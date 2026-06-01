Quote of the Day: తొందర వద్దు.. హంగామా వద్దు: వర్జీనియా వుల్ఫ్ మాటల్లో దాగున్న జీవిత సత్యం
Quote of the Day: నిరంతరం ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ, నిరూపించుకోవాలనే తాపత్రయంలో మనల్ని మనం కోల్పోతున్నాం. ఈ ఆధునిక జీవన ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొంది, స్వీయ గుర్తింపుతో ప్రశాంతంగా ఎలా బతకాలో ప్రముఖ ఆంగ్ల రచయిత్రి వర్జీనియా వుల్ఫ్ మాటల్లో తెలుసుకోండి.
Quote of the Day: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరిపై ఒక రకమైన అదృశ్య ఒత్తిడి నడుస్తోంది. అందరికంటే వేగంగా ఎదగాలి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందరికంటే సంతోషంగా కనిపించాలి, నిరంతరం ఏదో ఒక విజయాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే ఉండాలనే ఆరాటం ఎక్కువైంది. జీవితాన్ని ఒక ప్రదర్శనలా మార్చేస్తున్న ఈ తరుణంలో, మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే ఒక అద్భుతమైన సందేశం దశాబ్దాల క్రితమే వెలువడింది.
"తొందరపడాల్సిన పనిలేదు. మెరవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం మనలా ఉంటే చాలు" అని ప్రముఖ ఆంగ్ల రచయిత్రి వర్జీనియా వుల్ఫ్ పేర్కొన్నారు.
ఆమె రాసిన ప్రసిద్ధ వ్యాసం 'ఎ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్' (A Room of One’s Own) తో ఈ మాటలకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది. మహిళల మేధోపరమైన స్వేచ్ఛ, సృజనాత్మకత, స్వతంత్రత గురించి చర్చించే ఈ వ్యాసం, నేటి పాఠకులకు కూడా ఒక గొప్ప జీవన పాఠాన్ని నేర్పుతోంది.
వుల్ఫ్ మాటల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం
ఈ మాటల ద్వారా వర్జీనియా వుల్ఫ్ మనుషులను ఆశయాలను లేదా సృజనాత్మకతను వదిలేయమని చెప్పడం లేదు. నిరంతరం ఇతరులను ఆకట్టుకోవాలనే అలసటతో కూడిన ఆలోచనల నుంచి బయటపడమని కోరుతున్నారు.
ఇందులోని ప్రతి పదం వెనుక ఒక లోతైన అర్థం ఉంది:
తొందర (Hurry): జీవితం చేజారిపోతోందేమో, అందరికంటే వెనుకబడిపోతున్నామేమో అనే ఆందోళనను ఇది సూచిస్తుంది.
మెరుపు (Sparkle): సమాజం దృష్టిలో ఎప్పుడూ ఒక అసాధారణమైన వ్యక్తిగా కనిపించాలనే ఒత్తిడిని ఇది తెలియజేస్తుంది.
మనలా మనం ఉండటం (Be oneself): ఇతరుల ప్రయాణాన్ని, విజయాన్ని లేదా వ్యక్తిత్వాన్ని అనుకరించడం ఆపినప్పుడే నిజమైన ప్రశాంతత లభిస్తుందని ఈ వాక్యం స్పష్టం చేస్తోంది.
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, మన జీవితం వేరొకరికి నచ్చేలా ప్రదర్శనలా సాగాల్సిన అవసరం లేదు. అది సహజంగా ఉంటేనే అర్థవంతంగా ఉంటుంది.
వర్జీనియా వుల్ఫ్ నేర్పిన 5 జీవిత సూత్రాలు
1. ఎదుగుదలకు తొందర వద్దు
ప్రతి ఒక్కరి జీవిత గమనం, ఎదుగుదల వేర్వేరు సమయాల్లో జరుగుతాయి. ఆలస్యంగా విజయం సాధించడం అంటే ఓడిపోవడం కాదు. కొందరు చిన్న వయసులోనే గుర్తింపు తెచ్చుకుంటే, మరికొందరు ఎన్నో ఏళ్ల నిశ్శబ్ద ప్రయాణం తర్వాత తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. ఎవరి వేగం వారిదే అని నమ్మాలి.
2. అందరినీ మెప్పించాల్సిన అవసరం లేదు
ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల ప్రశంసల కోసం బతకడం మనిషిని మానసికంగా బలహీనపరుస్తుంది. కృత్రిమమైన ప్రదర్శన కంటే సహజమైన సరళత ఎంతో శక్తివంతమైనది.
3. మనలా మనం ఉండటమే నిజమైన ధైర్యం
మన పరిమితులను, మన ఆలోచనలను, మన నిశ్శబ్దాన్ని ఎలాంటి అపరాధ భావన లేకుండా అంగీకరించడమే నిజమైన స్వీయ గుర్తింపు. దీనికి ఎంతో నిబద్ధత, ధైర్యం అవసరం.
