్తుందో ప్రసిద్ధ అమెరికన్ రచయిత ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే వివరించారు. ఆయన సొంత జీవిత అనుభవాల నుండి పుట్టిన ఈ సూక్తి, మరణం అందరికీ వర్తిస్తుందనే కఠిన సత్యాన్ని కళ్లకు కడుతోంది.

    Published on: Jun 16, 2026 8:17 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    మనసుకు హత్తుకునే సూక్తులు కేవలం ఊహల్లోంచి రావు, జీవితంలో ఎదుర్కొన్న తీవ్రమైన గాయాలు, వాస్తవ అనుభవాల నుంచి పుడతాయి. ఇరవయ్యో శతాబ్దపు అగ్రగామి అమెరికన్ రచయిత, జర్నలిస్ట్ ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే చెప్పిన ఒక ప్రసిద్ధ సూక్తి నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరినో ఆలోచింపజేస్తోంది. యుద్ధరంగంలో నేరుగా పాల్గొని, మృత్యువు అంచుల్లోకి వెళ్లొచ్చిన హెమింగ్వే, మానవ జీవితంలోని సున్నితత్వాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు.

    యుద్ధం నేర్పే మరణ సత్యం: అలనాటి నోబెల్ విజేత హెమింగ్వే సూక్తి
    యుద్ధం నేర్పే మరణ సత్యం: అలనాటి నోబెల్ విజేత హెమింగ్వే సూక్తి

    "నువ్వు ఒక కుర్రాడిగా యుద్ధానికి వెళ్లినప్పుడు, నీకు చావు లేదనే ఒక పెద్ద భ్రమలో ఉంటావు. వేరేవాళ్లు చనిపోతారు కానీ నేను చనిపోను అనుకుంటావు... కానీ, మొదటిసారి నీకు తీవ్రమైన గాయమైనప్పుడు ఆ భ్రమ తొలగిపోతుంది. అది నీకూ జరగొచ్చని నీకు అర్థమవుతుంది."

    — ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే

    ఆ సూక్తి వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం

    యువత సాధారణంగా తమకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు రావని, తాము ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉంటామని భావిస్తుంటుంది. యుద్ధ రంగానికి వెళ్లే యువ సైనికులు కూడా విషాదాలు పక్కవారికి మాత్రమే జరుగుతాయని నమ్ముతారు. ఈ నమ్మకం వారిలో ఒక అపోహను, భయం లేనితనాన్ని సృష్టిస్తుంది. అయితే, యుద్ధ భూమిలో కఠిన వాస్తవాలను కళ్లారా చూసినప్పుడు, లేదా స్వయంగా తీవ్రంగా గాయపడినప్పుడు ఆ భ్రమలన్నీ ఒక్కసారిగా కొట్టుకుపోతాయి.

    ప్రాణాంతక అనుభవాలు మనిషి ఆలోచనా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయని హెమింగ్వే వివరించారు. మరణం ఎవరికైనా సంభవించవచ్చనే సత్యాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తుంది. ఈ సూక్తి కేవలం యుద్ధానికే పరిమితం కాదు, సాధారణ జీవితానికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఏదైనా కష్టం, అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం ఎదురయ్యే వరకు చాలామంది తమకు ఏమీ కాదులే అని భావిస్తుంటారు. అలాంటి కఠిన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడే మనిషిలో పరిణతి, వివేకం పెరుగుతాయి.

    ఈ మాటలు అందరినీ ఎందుకు ఆకట్టుకుంటాయి?

    ఈ మాటలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతాయి. వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా తాము ఎంతో శక్తిమంతులమని, తమకు ఏమీ కాదని భావిస్తారు. భవిష్యత్తు గురించి లేదా మరణం గురించి ఆలోచించరు. కానీ వాస్తవాలు ఎప్పుడైనా ఆ నమ్మకాలను సవాలు చేస్తాయని హెమింగ్వే మాటలు గుర్తుచేస్తాయి.

    మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ ఇటలీలో తీవ్రంగా గాయపడిన హెమింగ్వే, స్వంత అనుభవాల నుంచే ఈ విషయాలు చెప్పారు. అందుకే ఆయన మాటల్లో అంతటి ప్రామాణికత, భావోద్వేగ సత్యం కనిపిస్తాయి. పాఠకులు ఆయన మాటల్లోని నిజాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు. ఎందుకంటే చాలామంది జీవితాల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇలాంటి ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చే సంఘటనలు ఎదురవుతాయి.

    జీవితంలో ఈ సూక్తిని ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    హెమింగ్వే చెప్పిన ఈ జీవిత సత్యాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో ఇలా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    జీవితాన్ని గౌరవించడం: జీవితాన్ని, సమయాన్ని ఎల్లప్పుడూ గౌరవించాలి, దేనినీ తేలికగా తీసుకోకూడదు.

    ప్రమాదాలను గుర్తించడం: ప్రతి చర్యకూ ఫలితాలు, ప్రమాదాలు ఉంటాయని గ్రహించాలి.

    సానుభూతిని పెంపొందించుకోవడం: కష్టాల్లో ఉన్నవారి పట్ల మానవత్వంతో వ్యవహరించడం.

    సవాళ్లకు సిద్ధమవడం: అంతా సవ్యంగానే జరుగుతుందని కూర్చోకుండా, కష్టాలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి.

    బాధ్యతాయుతమైన ధైర్యం: ధైర్యంగా జీవించాలి, కానీ బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తించకూడదు.

    బంధాలకు ప్రాధాన్యత: బంధాలను, విలువైన అనుభవాలను కాపాడుకోవడం.

    కష్టాల నుండి నేర్చుకోవడం: కఠిన పరిస్థితుల నుండి పాఠాలు నేర్చుకుని మరింత బలంగా ఎదగడం.

    ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే ఎవరు?

    ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే 1899 జూలై 21న ఓక్ పార్క్‌లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి క్లారెన్స్ ఎడ్మండ్స్ హెమింగ్వే ఒక వైద్యుడు, తల్లి గ్రేస్ హాల్ హెమింగ్వే ఒక మ్యూజిక్ టీచర్. ఓక్ పార్క్ అండ్ రివర్ ఫారెస్ట్ హైస్కూల్‌లో చదువుతున్నప్పుడే ఆయనకు రాయడం, జర్నలిజంపై ఆసక్తి పెరిగింది. కానీ ఆయన కళాశాల చదువులకు వెళ్లకుండా 'కాన్సాస్ సిటీ స్టార్' పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. హెమింగ్వే నాలుగు సార్లు వివాహం చేసుకున్నారు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్‌గా ఆయన పొందిన అనుభవాలు సాహిత్య ప్రస్థానాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి. ఇరవయ్యో శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రచయితలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆయన, 1954లో ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ సాహిత్య బహుమతిని అందుకున్నారు.

    'ది ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ది సీ' (The Old Man and the Sea), 'ఎ ఫేర్‌వెల్ టు ఆర్మ్స్' (A Farewell to Arms), 'ఫర్ హూమ్ ది బెల్ టోల్స్' (For Whom the Bell Tolls), 'ది సన్ ఆల్సో రైజెస్' (The Sun Also Rises), 'టు హావ్ అండ్ హావ్ నాట్' (To Have and Have Not) వంటి అద్భుతమైన నవలలు ఆయన కలం నుండి జాలువారాయి. ధైర్యం, కష్టం, ప్రేమ, యుద్ధం, మానవ ఉనికి కఠిన వాస్తవాల చుట్టూ ఆయన రచనలు సాగాయి. 1961 జూలై 2న కెట్చుమ్‌లో ఆయన కన్నుమూశారు, కానీ ప్రపంచ సాహిత్యంలో చెరిపివేయలేని ముద్ర వేశారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: యుద్ధం నేర్పే మరణ సత్యం: అలనాటి నోబెల్ విజేత హెమింగ్వే సూక్తి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: యుద్ధం నేర్పే మరణ సత్యం: అలనాటి నోబెల్ విజేత హెమింగ్వే సూక్తి
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