4. పోలికలు స్వేచ్ఛను హరిస్తాయి
నిరంతరం ఇతరులతో మనల్ని మనం పోల్చుకోవడం వల్ల మన సొంత జీవన లయను కోల్పోతాం. పక్కవారి టైమ్లైన్తో మన జీవితాన్ని కొలవకూడదు.
5. సృజనాత్మకతకు ఆత్మవిశ్వాసం ముఖ్యం
వుల్ఫ్ తన రచనల్లో ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు, అంతర్గత ప్రశాంతతకు పెద్దపీట వేశారు. 1928లో ఆమె ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల ఆధారంగా 1929లో 'ఎ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్' ప్రచురితమైంది. మహిళలు తమ సృజనాత్మకతను చాటుకోవడానికి ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఎంత అవసరమో ఆమె ఆనాడే బలంగా వాదించారు.
వర్జీనియా వుల్ఫ్ ఎవరు? ఆమె నేపథ్యం
ఇరవయ్యో శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆధునిక ఆంగ్ల రచయిత్రులలో వర్జీనియా వుల్ఫ్ ఒకరు. ఆమె జనవరి 25, 1882న లండన్లో జన్మించారు. మార్చి 28, 1941న ససెక్స్లోని రాడ్మెల్ సమీపంలో ఆమె కన్నుమూశారు.
ఆమె రాసిన ప్రసిద్ధ నవలలు, వ్యాసాలలో కొన్ని:
- మిసెస్ డాల్లోవే (Mrs Dalloway)
- టు ది లైట్హౌస్ (To the Lighthouse)
- ఓర్లాండో (Orlando)
- ది వేవ్స్ (The Waves)
- ఎ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ (A Room of One’s Own)
కథను రాతపూర్వకంగానే కాకుండా, మనుషుల ఆలోచనా ధారను (Stream of Consciousness), జ్ఞాపకాలను, అంతర్గత చైతన్యాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే సరికొత్త శైలిని ఆమె పరిచయం చేశారు. కథనంలో లీనియర్ పద్ధతిని కాకుండా ఆలోచనల ప్రవాహాన్ని బట్టి రాసే ఆమె శైలి నవలా ప్రపంచాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది.
బంధాలు, ఉద్యోగాల్లో ఈ సూత్రం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
బంధాలలో (Relationships): ప్రేమ లేదా స్నేహం ఎప్పుడూ నిరంతర ప్రదర్శనను కోరకూడదు. నిజమైన బంధం అనేది అవతలి వ్యక్తిని ఉన్నదున్నట్లుగా అంగీకరించినప్పుడే బలపడుతుంది.
కార్యాలయాల్లో (Workplaces): ఉత్పాదకత పెంచుకోవడం మంచిదే, కానీ ఆ ప్రక్రియలో మన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోకూడదు. నిరంతర ఆందోళన సృజనాత్మకతను దెబ్బతీస్తుంది.
దైనందిన జీవితంలో (Daily Life): ఎవరి ఒత్తిడి కోసమో మనల్ని మనం మార్చుకోకుండా, మన సొంత వేగంతో ప్రయాణించడమే ఈ కోట్ మనకు నేర్పే పరమార్థం.
జీవితానికి ఎల్లప్పుడూ వేగం, ఆడంబరం లేదా ఇతరుల చప్పట్లు అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు కాసేపు ఆగి, ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని, మన అసలు స్వరూపాన్ని మనం గుర్తించడమే మనం చేయగలిగే అత్యంత శక్తివంతమైన పని.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వర్జీనియా వుల్ఫ్ చెప్పిన ఈ ప్రసిద్ధ మాట ఏ పుస్తకానికి సంబంధించినది?
ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్య వర్జీనియా వుల్ఫ్ రాసిన 'ఎ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్' (A Room of One’s Own) అనే వ్యాసంతో ముడిపడి ఉంది. ఇది మహిళల మేధోపరమైన స్వేచ్ఛ, ఆర్థిక స్వతంత్రతను వివరిస్తుంది.
2. "మెరవాల్సిన అవసరం లేదు" (No need to sparkle) అంటే రచయిత్రి ఉద్దేశం ఏమిటి?
సమాజం లేదా ఇతరుల దృష్టిలో ఎప్పుడూ అసాధారణంగా, ఆడంబరంగా కనిపించాలనే ఒత్తిడి నుంచి బయటపడాలని దీని అర్థం. కృత్రిమమైన ప్రదర్శన కంటే సహజంగా ఉండటమే మిన్న అని ఆమె చెప్తున్నారు.
3. వర్జీనియా వుల్ఫ్ ఏ శైలి రచనలకు ప్రసిద్ధి చెందారు?
ఆమె ఇరవయ్యో శతాబ్దపు మోడర్నిస్ట్ సాహిత్యంలో అత్యంత కీలకమైన రచయిత్రి. మనుషుల అంతర్గత ఆలోచనా ప్రవాహాన్ని (Stream of Consciousness) నవలల్లో ఆవిష్కరించే వినూత్న శైలికి ఆమె ప్రసిద్ధి చెందారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More